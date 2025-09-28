Vì sao người dân Trung Quốc dán ảnh Tạ Đình Phong lên cửa kính để ngăn bão?

Theo Jimu News, tên của nam diễn viên 45 tuổi khi phát âm bằng tiếng Quảng Đông lẫn tiếng phổ thông đều gần giống cụm từ mang ý nghĩa “cảm ơn vì gió đã dừng lại”.

Vì thế, nhiều người in ảnh thần tượng, dán lên cửa sổ bên cạnh những dải băng dính chéo, với hy vọng bão sẽ giảm bớt sức tàn phá.

Nhiều người dùng ảnh Tạ Đình Phong dán lên cửa kính để chống bão (Ảnh: SCMP).

Không chỉ người hâm mộ, chính Tạ Đình Phong cũng hưởng ứng việc này. Trong buổi hòa nhạc tại Quảng Châu hôm 21/9, giữa cơn mưa nặng hạt, anh nói: “Đáng tiếc là tôi tên Tạ Đình Phong chứ không phải Tạ Đình Vũ (nghĩa là cảm ơn vì mưa ngừng rơi). Gió thì không vấn đề, nhưng mưa thì tôi không kiểm soát nổi”.

Theo South China Morning Post, “bùa Tạ Đình Phong” nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người chụp ảnh cửa kính nhà mình khoe lên mạng sau khi đã... dán "bùa".

Một cư dân mạng viết: “Tôi đã dán hình Tạ Đình Phong lên cửa sổ, hy vọng có tác dụng”. Người khác thì khẳng định: “Ragasa đã đổi hướng, né Thâm Quyến. Cảm ơn Tạ Đình Phong”.

Một số cư dân mạng từ trước đã thử dán 3 chữ cái viết tắt tên tiếng Anh của Tạ Đình Phong, rồi cũng cho rằng đây là “bùa khắc gió”.

Dù vậy, các chuyên gia xây dựng cảnh báo trên Sinchew Daily rằng, những cách dán băng dính hình chữ trên cửa kính vốn không thực sự an toàn, thậm chí có thể khiến mảnh kính khi vỡ thêm nguy hiểm.

Nhiều người còn cho rằng "bùa Tạ Đình Phong" thật sự linh nghiệm khi cơn bão đã chuyển hướng (Ảnh: SCMP).

Ngoài các “bùa chống bão” mang tính giải trí, nhiều chủ cửa hàng ở Quảng Đông đã chọn cách thực tế hơn. Báo chí địa phương đưa tin, tại Huệ Châu, 20 nhà hàng trên một con phố ẩm thực đã thuê xe tải nặng xếp hàng chắn trước cửa tiệm, tạo thành “bức tường thép” chống bão.

Một chủ quán tiết lộ đã chi 400 tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) mỗi ngày, thuê 3 ngày liền và cho rằng rất đáng tiền, bởi nếu kính vỡ thì thiệt hại có thể lên tới 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng).