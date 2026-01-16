Trung Quốc: Chủ trang trại cho đàn cá ăn 5 tấn ớt mỗi ngày để thịt săn chắc

Theo mô hình nuôi cá truyền thống ở Trung Quốc, chủ các trang trại chủ yếu dựa vào thức ăn công nghiệp. Tuy nhiên, không chỉ chi phí thức ăn cao, cá nuôi theo phương pháp này thiếu điểm nhấn, khó cạnh tranh về giá trên thị trường.

Từ thực tế đó, một số người nuôi cá ở tỉnh Hồ Nam đã mạnh dạn phá vỡ lối mòn, tìm hướng đi mới khi nhận thấy tại các chợ nông sản thường xuyên có lượng lớn ớt không bán hết. Những quả ớt vốn có nguy cơ bị bỏ đi nay lại trở thành báu vật.

Chủ trang trại nuôi cá ở tỉnh Hồ Nam cho cá ăn ớt tươi hàng ngày (Ảnh cắt từ video).

Anh Khuông Khoa - chủ một ao cá ở Hồ Nam - cho biết, thời gian gần đây, anh tận dụng nguồn ớt dồi dào tại địa phương để làm thức ăn nuôi cá. Hiện anh quản lý một ao cá rộng khoảng 4ha, nuôi đàn cá hơn 2.000 con.

"Tất cả loại ớt mà con người dùng được đều có thể làm thức ăn cho cá. Tôi dùng cả ớt chỉ thiên, ớt hiểm. Cá ăn ớt có thân hình đẹp hơn, thịt săn chắc, thơm ngon và vảy cũng vàng óng", chủ trang trại nói.

Được biết, số ớt được anh Khuông Khoa chủ yếu "nhặt" từ các khu chợ nông sản do người nông dân không bán hết hoặc sắp hỏng. Hầu hết trong số đó được thu gom miễn phí. Chủ trang trại tiết lộ, tận dụng nguồn thức ăn này giúp chi phí nuôi cá "dễ thở" hơn.

Trang trại đổ 5 tấn ớt xuống ao mỗi ngày, giúp đàn cá săn chắc thơm thịt (Nguồn video: Zhongguo Xinwen).

Đoạn video được chủ trang trại chia sẻ, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Mặt ao đỏ rực màu ớt còn đàn cá thi nhau tranh mồi. Khuông Khoa cho biết, đàn cá rất nghiện món ăn này, thường thi nhau ăn sạch khi ớt vừa được đổ xuống ao.

Nguồn ớt lấy từ các chợ nông sản tại địa phương, hầu hết là loại không bán hết hoặc sắp bị hỏng (Ảnh: News).

Chia sẻ về vấn đề này ở góc độ khoa học, chuyên gia Từ Thụ Đức đến từ Đại học Nông nghiệp Hồ Nam cho biết, cá có cơ thể cảm nhận khác con người. Chúng dùng khứu giác để kiếm ăn, không chịu sự tác động bởi vị cay nồng của chất Capsaicin trong ớt.

Chuyên gia Từ giải thích, thực tế việc dùng bã ớt làm thức ăn cho cá có cơ sở khoa học, được áp dụng từ lâu trong nuôi trồng thủy sản. Ông cho biết, chất Capsaicin trong ớt có tác dụng kích thích ăn đối với một số loài cá, đồng thời có khả năng chống viêm và phòng ngừa ký sinh trùng.

"Giống như con người sau khi ăn ớt sẽ được chuyển hóa bình thường trong cơ thể và loài cá cũng vậy", chuyên gia nói.

Việc cá trắm cỏ và cá chép là loài ưa thích ớt hơn, ông Từ cho rằng điều này là hợp lý. Cá trắm cỏ thuộc nhóm ăn thực vật còn cá chép là loài ăn tạp. Xét về tập tính ăn uống, chúng dễ dàng chấp nhận thức ăn là ớt hơn so với những loài cá ăn thịt.

Ngoài ớt, bã hoa tiêu, bã vỏ quýt cùng nhiều phụ phẩm sau khi chiết xuất của dược liệu như hương thảo, nhân sâm, nghệ, quả la hán, cũng được một số hộ nuôi cá tại Trung Quốc dần đưa vào làm thức ăn cho cá. Điều này cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng thịt cá.