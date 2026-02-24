Chuyện ăn Tết trong gia đình ở Phú Thọ có 198 người, mâm cỗ bày kín sân

Chiều mùng 5 Tết, đại gia đình của cụ ông Trần Văn Đổng và cụ bà Nguyễn Thị Kho (95 tuổi, sống ở Phú Thọ) tề tựu về sân vận động trong thôn để cổ vũ trận bóng đá nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ.

5 năm qua, sau khi các thành viên đã vui Tết đón xuân, giải bóng đá nội bộ của gia đình đều đặn được tổ chức.

Con, cháu, chắt, chút trong nhà sum họp mừng thượng thọ ông Đổng và bà Kho (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Hai bên tham gia thi đấu gồm đội con cháu của các con trai và đội con cháu của các con gái trong nhà. Chuyện thắng thua không phải là mục đích chính. Kết thúc trận đấu, con cháu về nhà chuẩn bị 15 mâm cỗ để ăn mừng", chị Lan Anh - cháu nội hai cụ - cho biết.

Trận đá bóng giữa 2 đội được tổ chức vào ngày mùng 5 Tết hàng năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Loạt ảnh con cháu cổ vũ bóng đá và xếp hàng chụp ảnh mừng thọ vợ chồng cụ Đổng được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước một đại gia đình có đông thành viên vẫn giữ được bầu không khí đầm ấm.

Theo chị Lan Anh, ông bà nội sinh được 12 người con gồm 7 gái và 5 trai. Ngày xưa, cuộc sống vất vả, vợ chồng cụ Đổng làm ruộng nhưng luôn cố gắng duy trì gia phong nền nếp. Hai cụ luôn nhắc nhở con cái giữ hoà khí trong gia đình.

"Đại gia đình hiện có 5 thế hệ với 198 người gồm ông bà, con, cháu, chắt, chút. Các con của ông bà đều được học hành chu đáo, trong đó có 2 người con là Đại tá quân đội", cô cho biết.

Từ nhiều năm qua, mỗi dịp sát Tết, các thành viên đều gác lại bộn bề lo toan, trở về sum họp trong bữa cơm tất niên. Năm anh em trai trong nhà lần lượt mở tiệc đãi con cháu tạo nên bầu không khí vui vẻ.

Những ngày đầu xuân, ngôi nhà của vợ chồng cụ Đổng lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười của con, cháu, chắt, chút quây quần về chúc Tết. Nếu ở nhiều gia đình khác, con cháu xếp hàng chờ nhận lì xì từ người lớn, thì tại nhà chị Lan Anh, các cô, dì, chú, bác kiên nhẫn đứng đợi, trao phong bao đỏ cho từng đứa trẻ.

Con cháu trong nhà bày cỗ kín sân ăn Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, vào ngày mùng 1 Tết, con cháu sẽ tập hợp thành đoàn đông gồm có hàng chục thành viên, tới chúc Tết từng gia đình.

"Để mừng tuổi cho hàng trăm con cháu, ông bà nội phải chi nhiều tiền, khá tốn kém nhưng không khí rất vui vẻ", chị Lan Anh nói.

Không chỉ riêng ngày Tết, mỗi dịp giỗ chạp, các thành viên trong gia đình lại thu xếp công việc để trở về quê hương sum họp. Trong gian bếp rộng, người rửa rau, người thái thịt, người nhóm lửa hay bày bát đũa…

"Khi có giỗ chạp, nhà tôi phải chuẩn bị khoảng 20 mâm mới đủ cho các thành viên. Con cháu từ khắp nơi trở về, tay bắt mặt mừng, hỏi han chuyện trò về cuộc sống, công việc", chị nói thêm.

Sự đoàn kết, yêu thương nhau là niềm tự hào của gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự yêu thương và gắn bó giữa các thành viên trong gia đình cụ Đổng là tấm gương cho bà con trong xóm học tập. Lan Anh cho rằng, tinh thần đoàn kết không phải chuyện tự nhiên. Điều đó có được là nhờ sự nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con cái của ông bà.

"Mọi người luôn tôn trọng, lắng nghe, không so bì hay tính toán hơn thua là nền tảng giúp tạo nên văn hoá của gia tộc", cô gái quê Phú Thọ nói.

Ở tuổi 95, cụ Đổng và cụ Kho chỉ còn nhớ được tên thế hệ con và cháu nhưng tất cả các thành viên đều hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng. Hai cụ chính là tấm gương về sự kiên trì, vượt qua khó khăn, nỗ lực nuôi dạy các con nên người.