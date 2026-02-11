Khách Tây “nghiện” cắt tóc, khen tay nghề thợ Việt top đầu thế giới

Trải nghiệm giá rẻ nhưng hơn cả mong đợi

Trong một video được đăng tải, anh Christian Weizenegger (SN 1995, quốc tịch Đức) chia sẻ trải nghiệm cắt tóc tại Việt Nam với nhiều lời khen ngợi.

Theo đó, anh chi 13 USD (khoảng 340.000 đồng) cho một gói dịch vụ trọn vẹn gồm cắt tóc, gội đầu, massage (xoa bóp) và tạo kiểu.

Cắt tóc tại Việt Nam, khách Tây khen “tốt hàng đầu thế giới” (Video: Chris Wzg).

“Việt Nam không chỉ có ẩm thực thuộc hàng ngon nhất, mà theo tôi còn sở hữu những tiệm cắt tóc tốt nhất thế giới. Nhìn kiểu tóc này xem, chỉ với 13 USD. Tôi và một người bạn đã cùng đến đó. Họ cắt rất gọn gàng, mọi chi tiết đều được thực hiện đến nơi đến chốn”, anh chia sẻ trong video.

Theo Christian, trải nghiệm khiến anh ấn tượng không chỉ nằm ở mức giá “dễ chịu”, mà còn ở sự chỉn chu trong từng công đoạn. Tóc được gội sạch, massage kỹ lưỡng, tạo kiểu cẩn thận, sử dụng các sản phẩm chất lượng cao. “Thật sự là còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?”, anh nói.

Ở phần chú thích bài đăng, chàng trai người Đức thẳng thắn nhận xét: “Thợ cắt tóc ở Việt Nam vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Bạn bước vào tiệm chỉ với một ý tưởng khá mơ hồ, ngồi xuống ghế và khi bước ra lại có một kiểu tóc gọn gàng, tươi mới, thậm chí rất hợp với khuôn mặt”.

Ngoài cắt tóc, anh Christian còn được gội đầu, massage và tạo kiểu (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo anh, điểm mạnh của các tiệm cắt tóc Việt Nam nằm ở sự tỉ mỉ và chú trọng chi tiết. Từ những đường cắt sắc nét, cách tạo kiểu chỉn chu cho đến thái độ phục vụ nhẹ nhàng đầy chuyên nghiệp.

“Ở Việt Nam, tay nghề thợ là một trong những điều mà bạn có thể không kỳ vọng trước, nhưng khi đã trải nghiệm rồi thì rất dễ… "nghiện"”, Christian bày tỏ.

Lần đầu cắt tóc ở Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Christian cho biết anh đã sống tại Việt Nam khoảng 9 tháng và đã trải qua vô số lần cắt tóc tại đây từ những người học việc, quầy cắt tóc ven đường cho tới những salon (cơ sở làm đẹp) chuyên nghiệp.

Từ trải nghiệm cá nhân, Christian cho rằng các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, massage hay làm móng tại Việt Nam đang nằm trong nhóm hàng đầu nếu so sánh về chất lượng và giá cả.

“Tôi đã đi nhiều tiệm khác nhau và hầu như chưa từng thất vọng. Giá hợp lý, chất lượng ổn định, tay nghề tốt”, anh nhận xét.

Cả Christian và người bạn của mình đều "nghiện" dịch vụ cắt tóc tại Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Một yếu tố khác biệt lớn, theo Christian, là cách phục vụ khách hàng. “Khi đến tiệm, bạn thường được chào đón nồng nhiệt, mời nước uống. Ở Đức, điều đó không phổ biến. Những chi tiết nhỏ này tạo cảm giác rất dễ chịu”, anh nói.

Lần đầu cắt tóc ở Việt Nam, Christian thừa nhận anh nhận được một kiểu tóc khá “phong cách Việt Nam”. Ban đầu, anh cần thời gian để làm quen vì các tiệm chủ yếu phục vụ khách nội địa.

Tuy nhiên, khi đăng ảnh lên mạng xã hội, nhiều bạn bè nhận xét anh trông giống người Việt. “Tôi lại thấy khá thú vị và từ đó giữ luôn kiểu tóc này vì nó phù hợp với cuộc sống của tôi ở đây”, anh chia sẻ.

Sự chênh lệch giá cũng là yếu tố khiến dịch vụ cắt tóc ở Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Christian cho biết, tại Đức, anh phải trả khoảng 20 euro (gần 600.000 đồng) cho một lần cắt tóc mà không có những dịch vụ bổ sung.

Trong khi đó, ở Việt Nam, nếu cắt tóc nam đơn thuần, mức giá phổ biến chỉ khoảng 50.000-60.000 đồng, tức bằng khoảng một phần mười, nhưng chất lượng vẫn rất tốt.

Sau 9 tháng ở Việt Nam, Christian đã trải nghiệm nhiều mô hình cắt tóc, nhưng chưa lần nào anh thất vọng vì tay nghề của thợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi đánh giá thợ cắt tóc Việt Nam nằm trong nhóm giỏi nhất thế giới, chỉ đứng sau Thổ Nhĩ Kỳ - nơi có truyền thống lâu đời trong nghề này. Tuy nhiên, chất lượng ở Việt Nam rất gần và dịch vụ chăm sóc khách hàng thì cực kỳ tốt”, Christian nhận xét.

Không chỉ giá rẻ, điều khiến du khách hài lòng là cảm giác được chăm sóc. “Khách hàng không bị thúc giục. Nhân viên dành thời gian làm cẩn thận, tạo sự thoải mái, từ đó mang lại trải nghiệm rất tích cực”, anh nói.

Lợi thế cạnh tranh ngành dịch vụ, thu hút khách du lịch

Christian nhận định, những dịch vụ tưởng chừng rất nhỏ như cắt tóc, gội đầu, massage lại đóng vai trò quan trọng trong việc khiến du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn khi đến Việt Nam.

Theo anh, không ít người lựa chọn Việt Nam để xăm hình, chăm sóc sắc đẹp hoặc trải nghiệm spa bởi chi phí thấp hơn nhiều quốc gia khác, trong khi chất lượng tương đương, thậm chí vượt trội, tạo nên lợi thế lớn cho ngành dịch vụ.

Đề cập đến rào cản ngôn ngữ, Christian cho rằng đây không phải vấn đề đáng lo ngại. Dù thợ cắt tóc của anh không sử dụng tiếng Anh thành thạo, hai bên vẫn có thể giao tiếp và hiểu nhau nhờ các công cụ hỗ trợ dịch thuật.

Quan trọng hơn cả, theo anh, là thiện chí giao tiếp và sự cởi mở từ cả khách hàng lẫn người làm dịch vụ.

Không chỉ dịch vụ cắt tóc, thời gian gần đây, trải nghiệm gội đầu tại Việt Nam cũng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi nhiều du khách chia sẻ cảm giác thư giãn và mức chi phí “dễ tiếp cận” so với chất lượng nhận được.

Giá rẻ, tay nghề cao và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt là điểm cộng của ngành tóc Việt thu hút khách du lịch (Ảnh: Khôi Vũ).

Nhiều du khách đánh giá quy trình gội đầu kết hợp massage, chăm sóc da mặt tại các tiệm nhỏ ở Việt Nam mang lại trải nghiệm tương đương những dịch vụ spa chuyên nghiệp ở nước ngoài nhưng giá thấp hơn đáng kể.

Theo các chuyên gia du lịch, những dịch vụ đời thường như cắt tóc, gội đầu, làm móng hay massage nếu được khai thác bài bản có thể trở thành điểm nhấn thu hút du khách quốc tế, góp phần mở rộng nguồn thu từ du lịch trải nghiệm và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trong khu vực.

Khi trải nghiệm đủ tốt, giá cả hợp lý và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, những dịch vụ rất đời thường ấy hoàn toàn có thể trở thành “đặc sản” níu chân khách nước ngoài, góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch Việt Nam.