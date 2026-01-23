Khách làm đẹp xếp hàng từ sáng sớm, bác sĩ làm việc xuyên trưa

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực khoa Da liễu, Thẩm mỹ da của Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã chật kín người.

Trước các phòng khám, những dãy ghế dài ken đặc bệnh nhân ngồi chen nhau chờ đến lượt gọi tên. Tiếng loa phát thanh vang lên liên hồi, hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế qua lại trên hành lang.

Đây là khung cảnh quen thuộc mỗi dịp cận Tết, khi nhu cầu chăm sóc da, làm đẹp để đón năm mới bước vào cao điểm.

Dãy ghế chờ gọi tên tại khoa Da liễu - Thẩm mỹ da dày kín người đến khám bệnh (Ảnh: Diệu Linh).

Tranh thủ làm đẹp trước Tết

Trước cửa phòng thủ thuật, chị Nhung (45 tuổi, ngụ Bình Trị Đông, TPHCM) ngồi lặng lẽ trên hàng ghế chờ. Trên tay chị là cuốn sổ khám bệnh, làn da vừa được ủ tê vẫn còn hơi căng. Ngoài hành lang, tiếng gọi tên bệnh nhân vang lên đều đặn, xen lẫn những cuộc trò chuyện khe khẽ của người đang đợi đến lượt.

Tranh thủ những ngày cuối năm bớt việc, chị Nhung dậy từ rất sớm để đến Bệnh viện Da Liễu TPHCM thực hiện liệu trình nâng cơ mặt, với chi phí khoảng 14 triệu đồng. Vài năm trở lại đây, chị nhận thấy khuôn mặt mình thay đổi rõ rệt. Làn da bắt đầu chảy xệ, kém săn chắc, những nếp nhăn nhỏ xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Người phụ nữ này cho biết đã tìm hiểu các phương pháp trẻ hóa da từ lâu nhưng vẫn chần chừ vì lo ngại rủi ro. “Sợ biến chứng lắm”, chị nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. Chỉ đến khi Tết cận kề, cảm giác không thể chậm hơn nữa mới khiến chị quyết định bước qua nỗi lo để làm đẹp.

Sau liệu trình lần này, người phụ nữ đang tiến gần tuổi 50 dự định sẽ tiếp tục chăm sóc thêm những vùng khác trên khuôn mặt, coi đó như một cách tự thưởng cho bản thân sau nhiều năm bận rộn.

Không chỉ riêng chị Nhung, khu vực chờ khám hôm ấy gần như kín chỗ. Ở đó, mỗi gương mặt đều mang theo mong muốn trở nên trẻ hơn, đẹp hơn và tự tin hơn trong những ngày đầu năm mới.

Ngồi cách chị Nhung vài hàng ghế, chị Quỳnh Anh (25 tuổi, phường Tam Hiệp, Đồng Nai) liên tục đưa mắt nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên chị đến một bệnh viện lớn để chăm sóc da. Trước đó, mỗi khi da nổi mụn, chị thường tìm đến các spa tại Biên Hòa, chi khoảng 800.000-900.000 đồng cho mỗi buổi làm đẹp.

Lần này, sau khi được bác sĩ thăm khám, chị được chỉ định một gói chăm sóc da kết hợp chiếu đèn với chi phí khoảng 500 nghìn đồng. Điều khiến chị ấn tượng nhất không nằm ở giá tiền, mà là cảm giác yên tâm khi được bác sĩ trực tiếp tư vấn, giải thích cặn kẽ và dặn dò tái khám sau nửa tháng để theo dõi tiến triển.

Cách đó không xa, Uyển Nhi (22 tuổi) cũng đang chờ đến lượt. Đây là buổi đầu tiên cô điều trị tại khoa Da liễu, Thẩm mỹ Da. Với làn da dầu, nhạy cảm và đang bị mụn, bác sĩ chỉ định làm sạch da, lấy nhân mụn và tẩy tế bào chết trước, chưa vội can thiệp các phương pháp mạnh hơn.

Nhi cho biết trước đây làn da của cô khá ổn, nhưng căng thẳng kéo dài thời gian gần đây khiến mụn xuất hiện nhiều hơn. Tết đến gần, cô mong gương mặt mình trông tươi tắn khi gặp gỡ bạn bè, người thân. Giữa hàng loạt spa mọc lên khắp nơi, cô chọn bệnh viện như một cách “chắc ăn”.

“Mấy chuyện liên quan tới da, nhất là điều trị, em vẫn thấy làm ở bệnh viện yên tâm hơn”, Nhi nói.

Lượng khách tăng 20–30%, bác sĩ làm việc xuyên trưa

Theo BSCKII Trần Vũ Anh Đào, Phó trưởng khoa Da liễu, Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Da Liễu TPHCM, lượng khách đến khám và điều trị tại khoa trong thời gian cận Tết tăng khoảng 20-30% so với ngày thường.

“Ngày thường, khoa đón khoảng 120-130 lượt bệnh nhân, bao gồm cả trong và ngoài giờ. Thời điểm này, con số đã tăng lên 170-180 lượt mỗi ngày, thậm chí có ngày lên tới 210 lượt”, BSCKII Trần Vũ Anh Đào cho biết.

Để đáp ứng lượng bệnh nhân tăng mạnh trong mùa cao điểm, bệnh viện đã mở thêm phòng khám tại khoa, đồng thời huy động toàn bộ bác sĩ cơ hữu đang công tác ở các bộ phận liên quan để tập trung điều trị. Thời gian làm việc cũng được kéo dài liên tục từ sáng đến 18h30 từ thứ hai đến thứ bảy và đến 15h vào chủ nhật.

Theo BSCKII Trần Vũ Anh Đào, khi thời gian chỉ còn khoảng 6 tuần nữa là đến Tết, khách hàng thường ưu tiên các kỹ thuật cho hiệu quả nhanh. Trong đó, các dịch vụ nâng cơ, săn chắc da bằng sóng RF, HIFU hoặc Thermage được lựa chọn nhiều do có khả năng kích thích tăng sinh collagen, mang lại hiệu quả rõ rệt sau khoảng một tháng. Làn da nhờ đó trở nên săn chắc, gọn gàng và thon gọn hơn.

Bên cạnh đó, một số phương pháp phổ biến khác gồm tiêm chất làm đầy filler, tiêm botox để giảm nhăn, cân chỉnh khuôn mặt, hoặc tiêm mesotherapy giúp da căng bóng, mướt mịn trong dịp Tết.

Tiêm meso là một trong những phương pháp làm đẹp nhanh được ưa chuộng thời điểm cận Tết (Ảnh: Bảo Quyên)

Một số khách hàng đang trong liệu trình điều trị mụn, nám tiếp tục tái khám để thực hiện các kỹ thuật tái tạo da bằng hóa chất hoặc laser, nhằm kịp cải thiện sắc da, giảm mụn trước Tết.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, lượng khách Việt kiều và khách du lịch đến khám, điều trị tại khoa cũng gia tăng rõ rệt.

Theo BSCKII Trần Vũ Anh Đào, nhóm khách này bắt đầu tăng từ giai đoạn cận Giáng sinh và thường ưu tiên những phương pháp làm đẹp chỉ cần thực hiện một lần nhưng mang lại hiệu quả kéo dài từ nửa năm đến một năm. Các kỹ thuật được lựa chọn nhiều gồm nâng cơ bằng công nghệ Thermage, tiêm filler và tiêm botox.

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp tăng cao dịp cận Tết, BSCKII Trần Vũ Anh Đào khuyến cáo người dân không nên vì mong muốn cải thiện ngoại hình nhanh chóng mà làm đẹp bằng mọi giá. Thay vào đó, cần tuân thủ nguyên tắc “ba đúng” để bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Thứ nhất là đúng cơ sở. Người dân nên lựa chọn các cơ sở uy tín, có đầy đủ trang thiết bị, bảo đảm vô khuẩn và được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế được đào tạo bài bản.

Thứ hai là đúng chỉ định. Trước khi can thiệp thẩm mỹ, khách hàng cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng da và chỉ định phương pháp phù hợp.

Thứ ba là đúng thời điểm. Từ nay đến Tết chỉ còn khoảng 6 tuần, vì vậy mỗi người cần có kế hoạch làm đẹp hợp lý để cơ thể có đủ thời gian hồi phục và theo dõi.

Cụ thể, các liệu trình như laser hoặc Thermage cần khoảng một tháng để cho kết quả rõ rệt. Các phương pháp tiêm filler, botox mang lại hiệu quả nhanh nhưng vẫn cần theo dõi ít nhất hai tuần. Do đó, người dân nên thực hiện trước Tết tối thiểu hai tuần để tránh tình trạng sưng nề trong kỳ nghỉ lễ.

Ở thời điểm quá cận Tết, như những ngày 26–27 tháng Chạp, BSCKII Trần Vũ Anh Đào khuyến cáo chỉ nên chăm sóc da nhẹ nhàng, hạn chế can thiệp sâu.