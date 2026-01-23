Thông tin về 3 bụi tre “mọc” giữa biển

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 3 bụi tre với nhiều cây vươn lên giữa mặt nước mênh mông. Vị trí của chúng nằm cách bờ biển Nha Trang hơn 1km, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Dưới các bài đăng, nhiều tài khoản bày tỏ sự ngạc nhiên trước hiện tượng này. “Về nhà kể tre mọc giữa biển mà không ai tin”, chị Nguyễn Diệu bình luận.

Ba bụi tre "mọc" giữa biển gây xôn xao (Video: Minh Châu).

Một số người dân Nha Trang cho rằng đây không phải hiện tượng hiếm gặp, do các bụi tre bị nước lũ cuốn ra biển rồi mắc kẹt tại khu vực này. Trong đó, phần gốc tre cắm sâu xuống cát, thân cây vươn lên trên mặt nước.

“Tre là loài cây sống trên cạn, không thể sinh trưởng trong môi trường nước biển, nên các bụi tre này khó có khả năng tồn tại lâu dài”, ông Phan Văn Đức, trú phường Nha Trang, nói.

Ba bụi tre "mọc" cách bờ biển Nha Trang hơn 1km (Ảnh: Minh Châu).

Ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí cho thấy thân và lá tre đã vàng úa, không còn dấu hiệu sự sống.

Một lãnh đạo phường Nha Trang nhận định, các bụi tre này có thể từng mọc dọc sông Cái và đã bị cuốn ra biển trong trận lũ lịch sử xảy ra vào giữa tháng 11/2025 tại Khánh Hòa. Do phần gốc có khối lượng lớn nên bị cắm xuống các cồn cát gần bờ, trong khi thân tre vươn lên trên mặt nước.

Hình ảnh 3 bụi tre nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Châu).

Cũng theo vị này, tre không thể sinh trưởng trong môi trường nước biển. Theo thời gian, thân tre sẽ bị nước mặn bào mòn, gãy đổ và chìm xuống đáy và hình thành nơi trú ẩn cho các loài sinh vật biển tại vịnh Nha Trang.