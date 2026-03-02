Đám cưới ở Trung Quốc gây xôn xao: Mẹ kế và cha dượng để con riêng lấy nhau

Theo nguồn tin địa phương, cách đây 3 năm, ông Trang và bà Trần cùng "rổ rá cạp lại" sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên. Khi đó, cả hai đều lớn tuổi và có con riêng.

Đám cưới giữa con riêng của mẹ kế và con riêng của cha dượng thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc (Ảnh: WJ).

Ông Trang có con trai riêng. Trong khi đó, bà Trần là mẹ đơn thân nhiều năm, một mình nuôi con gái khôn lớn. Sau khi tái hôn, họ xây dựng gia đình hợp pháp, sống hòa thuận dưới một mái nhà.

Những năm tháng chung sống, các thành viên đều hạnh phúc vì có thêm người để nương tựa. Cũng vì đã lớn tuổi, họ không sinh thêm con. Sau đó, ông Trang và bà Trần thấy các con có thời gian dài gắn bó, thấu hiểu tính cách của nhau, nên quyết định chủ động tác hợp.

Bất ngờ, con riêng của mẹ kế và cha dượng cũng nảy sinh tình cảm thực sự. Cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới tổ chức vào ngày 28/2 vừa qua, trước sự chứng kiến của gia đình, người thân và bạn bè.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên, cho rằng đây là tình huống hiếm gặp và khó tin. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng điều quan trọng nhất là các bên cảm thấy hạnh phúc.

Thậm chí có ý kiến hài hước nhận xét rằng mô hình gia đình này “không lo mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu”. Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi về cách xưng hô trong gia đình khi các cặp đôi có con trong tương lai.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, trường hợp hôn nhân nêu trên không vi phạm pháp luật. Bởi giữa người cha và mẹ của hai bên không tồn tại quan hệ huyết thống.

Đồng thời, quan hệ thông gia trước đó đã chấm dứt khi cuộc hôn nhân cũ kết thúc. Do đó, đây không thuộc trường hợp cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc trong phạm vi 3 đời.

Về câu chuyện này, các chuyên gia pháp lý của Trung Quốc nhận định, trong bối cảnh pháp luật không cấm và các bên hoàn toàn tự nguyện, cuộc hôn nhân được xem là hợp pháp. Tuy vậy, yếu tố văn hóa và tâm lý xã hội vẫn là vấn đề khiến dư luận tiếp tục bàn luận.