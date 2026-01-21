Ông lão 73 tuổi từ Đắk Lắk vượt hơn 1.500km ra Sơn La gặp người thương

Câu chuyện tình yêu vượt hàng nghìn cây số của một ông lão 73 tuổi từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp "người phụ nữ của đời mình" đang nhận được sự chú ý của cộng đồng.

Clip được cháu ngoại của ông lão đăng tải, ghi lại hành trình ông đi xe khách hàng nghìn cây số đến Lào Cai, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy hơn 300km để gặp "bạn gái" quen qua mạng xã hội, người mà ông chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Ông Lý Seo Lừ vượt hơn 1.500km để gặp được "bạn gái" quen qua mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Ma Seo Lữ (30 tuổi, trú tại Lào Cai), cháu ngoại của ông Lý Seo Lừ (73 tuổi, dân tộc Mông, sống tại xã Krông Á, Đắk Lắk), cho biết ông Lừ có 6 người con đều đã lập gia đình.

Sau khi vợ mất, ông Lừ rơi vào trạng thái hụt hẫng, buồn bã. Niềm vui mới đến với ông qua những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội với bà Sùng Thị Mỵ (51 tuổi), người phụ nữ sống một mình trong căn nhà nhỏ ở Sơn La, suốt 4 tháng qua.

Dù chưa từng gặp mặt, tình cảm chân thành đã kết nối hai con người xa lạ, khiến họ tin tưởng và chờ đợi nhau.

Hai ông bà ngại ngùng khi lần đầu gặp mặt trực tiếp (Ảnh: Cắt từ clip).

Hai tuần trước, ông Lừ bày tỏ mong muốn được gặp bà Mỵ với con cháu. Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng khi thấy niềm vui ánh lên trong mắt người cha, ông đã trải qua nhiều mất mát, cả gia đình đều hết lòng ủng hộ.

Không quản ngại đường sá xa xôi, hiểm trở, ông Lừ bắt xe khách vượt hơn 1.200km từ Đắk Lắk ra Lào Cai, sau đó được cháu ngoại chở thêm hơn 300km để đến gặp "người mình thương".

"Gặp nhau rồi, ông bà quấn quýt không rời. Được sự đồng ý, ông bà làm mâm cơm nhỏ rồi chia tay bà con, hàng xóm để bà Mỵ rời bản làng cùng ông vào Tây Nguyên sinh sống", anh Ma Seo Lữ kể lại.

Sáng hôm sau, bà Mỵ gọi hàng xóm đến, bán những gì có thể bán, cho đi những thứ có thể cho. Ông Lừ thủ thỉ với cháu ngoại: “Chuyến đi này mệt, nhưng không đi thì ông tiếc cả cuộc đời”.

Bà Mỵ gói ghém đồ đạc, chia tay hàng xóm trước khi quyết định vào Tây Nguyên sinh sống (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Lý Seo Ký (45 tuổi, con trai ông Lừ) chia sẻ, khi nhìn thấy bố tìm lại được niềm vui, cả gia đình đều ấm lòng. Con cháu đã quây quần bên một bữa cơm giản dị để ra mắt và coi bà Mỵ như người thân ruột thịt.

Theo ông Ký, cha mình và bà Mỵ đang làm thủ tục đăng ký kết hôn và sẽ gắn bó với nhau bằng nghề nông, cuộc sống tuy giản dị nhưng đủ đầy yêu thương.

"Những ngày đầu, chúng tôi gọi mẹ, bà Mỵ còn ngại ngùng, nhưng rồi sự chân thành khiến mọi khoảng cách dần tan biến", ông Ký xúc động nói.

Sau khi câu chuyện của ông Lừ được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc cho ông bà, mong họ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc dù tìm thấy nhau khi tuổi đã xế chiều.