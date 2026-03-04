Hành trình tìm mẹ ruột của cô gái gốc Việt sau 18 năm được nhận nuôi

Cách đây gần 18 năm, tháng 3/2008, vợ chồng bà Delphine Praud (SN 1976) và ông Gaël Praud (SN 1972, quốc tịch Pháp) đặt chân tới Hà Nội sau khi nhận được thông báo từ tổ chức Médecins du Monde (tổ chức nhân đạo quốc tế của Pháp) rằng có một bé gái đang chờ họ sau thời gian đăng ký nhận con nuôi.

Ngày 27/3/2008, họ có mặt tại Việt Nam. Cô bé khi ấy mang tên Tạ Thị Tươi, sinh ngày 9/12/2007. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, em được đặt tên mới là Maëly Praud.

Maëly Praud có tên Việt là Tạ Thị Tươi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ba tuần ở Hà Nội để làm giấy tờ, hộ chiếu cho con là quãng thời gian đầy cảm xúc đối với cặp vợ chồng người Pháp. Họ không có con ruột và trong khoảnh khắc ấy, họ tin mình đã tìm thấy đứa con của đời mình.

"Chúng tôi không thể có con. Còn con thì cần một gia đình. Vì vậy, chúng tôi đã tìm thấy nhau", bà Delphine chia sẻ.

Bà Delphine cho biết vợ chồng bà chưa từng giấu con về việc nhận nuôi. Khi Maëly còn bé, có lần cô hỏi: "Con có phải bước ra từ bụng mẹ không?".

"Tôi đã nói với con rằng bố mẹ không có những hạt giống tốt, nên chúng ta đã chọn chia sẻ cuộc sống với con. Chúng ta không thể có con, còn con cần một gia đình. Và chúng ta đã gặp nhau", bà nhớ lại.

Bà Delphine và ông Gaël khi nhận nuôi con gái (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Mỗi lần nghe mẹ nói về sự "gặp gỡ của các gia đình để chia sẻ yêu thương", Maëly đều chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng lên.

Khi làm bài tập vẽ cây gia phả ở trường, cô bé được cha mẹ trao lại toàn bộ hồ sơ nhận nuôi. Lần đầu tiên, cái tên Tạ Thị Hợi hiện lên rõ ràng trong nhận thức của em - người phụ nữ được ghi là mẹ ruột.

Theo hồ sơ bà Delphine cung cấp, mẹ ruột của Maëly có tên Tạ Thị Hợi (SN 1980), trú tại xóm 9, xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (theo đơn vị hành chính cũ). Trong giấy tờ cũng ghi tên ông ngoại là Ta Van Hai và bà ngoại là Nguyen Thi Dao.

Trong giấy cho con làm con nuôi, người mẹ viết: "Vì điều kiện quan hệ cuộc sống của tôi và gia đình vô cùng khó khăn, nên tôi không có khả năng nuôi dạy và chăm sóc cho cháu đến khi trưởng thành".

Tháng 12/2024, khi gia đình bàn kế hoạch trở lại Việt Nam du lịch, Maëly - khi đó vừa tròn 17 tuổi - bất ngờ nói ra điều đã cất giữ trong lòng. Cô muốn biết mình có anh chị em ruột không. Cô muốn biết mình giống ai.

Maëly Praud trong sinh nhật lần thứ 17 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Tôi hỏi con: Con có muốn chúng ta bắt đầu tìm kiếm không? Con trả lời có. Và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm từ tháng 4/2025", bà Delphine kể.

Tuy nhiên, hành trình không suôn sẻ như họ tưởng. Qua một số kênh hỗ trợ tại Việt Nam, gia đình nhận được thông tin rằng hồ sơ nhận nuôi có thể tồn tại sai lệch. Người phụ nữ mang tên Tạ Thị Hợi trong giấy tờ có thể không phải mẹ ruột thực sự khiến cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc.

"Chúng tôi chưa từng gặp người phụ nữ ấy. Chúng tôi chỉ biết tên trong hồ sơ. Và giờ thì không rõ điều gì là chính xác", bà nói.

Dẫu vậy, gia đình vẫn nuôi hy vọng.

"Là một người mẹ, tôi luôn nghĩ rằng nếu bà ấy đã đưa ra quyết định cho con đi làm con nuôi, có lẽ đó là vì mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Biết đâu hôm nay, bà ấy cũng muốn biết con gái mình đã trưởng thành ra sao", bà Delphine bày tỏ.

Maëly hiện đã 18 tuổi, tốt nghiệp trung học tháng 7/2025 và đang theo học lớp dự bị ngành văn học - khoa học xã hội tại Pháp. Cô gái được mẹ nhận xét là kín đáo, nhạy cảm và tò mò về thế giới.

Gia đình hiện tại của Maëly Praud (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Gia đình dự kiến trở lại Việt Nam từ ngày 5 đến 20/8. Họ sẽ đi qua Hà Nội, Sa Pa, vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Hội An và TPHCM. Nhưng hơn cả một chuyến đi, đó là hành trình tìm lại mảnh ghép còn thiếu.

"Chúng tôi thật lòng mong con có thể tìm được anh chị em ruột. Vì chúng tôi không thể cho con điều đó. Nếu điều ấy xảy ra, đó sẽ là món quà lớn nhất", bà Delphine nói.

Ở tuổi 18, Maëly không tìm kiếm điều gì lớn lao. Cô chỉ muốn biết mình giống ai. Và liệu ở đâu đó, có người phụ nữ từng viết những dòng chữ từ bỏ trong hoàn cảnh khó khăn và có đang nhớ về đứa con gái sinh ngày 9/12/2007 hay không.