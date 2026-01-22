Bò 6 chân nặng gần 3 tạ ở Thanh Hóa

Một con bò 6 chân đang thu hút sự chú ý tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Chủ nhân của con bò, anh Nguyễn Hữu Linh (SN 1996, trú tại thôn Hải Sơn), cho biết anh đã mua con bò này từ một hộ dân ở xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa).

Con bò khoảng 8 tháng tuổi, nặng gần 300kg và phát triển hoàn toàn bình thường. Điều đặc biệt là ngoài 4 chân chính, con bò còn có thêm 2 chân phụ mọc ở phía bên trái thân mình, với chiều dài gần tương đương các chân chính.

Phần chân thừa của con bò (Ảnh: Hoàng Anh).

Theo chủ cũ, bò mẹ không có biểu hiện bất thường trong quá trình mang thai. Tuy nhiên, khi sinh ra, bò con đã có hình dáng kỳ lạ này. Anh Linh cho biết sau thời gian chăm sóc, con bò ăn uống khỏe mạnh, đi lại bình thường và 2 chân thừa cũng phát triển theo cơ thể.

Con bò này thuộc giống bò 3B lai với bò ta, một giống bò có thể đạt trọng lượng trên 1 tấn khi trưởng thành. Hiện tại, con bò 6 chân có vóc dáng to cao và lông mượt.

Kể từ khi mua về, gia đình anh Linh thường xuyên đón khách đến xem. Thậm chí, có người đã hỏi mua lại với giá cao nhưng anh Linh từ chối.

Một em nhỏ thích thú xem con bò lạ có 6 chân của gia đình anh Linh (Ảnh: Hoàng Anh).

Anh Linh muốn giữ lại con bò làm điểm tham quan cho bà con, trẻ nhỏ và du khách.

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Hóa ghi nhận trường hợp bò có hình dáng đặc biệt. Trước đó, gia đình anh Bùi Minh Tuấn (SN 1979, trú tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy cũ) cũng sở hữu một con bò đực 6 chân và 2 đuôi.