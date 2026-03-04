Vợ chồng U90 ở Hưng Yên được con cháu tổ chức lại đám cưới sau 70 năm

Đám cưới bất ngờ sau 70 năm

Tối muộn, trong căn nhà nhỏ ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Ngọc Mai lặng lẽ ngồi trước màn hình điện thoại, xem đi xem lại đoạn video kỷ niệm 70 năm ngày cưới của ông bà.

Trên màn hình, ông Nguyễn Xuân Cứ (SN 1941) trong bộ vest chỉnh tề, tay cầm bó hoa tươi, đứng đợi trên sân khấu. Dáng ông đã không còn nhanh nhẹn như xưa nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Phía dưới, bà Nguyễn Thị Chín (SN 1942) trong tà áo dài vẫn không giấu nổi chút ngượng ngùng như cô dâu thời trẻ, được hai người con gái sánh vai từng bước lên lễ đài giữa tiếng vỗ tay, reo hò của con cháu.

“Khoảnh khắc ông đứng đợi bà với bó hoa trên tay khiến tôi thực sự nghẹn lại. Xem bao nhiêu lần tôi vẫn không kìm được nước mắt”, Ngọc Mai chia sẻ.

Ông Cứ bà Chín hạnh phúc trong vòng tay con cháu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa dòng cảm xúc dâng trào, cô quyết định đăng lại đoạn video lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Ban đầu, Mai chỉ nghĩ đơn giản đó là món quà tinh thần dành cho người thân, bạn bè. Thế nhưng chỉ ít giờ sau, điện thoại cô liên tục rung lên vì thông báo.

Đoạn clip ghi lại cảnh ông bà nắm tay nhau bước vào lễ đường, ông bất ngờ hôn nhẹ lên má bà trong tiếng vỡ òa của con cháu đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự đồng hành bền bỉ suốt 70 năm, cùng tình cảm của con cháu dành cho ông bà.

“Ban đầu chúng tôi chỉ định ghi lại khoảnh khắc để lưu giữ làm kỷ niệm. Không ngờ những hình ảnh ấy lại nhận được sự quan tâm lớn như vậy”, Ngọc Mai chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo Mai, gia đình cô vốn có truyền thống tổ chức kỷ niệm 50 năm, 60 năm ngày cưới cho ông bà, nhưng thường chỉ là mâm cơm giản dị, con cháu quây quần chúc mừng. Năm nay tròn 70 năm, một cột mốc đặc biệt và hiếm có, các con cháu mong muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn.

Ông Cứ và bà Chín cũng được cắt bánh kem, uống rượu vang như đám cưới của người trẻ bây giờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mai kể, ông bà cô đến với nhau từ sự se duyên của hai bên gia đình. Họ hứa hôn khi còn nhỏ, học chung lớp, chung trường. Đến năm 21 tuổi, ông bà chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới năm xưa diễn ra trong thời khó khăn, chỉ có chiếc sơ mi, tà áo dài giản dị, không hoa tươi, không ảnh cưới. Cưới chưa bao lâu, ông lên đường bảo vệ Tổ quốc. Những năm tháng ấy, bà một mình ở nhà lo toan gia đình, chăm sóc con nhỏ, chờ chồng giữa bom đạn.

“Mình muốn tái hiện lại đám cưới cho ông bà trong kỷ niệm 70 năm ngày cưới này, muốn ông bà được sống lại thời khắc quan trọng nhất cuộc đời trong sự chứng kiến đẩy đủ của con cháu trong nhà”, Ngọc Mai chia sẻ.

Có ý tưởng, cô chia sẻ với người lớn trong nhà và nhận được sự đồng ý. Buổi lễ được cả gia đình lên kế hoạch từ trước Tết hơn một tháng. Mọi thứ được giữ bí mật đến sát ngày tổ chức để tạo bất ngờ. Tối hôm trước buổi lễ, khi ông bà đã đi ngủ, cả gia đình mới bắt đầu trang trí, trải thảm, dựng phông cưới. Từ các con đến các cháu, mỗi người một việc, tất bật chuẩn bị, mong ra sẽ có một bất ngờ cho ông bà.

“Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ như một đám cưới thực thụ: Có cổng hoa, bánh kem, rượu vang, âm nhạc và cả pháo hoa. Tất cả chỉ mong sáng hôm sau, khi bước ra sân, ông bà sẽ thật sự bất ngờ và hạnh phúc”, Ngọc Mai chia sẻ.

Gia đình Ngọc Mai cùng nhau trang trí không gian tiệc cưới để tạo bất ngờ cho ông bà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Bố mẹ là tấm gương cho cuộc hôn nhân của chúng tôi”

Chứng kiến khoảnh khắc nhìn bố mặc lại bộ vest, mẹ khoác áo dài như ngày cưới, được chị và em gái dìu từng bước tiến lại gần nhau trên lễ đài, ông Nguyễn Quốc Oai (55 tuổi, Hà Nội), con trai thứ hai của hai cụ, không giấu được nước mắt.

Hình ảnh ấy khiến ông nhớ lại những năm tháng nhọc nhằn bỗng ùa về, bữa cơm đạm bạc, những lần bố mẹ nhường phần ngon cho con, những đêm mẹ thức trắng chờ tin bố ngoài chiến trường.

Ngày ông còn nhỏ, chiến tranh, cuộc sống vô cùng vất vả: Bố ra trận, mẹ ở nhà tần tảo nuôi anh em ông khôn lớn. Ngày bố xuất ngũ trở về, hoàn cảnh vẫn chưa khá giả hơn là bao. Nhà có 6 người con, các cụ lại tiếp tục làm lụng sớm hôm, chắt chiu từng đồng để nuôi các con ăn học nên người, có công việc ổn định, dựng vợ gả chồng.

“Tuổi thơ chúng tôi là những tháng ngày thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ thiếu tình thương”, ông Oai nhớ lại.

Hình ảnh ông Cứ bà Chín ngày còn khó khăn (bên trái) và hiện tại sau 70 năm kết hôn (bên phải) vẫn hạnh phúc bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính vì vậy, khi các con trưởng thành, gia đình đủ đầy hơn, các anh chị em luôn ấp ủ mong muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho bố mẹ - không chỉ để kỷ niệm 70 năm ngày cưới, mà còn là dịp tri ân công sinh thành, dưỡng dục.

“Khi nghe cháu gái đưa ra ý tưởng tổ chức lại một “đám cưới” cho ông bà, chúng tôi đồng ý ngay. Ai cũng muốn bố mẹ có thêm một kỷ niệm thật hạnh phúc bên con cháu”, ông Oai chia sẻ.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân 70 năm của bố mẹ, ông Oai cho biết điều khiến các con nể phục nhất chính là tình yêu bền bỉ và sự bao dung mà hai cụ dành cho nhau. Tình cảm ấy không ồn ào, không phô trương, mà thể hiện trong từng lời ăn tiếng nói, trong sự quan tâm âm thầm mỗi ngày.

“Bố mẹ tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau, hai người sống nhường nhịn, bao dung. Các cụ vẫn dạy: "Chín bỏ làm mười". Vợ chồng biết tiết chế cái tôi thì gia đình mới êm ấm lâu dài. Đó cũng là bài học mà chúng tôi luôn ghi nhớ khi xây dựng tổ ấm nhỏ của mình”, ông Oai tâm sự.

Ông Cứ, bà Chín cùng các con, cháu, chụp ảnh lưu niệm trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, gia đình kể cho ông bà nghe rằng có hơn một triệu người theo dõi và gửi lời chúc phúc. Hai cụ vừa bất ngờ vừa xúc động. Thi thoảng, ông bà lại cảm ơn con cháu vì đã dành cho mình một buổi lễ trọn vẹn đến vậy.