Bố mẹ ở Đà Lạt nuôi ăn dâu rể 13 người suốt 10 năm: Gạo mua cả tấn

Bố mẹ "bao ăn" các con cháu suốt chục năm vẫn vui

Cứ 8h mỗi ngày, sau khi ăn sáng cùng chồng - ông Phạm Thiêm, bà Kim Hòa (SN 1968) hiện sống tại thành phố Đà Lạt bắt đầu đi chợ. Hai ông bà có 3 người con (2 gái và một trai) đều đã lập gia đình.

Gia đình con trai ở cùng bố mẹ, trong khi 2 cô con gái ở cách đó chỉ chừng 1km. Tổng cộng đại gia đình 3 thế hệ có 13 thành viên gồm cả bố mẹ, con cái và các cháu.

Bà Hòa và chị Hoài Trâm con gái út trong một buổi đi chợ mua thực phẩm cho cả nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đã thành thông lệ suốt chục năm qua, cả nhà cứ tới bữa trưa và bữa tối đều tập trung nhà bố mẹ để ăn uống cùng nhau, bất kể ngày thường hay dịp nghỉ lễ…

Đặc biệt, ông bà Hòa đưa ra quy định sẽ "bao nuôi" toàn bộ bữa ăn cho các con, không nhận bất cứ khoản đóng góp nào.

Nhà của chị Hoài Trâm, con gái út bà Hòa chỉ cách đó chừng 1km. Mỗi khi chị Trâm có thời gian, bà lại xuống nhà rủ con đi chợ với mẹ cho vui. Điều này đã thành nếp quen ngay cả khi chị Trâm lập gia đình.

Giống như mọi khi, bà Hòa luôn là bếp trưởng lên thực đơn cho cả đại gia đình 3 thế hệ gồm bố mẹ, các con và các cháu. Bữa cơm hôm nay, bà tính làm món sườn non, một món xào và canh rau, ăn kèm thêm mắm dưa cà kiểu Huế.

Nguyên liệu trong bữa ăn được các con sơ chế sẵn để bà Hòa chỉ việc nấu nướng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đi chợ đã quen tay nên tôi cũng ước lượng khá chuẩn sức ăn của cả nhà. Với 13 người, thông thường một bữa sẽ hết khoảng 1,8kg sườn non. Thịt heo hay bò cũng tương đương. Nếu ngày nào ăn bình thường, tôi đi chợ luôn cho cả 2 bữa trưa và tối. Hôm nào cho cả nhà ăn hải sản, tôi sẽ lựa mực tôm vào buổi chiều vì khi đó mới có hàng vừa lên", bà Hòa chia sẻ.

Xách những túi đồ ăn nặng trĩu về nhà sau buổi chợ sáng, bà Hòa nghỉ ngơi đôi chút. Tới khoảng gần trưa, không khí gia đình nhộn nhịp hẳn lên. Đó là lúc các con nếu ai về sớm trước sẽ tranh thủ sơ chế đồ ăn. Thông thường, bữa tối là lúc đông đủ các thành viên nhất.

Buổi tối, cả gia đình 3 thế hệ gồm 13 thành viên quây quần bên mâm cơm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vốn là người gốc Huế lại khéo nấu ăn ngon nên mọi bữa cơm trong nhà sẽ do bà Hòa đứng nấu. Việc dọn rửa cũng do các con cháu, dâu rể tự phân công nhau làm việc. Vốn đã thành quen nên mọi người đều tự giác, mỗi người một việc và hỗ trợ đỡ đần lẫn nhau.

Mua gạo theo tấn, dầu ăn nước mắm mỗi lần mua chục thùng

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hòa cho biết chưa bao giờ xem việc nấu ăn cho đại gia đình 13 người là gánh nặng. Thay vào đó, người mẹ thấy vui và hãnh diện vì bữa cơm đông người được duy trì cả chục năm nay. Đây cũng là cách gia đình gìn giữ sự đoàn kết của nhiều thế hệ.

Theo bà Hòa, bữa cơm gia đình là cách mọi thành viên thêm hiểu nhau và gắn kết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thông thường, chi phí ăn uống cả tháng cho đại gia đình hết khoảng 20 triệu đồng. Có những dịp vào ngày sinh nhật của thành viên trong nhà, họ sẽ ra ngoài đổi bữa.

Nhằm đáp ứng khẩu vị của nhà đông người, bà luôn duy trì thực đơn tối thiểu gồm một món mặn, một món xào và một món canh. Đôi lúc, bà đổi bữa làm bún riêu, phá lấu. Ngoài ra, bà làm thêm dưa cà, dưa mắm, củ sen muối chua để đổi vị.

Bà làm thêm các món dưa cà, thịt ngâm mắm để gia đình đổi khẩu vị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để tiết kiệm và chủ động, bà Hòa thường mua thực phẩm khô với số lượng lớn. Nhà có sẵn kho chứa nên bà mua gạo theo mùa, mỗi lần mua một tấn đủ dùng cho cả năm.

Với dầu ăn, mỗi khi đi siêu thị vào đợt khuyến mại, bà lại mua 10 thùng một lần. Đó là dầu ăn loại 5 lít vì nhu cầu sử dụng nhiều. Tương tự, nước mắm cũng được bà nội trợ mua theo thùng cho tiện lợi.

Không nhận tiền của con và triết lý sống từ người mẹ

Ông Thiêm và bà Hòa vốn là người gốc Huế, tới Đà Lạt lập nghiệp rồi nên duyên vào năm 1988. Thời gian đầu, hai vợ chồng trẻ gặp nhiều khó khăn. Họ từng làm ăn thua lỗ, bị giật nợ rồi bán một phần nhà để trang trải.

Sau này trải qua nhiều biến cố nhưng bù lại nhờ đức tính chăm chỉ cóp nhặt, họ dần gây dựng cơ ngơi riêng. Chính những năm tháng cơ cực khiến ông bà thêm trân trọng giá trị của sự sum vầy.

Chính từ điều này, suốt chục năm qua, ngay cả khi đã dựng vợ gả chồng cho các con, điều khiến họ hạnh phúc nhất là được chứng kiến cảnh con cháu quây quần bên mâm cơm hàng ngày.

Dù con dâu, con rể nhiều lần đề nghị muốn được đóng góp chi phí ăn uống, nhưng ông bà đều nhất mực từ chối. Bà cho rằng, nếu để con cái đóng góp thêm có thể nảy sinh mâu thuẫn không đáng có trong gia đình đông người. Lo được toàn bộ cho cả nhà, con cháu sẽ thoải mái hơn.

Đây cũng là triết lý sống trong quan điểm dạy con cháu của người mẹ 58 tuổi. Bà Hòa cho rằng, "bao nuôi" toàn bộ chuyện ăn uống của con cháu, không đồng nghĩa với chuyện sống ỷ lại.

Các thành viên trong nhà tại một buổi tiệc sinh nhật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà nhiều lần chia sẻ với các con, khi đã trở thành con dâu, con rể cũng có nghĩa là con cái trong gia đình, không phân biệt đối xử. Khi được bố mẹ lo cơm nước, bà muốn các con có thêm thời gian và công sức phấn đấu làm ăn, tích góp tài sản để lo cho tương lai sau này.

Cùng với đó, khi các thành viên quây quần bên mâm cơm cũng là lúc họ được học hỏi nhìn nhận lẫn nhau về sự đùm bọc, tinh thần trách nhiệm. Bữa cơm cũng chính là sợi dây vô hình gắn kết cả nhà.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hoài Trâm con gái út cho biết, điều khiến chị hãnh diện nhất chính là bữa cơm gia đình. Buổi tối là lúc đông vui nhất, thường có đủ 13 thành viên.

"Nhà tôi ngày nào cũng đông vui như Tết. Nhiều người đi qua tưởng nhà đang có tiệc vì không khí rộn ràng, đầm ấm", chị Trâm nói.

Ở tuổi gần 60, ông Thiêm bà Hòa hạnh phúc khi thấy con cháu sum vầy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Trâm cho biết, mẹ là bếp trưởng chỉ đảm nhiệm việc nấu nướng còn dọn dẹp là chuyện các thành viên tự chia nhau làm.

Không ai đùn đẩy công việc, nên chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Nếu có xích mích, họ chọn cách ngồi lại, cùng thẳng thắn trao đổi, không giữ ấm ức trong lòng.

Ngoài chuyện ăn uống, mỗi năm ông bà còn tổ chức 1-2 chuyến du lịch cho cả đại gia đình coi như phần thưởng nếu các cháu học tập tốt. Chị Trâm cho rằng, chính sự thẳng thắn và bố mẹ tâm lý là yếu tố giúp nếp nhà hòa thuận suốt nhiều năm.

Còn với ông bà Thiêm - Hòa, điều quý giá nhất không phải là khối tài sản lớn nhỏ, mà là sự bình yên.

"Giàu nghèo không quan trọng, miễn con cháu hạnh phúc, nhà cửa lúc nào cũng có tiếng cười", bà vui vẻ bộc bạch.