Cuộc sống cậu ấm có tên đặc biệt nhất của Elon Musk

Bé trai có tên gọi đặc biệt nhất thế giới

Theo tờ People (Mỹ), tỷ phú công nghệ Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes lần đầu công khai hẹn hò vào năm 2018. Trong quãng thời gian tan hợp nhiều lần, cặp đôi có với nhau 3 người con.

Người con đầu tiên là X Æ A-Xii, sinh vào tháng 5/2020.

Nữ ca sĩ người Canada từng giải thích từng phần ý nghĩa của tên con trai. Cụ thể, X tượng trưng cho biến số chưa xác định, Æ là cách viết kiểu “elf” của AI - đại diện cho trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, A-12 là mẫu máy bay trinh sát Lockheed A-12 mà cặp đôi yêu thích.

Nữ ca sĩ Grimes và tỷ phú Elon Musk cùng con trai trong ảnh chụp năm 2021 (Ảnh: Elon Musk/X).

Tuy nhiên do luật California không cho phép dùng số trong giấy khai sinh, cặp đôi phải đổi tên con là "X Æ A-Xii”, sử dụng số La Mã thay cho 12. Cái tên này liên tục trở thành đề tài tranh luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Ông chủ của hãng xe điện Tesla vẫn nhiều lần gọi con trai là X. Trong khi mẹ của cậu bé tiết lộ biệt danh ở nhà của con là "Little X" (tạm dịch: X bé nhỏ).

Khi X mới chào đời, Musk từng thừa nhận Grimes là người đảm nhận vai trò chăm con chính.

“Trẻ sơ sinh chỉ ăn và đi vệ sinh. Hiện tôi chưa thể làm được nhiều. Grimes có vai trò lớn hơn tôi lúc này”, Musk nói với tờ New York Times vào năm 2020.

Tuy nhiên, nhiều năm sau chia tay, Grimes cho biết cô vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ hòa thuận với Elon Musk để cùng nuôi dạy các con.

X được truyền thông quốc tế gọi là bản sao nhỏ của tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Elon Musk Twitter).

Ngoài X, cặp đôi có thêm một cô con gái Exa Dark Sideræl, sinh bằng phương pháp mang thai hộ vào tháng 12/2021 và con trai Techno Mechanicus, sinh vào tháng 6/2022.

Theo bố tới các cuộc gặp cấp cao từ nhỏ

Không giống nhiều tỷ phú công nghệ khác thường giấu kín con cái, Elon Musk nhiều lần đưa X xuất hiện công khai trước công chúng. Cậu bé từng theo bố tới các nhà máy của Tesla, trung tâm phóng tên lửa của SpaceX, các buổi phỏng vấn và cả sự kiện chính trị.

Từ bé, X được tiếp xúc với môi trường công nghệ cao, chuyên cơ riêng, trung tâm nghiên cứu tên lửa và các cuộc gặp của giới tinh hoa công nghệ toàn cầu.

Truyền thông quốc tế nhiều lần gọi X là “phiên bản nhỏ của Elon Musk” vì thường xuyên xuất hiện cạnh bố trong các hoạt động công việc. Dù còn nhỏ, cậu bé được nhận xét khá dạn dĩ trước đám đông và ống kính truyền thông.

Năm 2022, cậu bé từng gây chú ý khi theo bố tới văn phòng Twitter trong thời điểm Musk chuẩn bị mua nền tảng này. Theo Washington Post, Musk thậm chí biến phòng họp thành khu vui chơi với nhiều đồ chơi cho con trai.

Tỷ phú công nghệ đưa con trai tới một sự kiện vào năm 2021 (Ảnh: Theo Wargo/Getty).

Trong khi một số ý kiến cho rằng môi trường công việc không phù hợp với trẻ nhỏ, Grimes lại ủng hộ việc con trai xuất hiện tại các không gian làm việc của người lớn.

“X thường theo dõi các cuộc họp về kỹ thuật và chiến lược. Thằng bé biết nhiều về tên lửa, robot và hệ thống điều hướng”, cô viết trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ người Canada còn tiết lộ X đặc biệt yêu thích tàu vũ trụ và tên lửa, đến mức cô gọi con trai là “kỹ sư nhí”.

Cô thừa nhận con trai hiểu biết về tên lửa còn nhiều hơn bản thân mình.

Mới đây, sự chú ý dành cho cậu bé 6 tuổi tăng mạnh khi ông chủ hãng xe điện đưa con trai đi cùng trong chuyến công du tới Bắc Kinh vào ngày 14/5.

Trong hình ảnh được truyền thông Mỹ đăng tải, X mặc gile xanh mang phong cách Trung Hoa, liên tục chạy theo cha trước khi cùng tiến vào Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Tổng thống Trump cùng tỷ phú Musk và con trai X tại Phòng Bầu dục (Ảnh: Getty).

Theo People, đây không phải lần đầu X tham dự các sự kiện mang tính chính trị - ngoại giao. Cậu bé từng xuất hiện trong một cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hồi năm 2025, khiến truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý.

Tại đây, cậu bé được chứng kiến khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp. Hình ảnh cậu bé xuất hiện cạnh các quan chức cấp cao nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Con trai của Elon Musk xuất hiện bên Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn video: C Span).

Cùng với đó, một số đoạn video cũ của cậu bé và Tổng thống Mỹ cũng gây sốt trở lại. Video được ghi vào tháng 5/2025 khi X liên tục nhảy chân sáo trên bãi cỏ, di chuyển về phía trực thăng Marine One. Tổng thống Donald Trump sau đó cũng nhẹ nhàng đỡ X bước lên cầu thang trực thăng.

Tờ People cho biết, sau khi chia tay, Grimes và tỷ phú Elon Musk vẫn cùng nuôi dạy các con. Trong số các con của vị tỷ phú, X là người con được xuất hiện công khai nhiều nhất bên bố. Cậu bé gần như trở thành gương mặt quen thuộc mỗi khi ông tham gia các sự kiện lớn.