“Bà ngoại” bán sầu riêng trước biệt thự 80 tỷ đồng ở TPHCM: Bán 300kg/ngày

Sạp sầu riêng của “bà ngoại” ở biệt thự 80 tỷ đồng

Trước căn biệt thự 3 tầng bề thế nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TPHCM), một sạp sầu riêng được bày ngay ngắn trước cổng nhà thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Cứ cách vài phút, lại có khách ghé mua.

Người dừng xe chọn mua trực tiếp, người đặt online rồi nhờ shipper (người giao hàng) tới lấy hàng. Khoảng sân vốn yên tĩnh trước căn nhà bỗng rôm rả tiếng hỏi giá, cân hàng.

Đứng bán chính tại sạp là bà Kim, người phụ nữ ngoài 60 tuổi với dáng vẻ nhanh nhẹn, tháo vát của một người từng quen chuyện buôn bán.

Vừa lựa sầu riêng cho khách, bà vừa cười nói rôm rả với những người ghé mua hàng. Thi thoảng, lại có người trêu: “Ngoại ở nhà 80 tỷ đồng còn ngồi bán sầu riêng chi cho cực?”. Bà Kim cười lớn rồi đáp: “Thôi kệ, vậy mà vui!”.

Sạp sầu riêng của bà Kim trước cửa nhà (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Những ngày gần đây, sạp sầu riêng của bà Kim bất ngờ gây sốt sau một bài đăng của cháu ngoại là Hồng Ngọc (SN 2003).

Trong hình ảnh được chia sẻ, bà Kim chỉ bày bán vài thùng sầu riêng cùng chiếc cân nhỏ trước nhà. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là phía sau sạp trái cây lại là căn biệt thự lớn nằm giữa “khu nhà giàu” của TPHCM.

Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh của bà ngoại kèm dòng trạng thái hài hước: “Tôi không chịu sống trong căn nhà 3 mặt tiền, 80 tỷ đồng ở Phú Mỹ Hưng mà ra trước nhà bán sầu riêng Musang King giá 100.000 đồng/kg. Vì đơn giản tôi là bà ngoại nổi loạn”.

Không ngờ, bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo sự tò mò của nhiều người. Từ một sạp hàng chỉ "bán cho vui", việc buôn bán của hai bà cháu bất ngờ rơi vào cảnh không đủ hàng để bán.

Sầu riêng của bà Kim được vận chuyển từ vườn nhà ở Lâm Đồng lên TPHCM (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Kim cho biết gia đình có vườn sầu riêng ở Đạ Huoai (Lâm Đồng). Bình thường, sầu riêng được gửi xuống TPHCM chủ yếu để người thân ăn hoặc biếu bạn bè. Dịp lễ vừa rồi, do vận chuyển xuống khá nhiều nên bà Kim nảy ý định bày một sạp nhỏ trước nhà để bán.

“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ bán cho vui thôi. Nhà có nhiều trái cây quá, bạn bè của tôi hỏi mua nên tôi đem ra bán thử”, bà Kim kể.

Theo bà Kim, quầy sầu riêng chỉ mới mở bán khoảng một tuần nay. Những ngày đầu, khách còn khá thưa thớt. Do khu biệt thự vốn yên tĩnh, ít người qua lại nên bà chỉ bày vài thùng sầu riêng trước nhà, ai hỏi thì bán.

“Ban đầu chỉ bán được lai rai, có người mua một trái, hai trái thôi. Chủ yếu người quen trong khu ghé ủng hộ. Sau này cháu tôi đăng hình lên mạng, khách bỗng tới đông đúc, rồi đông liên tục mấy ngày liền. Bán không đủ hàng, tôi cứ phải gọi con gái gửi thêm sầu riêng từ Lâm Đồng xuống”, bà kể.

Bà Kim cho biết, có những ngày, lượng sầu riêng bán ra lên đến gần 300kg. Dịp cuối tuần, khách tới đông tới mức cả nhà gần như không có thời gian nghỉ tay. “Hôm chủ nhật vừa rồi chỉ trong buổi sáng là hết sạch. Tối lại phải chuyển thêm hàng từ Lâm Đồng xuống để sáng hôm sau bán tiếp”, bà Kim nói.

Theo Hồng Ngọc, từ khi quầy bắt đầu đông khách, gia đình đã liên tục vận chuyển sầu riêng từ vườn xuống TPHCM. Chỉ trong vài ngày đã có khoảng 4-5 chuyến hàng, mỗi chuyến từ 200-300kg.

“Chiều chủ nhật vừa rồi khách đặt liên tục nhưng nhà hết hàng, phải chờ mẹ chuyển sầu riêng từ Lâm Đồng xuống mới giao cho khách được”, Ngọc cho biết.

Sạp sầu riêng được dựng đơn giản trước nhà (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Điều khiến nhiều người thích thú là bà Kim sống trong biệt thự lớn nhưng vẫn ngồi bán sầu riêng mỗi ngày. Trước sự tò mò của mọi người, bà Kim chia sẻ: "Tôi cũng từ nghèo đi lên chứ đâu phải tự nhiên giàu có sẵn. Ai cũng phải làm mới có được như hôm nay (cười)”.

Khi được hỏi có thấy buồn cười khi được gọi là “bà ngoại bán sầu riêng ở biệt thự 80 tỷ đồng” hay không, bà chia sẻ: “Người ta nói gì thì tôi nghe vui thôi chứ cũng không nghĩ nhiều. Nhiều người tới mua hàng cũng hay trêu “giàu rồi còn bán chi cho cực”, mình chỉ cười thôi”.

Bà cho biết nhiều khách tìm tới không chỉ để mua sầu riêng mà còn vì tò mò muốn tận mắt nhìn căn biệt thự đang được nhắc nhiều trên mạng. “Có người ghé mua rồi tiện xem nhà luôn. Nhưng tôi thấy vậy cũng vui, có người tới lui cho đỡ buồn”, bà cười.

Khi phóng viên hỏi vui: “Vậy sầu riêng ở biệt thự có mắc hơn chỗ khác không?”, bà Kim bật cười xua tay: “Không. Tôi bán gần như giá ngoài vườn, giá sỉ luôn. Chủ yếu muốn mọi người ăn được hàng ngon, sạch”.

Theo bà, sầu riêng của gia đình được trồng theo hướng hạn chế thuốc kích chín, phần lớn để trái chín tự nhiên trên cây. Hiện quầy bán hai loại chính gồm Musang King với giá khoảng 100.000-150.000 đồng/kg và Ri6 dao động 60.000-80.000 đồng/kg.

Bà Kim và cháu ngoại - Hồng Ngọc - đều có cùng đam mê kinh doanh (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Cháu ngoại bà Kim - Hồng Ngọc - cho biết bản thân hiện làm công việc văn phòng nên chỉ tranh thủ phụ ngoại bán hàng lúc rảnh. Những ngày đông khách, cô phải nhờ thêm người hỗ trợ vì bà Kim không thể tự làm hết mọi việc. Trong thời gian tới, gia đình dự định thuê thêm người phụ bán để việc kinh doanh ổn định và chuyên nghiệp hơn.

“Hai bà cháu đều rất mê kinh doanh. Lúc đầu tôi thấy ngoại cứ ngồi canh sạp mà không có khách. Thấy vậy, tôi đăng ảnh ngoại lên mạng vì thấy bà dễ thương. Không ngờ mọi người lại quan tâm nhiều như vậy”, Ngọc kể.

Bà Kim giữ phong cách trẻ trung, hiện tại ở tuổi ngoài 60 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đi lên từ nghèo khó

Theo bà Kim, số sầu riêng đang bán trước nhà đều được chuyển từ vườn ở Lâm Đồng xuống TPHCM. Vườn sầu riêng của gia đình đã trồng khoảng 9-10 năm nay.

Hiện tại, vợ chồng con gái bà là người trực tiếp quản lý, chăm sóc vườn cây trên đó. Ngoài sầu riêng, khu vườn rộng khoảng 4-5ha của gia đình còn trồng nhiều loại cây ăn trái khác như bơ, măng cụt, mít...

Bà Kim cho biết đã gắn bó với căn biệt thự được 3 năm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trước khi có cuộc sống dư dả như hiện tại, vợ chồng bà Kim cũng từng trải qua quãng thời gian làm lụng vất vả. Bà quê gốc ở Quảng Ngãi, sau này cùng chồng vào Lâm Đồng lập nghiệp. Những năm đầu, hai vợ chồng làm đủ nghề để mưu sinh.

“Hồi xưa nhà tôi khổ lắm. Chồng tôi làm công trình xây dựng, còn tôi buôn bán đủ thứ hết để nuôi ba đứa con ăn học”, bà kể.

Nhờ chịu khó làm ăn, kinh tế gia đình bà dần ổn định. Vợ chồng bà từng đầu tư thêm đất đai, bất động sản. Công việc thuận lợi suốt nhiều năm giúp gia đình có "của ăn của để", cuộc sống dần dư dả hơn.

Khoảng hơn chục năm trước, bà Kim xuống TPHCM sinh sống để ở gần con cháu. Ban đầu, bà Kim sinh sống ở một căn nhà khác tại TPHCM. Khoảng 3 năm nay, gia đình mới chuyển về căn biệt thự hiện tại ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Dù đã ở tuổi ngoài 60, bà Kim vẫn giữ nguồn năng lượng trẻ trung, hoạt bát. Bà cho biết hiện tại không còn áp lực mưu sinh như trước. Các con đều đã có công việc, cuộc sống ổn định nên bà chủ yếu tận hưởng tuổi già.

Bà Kim cho biết từng có nhiều năm trồng và bán sầu riêng ở Lâm Đồng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Mỗi ngày, bà đều duy trì thói quen tập yoga, đi bộ quanh khu đô thị. Về nhà, bà vẫn tự tay dọn dẹp, nấu ăn và chăm chút không gian sống. Thi thoảng, bà lại rủ bạn bè đến nhà ăn uống, trò chuyện.

“Lúc trước các con thuê người giúp việc nhưng tôi thấy mình còn khỏe, còn làm được. Ở không buồn lắm, nên có việc làm thấy vui hơn”, bà nói.

Ngoài thời gian ở nhà, bà Kim cũng thích đi du lịch. Từ châu Á đến châu Âu, nhiều nơi bà đều từng đặt chân tới. Tuy vậy, sau nhiều năm bươn chải, điều khiến bà thấy vui nhất ở hiện tại lại là những niềm vui rất đời thường, khi có con cháu quây quần, có bạn bè sẻ chia.