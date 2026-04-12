Tận dụng ngõ nhỏ 2m2 mở quán bánh, người phụ nữ bán cả nghìn chiếc mỗi ngày

Quán bánh rán 2m2 ở Hà Nội, ngày bán cả nghìn chiếc (Video: Nguyễn Ngoan).

Quán bánh rán 2m2 gây sốt, khách phải đi qua vài lần mới tìm thấy

Khoảng 15h, sau khi tan học, Mai Anh (19 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cùng bạn ghé phố Quỳnh Mai để tìm quán bánh rán gây sốt trên mạng xã hội những ngày gần đây. Mất một lúc loay hoay, đi qua lại vài vòng, hai cô gái mới phát hiện quầy bánh rán nhỏ xíu, nép mình trong con ngõ hẹp.

“Phải đi qua đến 3 lần tôi mới nhìn thấy, vì quán quá nhỏ, lại nằm lọt giữa hai cửa hàng nên khá khuất”, Mai Anh cho hay.

Cô chi 20.000 đồng mua 20 chiếc bánh vừa mới ra lò. Cắn thử miếng đầu tiên, Mai Anh tỏ ra hài lòng khi bánh không quá ngọt, lớp vỏ giòn nhẹ, bên trong vẫn giữ được độ mềm ẩm. “Tôi được bạn bè giới thiệu nên tò mò ghé thử. Ăn rồi thấy khá hợp khẩu vị”, cô nói.

Dù vậy, Mai Anh cũng cho biết trải nghiệm chưa thực sự trọn vẹn khi quán không có chỗ ngồi, không gian nhỏ nên việc để xe khá bất tiện. “Chỉ có thể mua rồi đi luôn, không thể ngồi lại ăn tại chỗ”, nữ sinh chia sẻ.

Món bánh rán của cửa hàng chị Hà được nhiều gia đình lựa chọn (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trong khi đó, bà Hoa - một khách quen - cho biết hầu như lần nào đi chợ, bà cũng ghé mua vài chục chiếc mang về cho cháu. Theo bà, bánh có mùi thơm bùi của đậu xanh, dừa cùng lớp vỏ giòn nên rất hợp khẩu vị trẻ nhỏ.

Ghi nhận thực tế của phóng viên, khoảng 30 phút sau khi mở bán, quầy bánh rán đã đông khách ra vào. Phần lớn là người dân sống quanh khu vực, tranh thủ ghé mua khi bánh còn nóng hổi.

Quán bánh của chị Hà rộng khoảng 2m2 nằm nép mình trong một ngõ nhỏ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Bán hàng nghìn chiếc bánh mỗi ngày

Chị Đặng Thị Hà (phố Quỳnh Mai, phường Bạch Mai) - chủ quán bánh rán - cho biết, đã gắn bó với công việc này hơn chục năm. Trước đây, chị làm nhân viên văn phòng nhưng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, nên phải tìm thêm nghề tay trái.

Tận dụng con ngõ nhỏ trước nhà bố mẹ chồng, lại nằm gần trường học, bệnh viện và chợ - nơi đông người qua lại - hơn 10 năm trước, chị bắt đầu bán bánh chuối, bánh khoai vào buổi chiều sau giờ làm, với hy vọng kiếm thêm thu nhập.

“Thời điểm đó bán chỉ túc tắc, chủ yếu đông khách vào mùa đông, còn mùa hè thì rất khó bán”, chị Hà nhớ lại.

Chị Hà bắt đầu bán bánh rán mini cách đây chục năm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trăn trở tìm hướng đi mới để duy trì việc buôn bán quanh năm, chị dành thời gian tìm hiểu, thử nghiệm nhiều loại bánh khác nhau. Sau đó, chị biết đến bánh rán mini và quyết định chuyển hướng.

Loại bánh này giúp chị duy trì lượng khách ổn định vào mùa hè, không rơi vào cảnh ế ẩm như trước.

“Thời gian đầu cũng hỏng không ít mẻ do bánh nứt, không nở, vớt ra lại bị xẹp. Làm dần rồi quen tay, mình mới điều chỉnh được từ lượng bột, nhân, độ ngọt cho đến nhiệt độ dầu sao cho bánh phồng đều, màu đẹp, ngoài giòn mà trong vẫn mềm ẩm”, chị chia sẻ.

Chủ quán cho biết, phần vỏ bánh được chị làm từ bột nếp trộn cùng khoai lang. Nhân bánh là sự kết hợp của đỗ xanh và dừa. Tất cả công đoạn từ ngâm gạo, xay bột, sên nhân đến gói, rán bánh đều được làm thủ công.

Ngày đông khách, chị Hà cần thêm 3 nhân sự nữa mới kịp làm bánh bán cho khách (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Bánh rán tại quán có ba hương vị chủ đạo gồm truyền thống, khoai lang tím và matcha. Khi nguyên liệu theo mùa khan hiếm, chị Hà linh hoạt thay khoai lang tím bằng củ dền để vẫn giữ được màu sắc bắt mắt cho từng mẻ bánh.

Kích thước bánh rán cửa hàng chị Hà chỉ bằng khoảng 1/3 so với bánh rán thông thường. Những ngày đầu, chị bán với giá 500 đồng/chiếc, sau đó tăng lên 700 đồng và hiện nay là 1.000 đồng/chiếc do chi phí nguyên liệu leo thang trong thời gian gần đây.

Quán mở cửa từ 14h đến khoảng 18h hằng ngày, tuy nhiên nếu hết hàng sớm, chị sẽ nghỉ sớm.

Bánh rán mini hút khách nhờ giá "mềm", dễ ăn (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo chủ quán, vào mùa hè, lượng khách vừa phải nên chỉ cần khoảng 2-3 người phụ việc. Ngược lại, mùa đông đông khách hơn, phải tăng lên 4 người mới kịp làm và bán.

“Có hôm mùa đông, chỉ mở bán 2-3 tiếng là hết sạch bánh, còn mùa hè thì bán chậm hơn”, chị Hà cho biết.

Bước vào đầu hè, lượng bánh tiêu thụ giảm hơn nửa so với mùa lạnh, trung bình mỗi ngày bán khoảng 1.000 chiếc. Trong khi đó, vào mùa đông, con số này có thể vượt 3.000 chiếc/ngày.

Chị Hà chia sẻ, quán tận dụng chính lối đi trong ngõ của gia đình, diện tích chỉ khoảng 2m2, ngang chừng 1m, sâu hơn 2m. Nhờ không phải thuê mặt bằng, chị mới có thể duy trì mức giá rẻ.

“Nếu đi thuê cửa hàng thì khó mà bán được giá như vậy”, chị nói.

Quán bánh chỉ rộng khoảng 2m2 nên mùa hè khá nóng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Tuy nhiên, không gian hạn chế cũng kéo theo nhiều bất tiện. Quán không có chỗ ngồi, chỉ bán mang đi, lại nằm khuất giữa các hàng quán lớn nên khách mới đến khá khó tìm. Vào giờ cao điểm, lượng người đông khiến việc dừng, đỗ xe càng thêm khó khăn.

Dù vậy, theo ghi nhận thực tế, quầy bánh nhỏ vẫn thu hút đông khách nhờ mức giá “mềm”, vị bánh ngọt nhẹ, dễ ăn. Lớp vỏ giòn rụm kết hợp với phần nhân mềm dẻo tạo cảm giác hài hòa, không ngấy. Sự đa dạng về màu sắc và hương vị cũng góp phần khiến món bánh trở nên hấp dẫn hơn trong mắt thực khách.