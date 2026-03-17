Trung Quốc: Khách chạy đua, xếp hàng 4 tiếng chờ mua bánh nghìn lớp gây sốt

Theo SET News, thương hiệu bánh cao cấp Lady M gần đây ra mắt bánh crêpes nghìn lớp vị socola Dubai, lấy cảm hứng từ trào lưu ẩm thực do các ngôi sao Hàn Quốc khởi xướng.

Dù cửa hàng mở bán từ 11h, nhiều người đã có mặt từ 7h, mang theo ghế để xếp hàng. Tại khu thương mại A13 (Đài Bắc), hàng người kéo dài hàng chục mét.

Trung Quốc: Xếp hàng 4 tiếng, tranh nhau mua bánh nghìn lớp gây sốt.

Một khách hàng cho biết đến muộn chỉ vài người đã không mua được bánh từ ngày hôm trước, nên phải quay lại xếp hàng từ sớm. Tuy nhiên, tình trạng “cháy hàng” diễn ra rất nhanh, có thời điểm vừa mở cửa đã hết.

Theo công bố từ hãng, mỗi ngày chỉ có 100 phần bánh được bán ra và mỗi khách bị giới hạn mua tối đa 2 phần.

Theo Newtalk, tại một số cửa hàng, ngay khi trung tâm thương mại mở cửa, nhiều người đã chen qua khe cửa, thậm chí chạy trong hành lang để tiếp cận quầy bán bánh. Cảnh tượng được ví như “zombie chạy”.

Cùng với đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi về tình trạng "phe vé" khi một số người xếp hàng từ sớm - chủ yếu là người lớn tuổi - để mua bánh rồi bán lại với giá cao. Không chỉ gây bức xúc, việc này còn làm dấy lên lo ngại về vấn đề vệ sinh khi sản phẩm bị mua đi bán lại.

“Chỉ muốn ăn một miếng bánh thôi nhưng phải chen chúc như vậy”, một người dân bức xúc chia sẻ.

Không chỉ Lady M, nhiều thương hiệu khác như 85°C hay Saint Paul Bakery cũng nhanh chóng tham gia thị trường, tung ra các sản phẩm theo trào lưu socola Dubai. Một số đơn vị thậm chí phải tạm ngừng bán do thiếu nguyên liệu.

Theo giới thiệu từ Lady M, chiếc bánh crêpes nghìn lớp vị socola Dubai là sự kết hợp giữa bánh crêpes kiểu Pháp và các hương vị từ Trung Đông như hạt dẻ cười, sợi kataifi và sốt bơ vừng, tạo nên trải nghiệm ẩm thực mới lạ.

Trào lưu này được thúc đẩy bởi các thần tượng K-pop như Jang Wonyoung hay Nayeon, góp phần đưa món ngọt này trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia châu Á.

Bánh có giá khoảng 300 Đài tệ (khoảng 247.000 đồng) mỗi lát, trong khi bánh nguyên chiếc lên tới 3.000 Đài tệ (hơn 2,47 triệu đồng). Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng mua đi bán lại với nhiều mức giá chênh lệch khác nhau.