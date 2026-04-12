Lý do ngai vua triều Nguyễn bị phá hỏng chưa được phục chế dù đã gần 1 năm

Ngày 12/4, ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, xác nhận bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn chưa được phục chế sau khi bị phá hỏng cách đây gần 1 năm. Hiện vật được lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật của Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế.

Cơ quan công an đã trả lại các mảnh vỡ của chiếc ngai để bảo quản, chuẩn bị cho công tác phục chế. Hồ sơ năng lực của đơn vị thi công và danh sách các nghệ nhân tham gia phục chế cũng đã đầy đủ.

Ngai vua triều Nguyễn trước thời điểm bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm xâm hại (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Minh, lý do bảo vật quốc gia nêu trên đến nay chưa được phục chế là do vướng một số quy trình và hồ sơ theo quy định. Cuối năm 2025, Nghị định 308/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa mới được ban hành. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng, việc triển khai thực tế đòi hỏi thêm nhiều bước hoàn thiện hồ sơ.

Theo quy định của Luật Di sản văn hóa 2024 và nghị định hướng dẫn, việc phục chế bảo vật quốc gia phải trải qua quy trình chặt chẽ, từ lập hồ sơ khoa học chi tiết, xây dựng kế hoạch phục chế, xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, toàn bộ quá trình phục chế phải được ghi chép, chụp ảnh, quay phim đầy đủ để lưu trữ lâu dài.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, cho biết việc phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn là trường hợp đặc biệt, chưa từng có tiền lệ tại địa phương.

Theo ông, đây gần như là bảo vật quốc gia đầu tiên bị xâm hại phải phục chế nên cần phải nghiên cứu rất kỹ các quy trình, thủ tục và phương pháp thực hiện. Một số nội dung trong quy định vẫn còn chưa rõ nên thành phố Huế phải thường xuyên trao đổi với Cục Di sản văn hóa để đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, lúc 11h55 ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm mua vé tham quan di tích, sau đó lẻn vào quậy phá khu vực ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, trong Đại nội Huế (phường Phú Xuân, thành phố Huế), làm hư hỏng hiện vật.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND thành phố Huế đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến về thành lập hội đồng để đánh giá mức độ thiệt hại và phục hồi bảo vật quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau đó đã thống nhất đề xuất của địa phương và giao Chủ tịch UBND thành phố Huế quyết định thành lập hội đồng khoa học. Bộ đề nghị một lãnh đạo của UBND thành phố Huế đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng. Các thành viên khác của hội đồng, Bộ thống nhất danh sách đề xuất của thành phố Huế, cử thêm 3 nhân sự tham gia.

Thời gian qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa ngai vua triều Nguyễn phiên bản phục dựng năm 2023 (tỷ lệ 1:1) vào trưng bày tại điện Thái Hòa để phục vụ du khách tham quan, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ tại các khu di sản.