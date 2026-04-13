Mê cà phê Việt Nam, chàng Tây dựng xe đẩy, bày ghế nhựa bán ở châu Âu

Cuối tuần, trời hửng nắng, anh Matko Kmezic (28 tuổi) sắp xếp các dụng cụ pha cà phê lên chiếc xe đẩy, di chuyển ra công viên Oosterpark ở Amsterdam (Hà Lan).

Tấm biển "Viet Drip" - tên của quán được treo ngay ngắn. Trên bãi cỏ, vài chiếc ghế nhựa đỏ được bày ra, gợi cảm giác rất Việt Nam giữa lòng châu Âu. Anh bắt đầu một ngày bán cà phê trứng, cà phê muối, cà phê sữa đá…

Quầy cà phê trong công viên của anh Matko (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Quầy cà phê nằm ngoài trời nên việc mở cửa phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tôi chỉ bán vào thứ 7 và chủ nhật, từ 10h30 đến 16h", anh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Một chàng trai châu Âu bán cà phê kiểu Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đi dạo trong công viên. Từ khi kênh cá nhân của Matko đăng tải video chia sẻ việc kinh doanh, quầy hàng càng được biết đến nhiều hơn.

Phải lòng trà đá rồi đem lòng yêu cà phê

Matko Kmezic đang là chuyên gia vật lý trị liệu, sinh ra tại Croatia. Anh quen bạn gái có bà ngoại là người Việt Nam. Sau một thời gian hẹn hò, cả hai quyết định chuyển tới Amsterdam sinh sống và làm việc.

Từng đọc nhiều thông tin về Việt Nam, năm 2018, cặp đôi xin nghỉ 1 năm, đến đây sinh sống. Anh muốn trải nghiệm văn hóa Á Đông, còn bạn gái có dịp khám phá thêm về cội nguồn.

"Thức uống khiến tôi "phải lòng" đầu tiên không phải cà phê mà là trà đá. Tôi thích chạy xe máy, lang thang trên những con đường, ghé vào một quán nhỏ, nhâm nhi ly trà mát lạnh", Matko nhớ lại.

Nỗi nhớ cà phê khiến chàng trai háo hức thử loại đồ uống này tại Việt Nam. Lần đầu thưởng thức cà phê sữa đá, anh cảm nhận sự khác biệt với hương vị ở quê nhà.

Matko cố gắng giữ hương vị đậm đà kiểu Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Cà phê Việt đậm đà, hậu vị kéo dài, phải uống từ từ mới cảm nhận được. Đến nay, tôi vẫn không thể quên được hương vị đó", Matko nói.

Chậm rãi thưởng thức ly cà phê, anh nhận ra sự khác biệt trong văn hoá uống cà phê của người Việt và người châu Âu.

Ở Việt Nam, những quán cà phê thường hướng ra các con đường tấp nập xe cộ, nơi mọi người có thể ngồi hàng giờ để trò chuyện. Trên đường đi làm, dân văn phòng dễ dàng dừng xe bên vỉa hè, mua một ly cà phê rồi tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, tại châu Âu, việc uống cà phê thường diễn ra trong không gian của quán hoặc khu vực bàn ghế ngoài trời với nhịp điệu trầm lắng hơn.

Ấn tượng nhất với Matko là hình ảnh người Việt ngồi uống cà phê trên những chiếc ghế nhựa thấp. Trong khoảnh khắc ấy, guồng quay cuộc sống dường như chậm lại, nhường chỗ cho sự suy ngẫm và kết nối với thế giới xung quanh.

"Ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp để uống cà phê là hình ảnh rất bình dị. Những ai sống ở Việt Nam mới cảm nhận trọn vẹn sự thú vị đó", anh bày tỏ.

Những ngày ở Việt Nam, Matko chọn hoà mình vào nhịp sống như một người bản địa. Anh dành thời gian thưởng thức ẩm thực, khám phá phong cảnh đẹp ở nhiều vùng đất.

Chàng trai đăng ký theo học một lớp tiếng Việt. Mỗi ngày, anh kiên trì luyện đọc, tập đặt câu và tích lũy vốn từ dù mọi chuyện không dễ dàng.

Quầy cà phê của Matko thu hút khách vào dịp cuối tuần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ban đầu, tôi đến Việt Nam để du lịch. Sự hấp dẫn của vùng đất này thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về văn hoá và ngôn ngữ. Trải nghiệm đó tuyệt vời hơn những gì hai đứa kỳ vọng", anh bày tỏ.

Trở lại châu Âu, hương vị cà phê robusta kèm sữa đặc luôn ở trong tâm trí của Matko. Không có cửa hàng bán kiểu cà phê này tại Hà Lan, mỗi sáng, chàng trai tự pha bằng phin rồi thưởng thức, trước khi bắt đầu một ngày bận rộn.

Năm 2024, Matko trở lại Việt Nam. Lần này, anh có dịp đến Tây Nguyên - thủ phủ cà phê lớn. May mắn được gặp một người đàn ông chuyên rang cà phê, chàng trai học bí quyết chọn cà phê, rang và xay làm sao giữ được hương vị nguyên bản khi đến tay người tiêu dùng.

"Chuyến đi đó thổi bùng ý tưởng về một quầy cà phê nhỏ ở châu Âu. Tôi lập tức lên kế hoạch, phác hoạ hình ảnh của chiếc xe đẩy, nảy ra nhiều ý tưởng để quảng bá cà phê Việt", Matko nhớ lại.

Mở quầy hàng trong công viên

Trên chuyến bay trở về Hà Lan, Matko nâng niu chiếc phin mang từ Việt Nam như một kỷ vật đặc biệt. Với anh, đó không chỉ là dụng cụ pha chế, mà còn là thứ giúp những ly cà phê của quán chinh phục được khách châu Âu.

Nhận bản phác thảo từ con trai, bố của Matko tỉ mỉ chọn từng khúc gỗ, kỳ công chế tác nên chiếc xe đẩy mang dáng dấp của những quầy hàng rong ở Việt Nam. Khi hoàn thiện, chiếc xe được vận chuyển từ Croatia sang Hà Lan.

Trước khi bắt đầu mở quán, Matko tự tay thiết kế biển hiệu, làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Do Hà Lan có nhiều quy định khắt khe, anh bắt buộc phải xin giấy phép bán hàng trong công viên từ cơ quan chức năng.

Quầy cà phê mở cửa vào những ngày thời tiết thuận lợi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoàn tất các thủ tục trong vòng 3 ngày, quầy cà phê chính thức ra mắt, giá bán mỗi ly từ 3,5 đến 7 Euro (150.000 đồng - 210.000 đồng).

Ngày đầu tiên, chỉ có vài vị khách ghé qua, Matko không nóng vội. Anh tin tưởng, theo thời gian, mọi người cảm nhận được hương vị đậm đà đặc trưng, quán sẽ được biết đến nhiều hơn.

"Có những ngày quầy vắng khách nhưng không hiếm những cuối tuần mọi người phải xếp hàng chờ mua cà phê, trong số đó có nhiều người Việt đang sinh sống, học tập tại Hà Lan. Với họ, quầy cà phê giúp vơi bớt nỗi nhớ quê nhà", Matko chia sẻ.

Chàng trai luôn tâm niệm, phải giữ trọn hương vị của cà phê Việt Nam. Anh tự tay rang, xay cà phê, dùng phin để pha, không thêm bất cứ phụ gia nhân tạo nào.

"Ban đầu, lo vị cà phê quá ngọt, tôi thử dùng sữa làm từ yến mạch. Tôi nhận ra điều đó làm thay đổi hoàn toàn hương vị nên quyết định sử dụng sữa đặc kiểu Việt Nam, được khách hàng đón nhận rất tích cực", Matko cho biết.

Những ngày bán hàng, Matko và bạn gái dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Từng thìa cà phê được cho vào phin, nén nhẹ, rót nước sôi để những giọt cà phê chậm rãi nhỏ xuống. Khi cà phê đã chiết xuất xong, họ cẩn thận rót vào chai, sẵn sàng phục vụ khách.

Quầy hàng nằm ngoài trời nên việc hoạt động phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mùa hè qua đi, thời tiết chuyển lạnh, nhiều ngày cuối tuần ở Amsterdam xuất hiện mưa hoặc tuyết rơi, việc kinh doanh phải tạm dừng.

Một năm qua, điều khiến chàng trai tự hào nhất là không chỉ bán cà phê, anh còn có cơ hội giới thiệu cho khách về cách pha bằng phin, phong cách thưởng thức loại đồ uống này một cách chậm rãi như ở Việt Nam.

Dần ghi dấu ấn với những người yêu cà phê, Matko từng bước phát triển "Viet Drip" thành một thương hiệu riêng. Anh đặt làm những chiếc phin in logo của quán và đóng gói cà phê thành gói để bán, giúp mọi người dễ dàng thưởng thức hương vị của đồ uống này tại nhà.

"Khung cảnh khách ngồi ngắm cảnh thiên nhiên, uống cà phê, cắn hạt hướng dương mang đến sự yên bình. Đó không còn là thưởng thức đồ uống mà là sợi dây kết nối, cảm nhận một phần thú vị của cuộc sống", anh bày tỏ.