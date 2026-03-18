Ông chủ xe bánh rán "hài hước nhưng tim đầy vết xước” gây bão mạng

“Lâu quá mới gặp mấy đứa hen, mà… mấy đứa là ai vậy?”. Lời chào hóm hỉnh của ông chủ xe bánh rán trên đường Ngô Quyền (phường Chợ Lớn, TPHCM) luôn khiến nhiều khách hàng bật cười mỗi khi ghé đến.

Câu chào vui là "thương hiệu" của anh Thơ khiến nhiều thực khách thích thú (Ảnh: Hoàng Yến).

Cư dân mạng đang lan truyền đầy thích thú với đoạn clip ghi lại những pha “quăng miếng” hài hước và sự hiếu khách của chủ xe bánh rán tại TPHCM. Ít ai biết đằng sau tiếng cười, lời đùa vui tếu táo và tính cách hài hước của anh chủ xe bánh rán là hành trình mưu sinh khắc nghiệt nơi hè phố.

Mua chiếc bánh, tặng thêm nụ cười

Chủ nhân của xe bánh rán nói trên là anh Đỗ Nguyễn Anh Thơ (SN 1973), được khách hàng thân quen đặt cho biệt danh là “anh Thơ vui tính”.

Xe bánh của anh Thơ luôn rôm rả tiếng trò chuyện (Ảnh: Hoàng Yến)

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện thân tình giữa anh và khách hàng được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Từ đó, nhiều người vì tò mò đã tìm đến chiếc xe bánh của anh để tận mắt gặp gỡ và thưởng thức món bánh quen thuộc.

Không ít vị khách cũ sau thời gian dài không ghé qua, khi vô tình nhìn thấy anh trên màn hình điện thoại đã chợt nhớ đến hương vị bánh rán thân quen và quay lại ủng hộ. Cũng có người dù bận rộn vẫn cố ghé mua cho bằng được một chiếc bánh, chỉ để chào anh một câu cho thỏa lòng mến mộ.

Khi được hỏi liệu có lúc nào bán hàng mệt mỏi đến mức không còn muốn đùa giỡn, trò chuyện với khách, anh chỉ cười xòa: “Không em ơi, anh nhiều năng lượng dữ lắm”.

Dù lượng khách đến ủng hộ ngày một đông, anh chủ xe bánh rán có biệt tài nhớ mặt từng vị khách. Mỗi vị khách ghé mua đều được anh hỏi han thân tình. Với những người lần đầu đến đây, anh luôn tò mò muốn biết cơ duyên nào đã đưa họ đến với xe bánh của mình.

Với anh Thơ, niềm vui lớn nhất không chỉ là bán được bánh, mà còn là sự tin yêu mà khách hàng dành cho mình.

Hành trình gắn bó với xe bánh rán của anh Thơ bắt đầu từ năm 2010. Trước đó, anh từng dự định theo nghề thợ hồ để mưu sinh. Tuy nhiên, thấy vợ đã gắn bó lâu năm với nghề làm bánh rán, lại sợ mỗi người một công việc thì thiếu đi sự đồng hành, anh quyết định gác lại dự định riêng để theo vợ học nghề.

Những ngày đầu làm quen với lò bánh duy nhất, anh còn nhiều bỡ ngỡ, công đoạn nào cũng chậm, thao tác nào cũng lúng túng. Thế nhưng theo thời gian, anh dần thành thạo hơn. Từ một lò bánh ban đầu, anh mở rộng lên hai lò, rồi bốn lò hoạt động liên tục mới kịp phục vụ lượng khách ngày càng đông.

Thực đơn trước xe bánh rán của anh Thơ (Ảnh: Hoàng Yến).

Theo anh Thơ, nghề bán bánh rán không quá khó nhưng đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt và sự bền bỉ. Mỗi ngày, hai vợ chồng bắt đầu bán từ khoảng 15h đến tận nửa đêm. Công việc chủ yếu là đứng liên tục bên bếp để đổ bánh, canh lửa và phục vụ khách.

Vào những ngày đông khách, anh gần như phải đứng suốt nhiều giờ liền, không có thời gian nghỉ ngơi. Việc duy trì tư thế đứng trong thời gian dài khiến cả anh và vợ đều bị giãn tĩnh mạch chi dưới.

“Có lúc chân mỏi đến mức muốn khụy xuống luôn nhưng thấy khách vẫn còn đợi nên hai vợ chồng tôi lại cố gắng làm tiếp”, anh Thơ chia sẻ.

“Kiếp người bám phố”

Áp lực mưu sinh đè nặng lên vai vợ chồng anh Thơ khi gia đình có ba con nhỏ đang tuổi ăn học. Con lớn nhất hiện học lớp 8, còn con út mới lên lớp 2. Từ tiền thuê nhà, tiền điện nước cho đến học phí của các con, tất cả chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào xe bánh rán nhỏ của hai vợ chồng.

Những ngày nắng nóng là quãng thời gian vất vả nhất. Anh phải đứng liên tục bên lò than để đổ bánh, gần như không kịp nghỉ tay, thậm chí không có thời gian uống nước. Có những lúc khát đến mức khi vừa uống một ngụm nước lạnh, cơn đau thắt bụng ập đến khiến anh ôm bụng bật khóc ngay bên lò bánh.

Đoạn clip chủ xe bánh rán trò chuyện với khách hàng gây bão mạng (Clip: Hiếu Chu Du).

Sau nhiều giờ liền đánh vật với cái nóng hầm hập từ lò than, cả người anh Thơ nóng ran. Để hạ nhiệt, anh phải nhúng khăn vào nước lạnh rồi vắt lên ngực. Khi khăn khô, anh lại nhúng nước lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần suốt cả đêm.

Để tiết kiệm chi phí và giữ bụng nhẹ khi phải đứng cạnh lò bánh suốt nhiều giờ, anh thường chỉ mang theo một cặp lồng cháo trắng đơn giản để tiếp sức. Khi phiên bán kết thúc lúc nửa đêm, anh lại quày quả về chuẩn bị cho mẻ bột của ngày hôm sau.

Tâm thế lạc quan, vui tính giúp anh Thơ vượt qua nhiều biến cố, khó khăn trong đời (Ảnh: Hoàng Yến).

Dưới ánh đèn khuya, trứng, sữa và bột mì được anh tỉ mỉ pha trộn theo liều lượng quen thuộc, chuẩn bị cho vòng quay mưu sinh tiếp tục bắt đầu vào chiều hôm sau.

Khi được hỏi về ước mơ, anh Thơ chỉ cười hiền và nói rằng mong một ngày nào đó may mắn trúng vé số để có đủ tiền mua một mảnh đất nhỏ ở quê nhà Tây Ninh. Ở nơi đó, anh hy vọng có thể cùng gia đình trồng trọt, tìm kiếm một cuộc sống yên bình hơn, rời xa khói bụi và cái nóng hầm hập của lò than.

“Giờ còn khỏe, tôi cứ bán bánh thôi. Khi nào mệt quá thì nghỉ một bữa, rồi mai lại tiếp tục”, anh cười, tay vẫn thoăn thoắt bên lò than.

Nguyễn Hữu Đạt, Hoàng Yến