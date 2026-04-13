Cô gái Ba Lan tưởng gặp lừa đảo, vẫn liều đi nhờ 260km và cái kết ấm lòng

Những ngày qua, câu chuyện về lòng tốt của tài xế quê Hà Tĩnh chở giúp một cô gái nước ngoài suốt quãng đường 260km mà không nhận bất kỳ chi phí nào đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cô gái nước ngoài trong câu chuyện tên Kasia Sciborska (24 tuổi, quốc tịch Ba Lan). Sau khi tốt nghiệp đại học, Kasia đi du lịch tại một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Anh Ngọc và cô gái ngoại quốc chụp hình kỷ niệm khi tới Quảng Trị an toàn (Ảnh: Khánh Duy).

Khoảng 9h ngày 10/4, chị Kasia có mặt trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tay cầm tấm bìa ghi dòng chữ "Xin đi nhờ". Giữa thời tiết nắng gay gắt, hình ảnh cô gái nước ngoài đầu trần với hành lý lỉnh kỉnh đứng bên đường thu hút sự chú ý của anh Nguyễn Khắc Ngọc (SN 1982), giáo viên dạy lái ô tô tại Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh.

Nhận thấy cô đứng gần khu vực cấm dừng đỗ và có phần lúng túng, anh Ngọc quay xe lại, đỗ vào một con hẻm rồi đi bộ tới hỏi han. Do bất đồng ngôn ngữ, anh dùng Google dịch để trò chuyện. Qua đó, anh biết được rằng Kasia đang muốn vào Gio Linh (Quảng Trị) để gặp người bạn có tên Bùi Khánh Duy, sinh viên năm 4 Trường Đại học Y Dược Huế. Tuy nhiên, cô chờ rất lâu vẫn không đón được xe.

Anh Ngọc giải thích rằng đoạn đường cô đứng là quốc lộ cũ, các xe đường dài hiện chủ yếu di chuyển trên cao tốc. Ban đầu, anh đề nghị hỗ trợ giúp cô ra bến xe Hà Tĩnh để đón xe khách. Thế nhưng, khi đến nơi, các nhà xe cho biết phải đến khuya mới có chuyến.

Không nỡ để cô gái bơ vơ, anh Ngọc mời cô vào quán cà phê gần đó nghỉ ngơi, rồi ngỏ ý sẽ chở thẳng vào Quảng Trị.

"Lúc đầu cô ấy khá e dè, còn tôi cũng lo ngại vì chở người nước ngoài có nhiều hành lý, không biết có những gì bên trong. Nhưng nhờ sự chân thành, chúng tôi dần tin tưởng nhau và quyết định đồng hành", anh kể.

Kaisa khi gặp được người bạn Khánh Duy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên hành trình dài, hai người trò chuyện và dần cởi mở hơn. Khi đi qua tỉnh Quảng Bình cũ, anh Ngọc còn giới thiệu về danh thắng động Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới. Do không đủ thời gian, họ chỉ dừng lại để chị Kaisa chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.

Lúc này cũng đã đến bữa trưa, chị Kasia ngỏ ý mời cơm và đưa ra 40.000 đồng do chưa quen với mệnh giá tiền Việt Nam. Anh Ngọc đã từ chối, chủ động trả tiền bữa ăn cho cả hai.

Sau đó, cô tiếp tục đề nghị gửi 400.000 đồng nhưng anh vẫn không nhận, nửa đùa nửa thật rằng "số tiền này không đủ tiền xăng một chiều", rồi trấn an cô cứ yên tâm vì chuyến đi hoàn toàn miễn phí.

Khoảng 17h cùng ngày, sau hành trình 260km, anh Ngọc đã đưa chị Kasia đến nơi an toàn tại Quảng Trị để gặp người bạn Khánh Duy. Tại đây, Duy thay mặt bạn gửi lời cảm ơn chân thành và mời anh Ngọc ở lại dùng bữa hải sản vùng biển quê mình cũng như sẽ trả kinh phí chuyến đi.

Thế nhưng, anh Ngọc từ chối vì phải quay về Hà Tĩnh gấp để ngày mai có buổi thi bằng lái của học viên. Ba người chỉ kịp ngồi nghỉ, uống nước và trò chuyện chừng 30 phút.

Chia sẻ thêm về câu chuyện, Khánh Duy cho hay khi nhận được tin nhắn từ Kasia, anh từng lo lắng đây có thể là một tình huống lừa đảo, khuyên người bạn của mình chỉ nên đi từng chặng cho an toàn. "Tuy nhiên, bằng một linh cảm nào đó, cô ấy đã chọn tin tưởng người nhiệt tình giúp đỡ mình", anh Duy kể.

Duy cho biết thêm anh và chị Kasia quen nhau từ tháng 1 trong một lần đi xe buýt ở Huế, sau đó trở nên thân thiết. Anh Duy hỗ trợ chị Kasia trong những chuyến du lịch tại Việt Nam, còn cô giúp anh luyện tiếng Anh.

Cảm kích trước lòng tốt của người giúp đỡ bạn mình, chàng sinh viên đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội với mong muốn lan tỏa sự tử tế. Dòng trạng thái có tiêu đề "Có những câu chuyện nhỏ bé nhưng làm mình thấy tự hào vô cùng vì là người Việt Nam" nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, khen ngợi nhưng cũng có người bày tỏ hoài nghi.

Còn về phần mình, anh Ngọc khiêm tốn chia sẻ: "Tôi giúp người khác trong khả năng của mình, thấy thoải mái là được, không có gì to tát".