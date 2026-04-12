Mức lương phi hành gia gây bất ngờ: Không cao bằng nhân viên cứu hộ biển

Các phi hành gia Artemis vừa hoàn thành chuyến bay lịch sử ra phía xa của Mặt Trăng và hạ cánh xuống Thái Bình Dương ở ngoài khơi San Diego (Mỹ) sau 10 ngày làm nhiệm vụ.

Đây là chuyến bay đầu tiên kiểu này trong nhiều thập kỷ, được so sánh với sứ mệnh Apollo 13 vào năm 1970.

Cường độ và áp lực công việc lớn, tuy nhiên, mức thu nhập mà các phi hành gia nhận được lại khiến nhiều người bất ngờ.

Theo NASA, mức lương trung bình của phi hành gia vào năm 2024 khoảng 152.258 USD/năm (khoảng 4 tỷ đồng). Con số này sẽ được điều chỉnh theo từng năm.

Bốn phi hành gia gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đều nhận mức lương tương tự.

Riêng Hansen - phi hành gia người Canada duy nhất trong nhóm - sẽ được chính phủ nước này chi trả.

Điều đáng chú ý là dù thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ngoài không gian, các phi hành gia không nhận thêm khoản tiền thưởng lên Mặt Trăng, phụ cấp rủi ro hay tiền làm thêm giờ. Mức lương của họ không thay đổi dù làm việc trên Trái Đất hay ngoài không gian.

Trước đó, 2 phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore đã mắc kẹt hơn 9 tháng ngoài không gian từ tháng 6/2024, trong khoảng thời gian này, họ vẫn chỉ nhận lương theo quy định mà không có khoản phụ trội nào.

Theo tờ Republic World, dù thời gian lưu trú của hai phi hành gia nói trên kéo dài hơn kế hoạch, Williams và Wilmore không nhận được bất kỳ khoản lương làm thêm giờ.

“Phi hành gia chỉ nhận mức lương cố định, không có khoản phụ trội cho việc ở lại ngoài không gian lâu hơn”, Cady Coleman, cựu phi hành gia của NASA, cho biết.

Tuy vậy, các phi hành gia vẫn được hưởng các chế độ phúc lợi như bảo hiểm, nghỉ phép có lương, lương hưu, cùng các hỗ trợ về đi lại, chỗ ở, ăn uống và tiếp cận các chương trình học bổng của NASA.

Với mức thu nhập này, truyền thông quốc tế đánh giá, nghề phi hành gia thực tế chỉ tương đương với các công việc văn phòng trung cấp hoặc lao động tay nghề cao tại Mỹ.

Dù mức lương không quá "khủng" như nhiều người tưởng tượng, đây vẫn là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt khi NASA chỉ tuyển khoảng 10 người từ hơn 8.000 ứng viên.

Nếu muốn có mức thu nhập tương đương mà không cần bay vào vũ trụ, nhiều nghề khác tại Mỹ cũng có thể đáp ứng. Các vị trí trong chính phủ như đặc vụ cấp cao của FBI, kỹ sư NASA hay cố vấn chính sách cấp cao đều có mức lương tương tự.

Ngoài ra, các ngành y tế và công nghệ cũng có nhiều công việc đạt mức từ 150.000 đến 155.000 USD/năm (khoảng 3,9-4 tỷ đồng) như dược sĩ, điều dưỡng chuyên sâu, quản lý công nghệ thông tin hay kỹ sư phần mềm cấp cao.

Đáng chú ý, nhiều công việc tưởng chừng bình thường lại có thu nhập vượt xa phi hành gia.

Cơ phó hãng hàng không thương mại có thể kiếm từ 120.000 đến 260.000 USD/năm (khoảng 3,1-6,8 tỷ đồng), trong khi cơ trưởng có thể đạt 200.000-500.000 USD (5,2-13,1 tỷ đồng).

Thậm chí, nhân viên cứu hộ bãi biển tại Los Angeles có thể kiếm tới 500.000 USD/năm (khoảng 13,1 tỷ đồng) nếu tính cả làm thêm, phụ cấp và thưởng. Theo tổ chức giám sát chi tiêu công OpenTheBooks, năm 2022, đội trưởng cứu hộ Daniel Douglas nhận tổng thu nhập hơn 510.000 USD (13,4 tỷ đồng).

Tiếp theo là lãnh đạo đội cứu hộ Fernando Boiteux với mức thu nhập một năm khoảng 463.517 USD (12,2 tỷ đồng). Trong khi đó, quản lý siêu thị Walmart cũng có thể kiếm hơn 400.000 USD (10,5 tỷ đồng) mỗi năm nhờ các khoản thưởng và cổ phiếu.

Ngoài ra, các vị trí như CEO, CFO, luật sư chuyên ngành hay giám đốc bán hàng đều có thu nhập cao hơn đáng kể so với phi hành gia. Tuy nhiên, dù mức thu nhập không quá cao so với rủi ro, nghề phi hành gia vẫn là giấc mơ của nhiều người bởi tính đặc biệt và sứ mệnh khám phá không gian.