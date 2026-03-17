Quán bánh chuối có cầu thủ Xuân Son làm khách ruột ngày càng ăn nên làm ra

Cuối năm 2024, quán bánh chuối ở khu vực ngã 4 đường Nguyễn Du - Bắc Ninh đối diện với cổng trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) bất ngờ được nhiều người biết tới.

Được biết, đây là quán bánh chuối mà cầu thủ Nguyễn Xuân Son cùng vợ thỉnh thoảng vẫn ghé mua. Sau đó, màn trình diễn ấn tượng của nam cầu thủ tại ASEAN Cup 2024 càng khiến các thông tin về anh được người hâm mộ quan tâm hơn.

Trong đó, món bánh chuối yêu thích của anh tại quán hàng quen cũng được nhiều thực khách tìm tới.

Khi không có giải đấu, cầu thủ Xuân Son vẫn ra quầy bánh để mua món ăn yêu thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Vũ Văn Đạt, chủ xe bánh chuối, cho biết, nhờ hình ảnh cầu thủ Xuân Son mua bánh chuối lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt, giúp quán ăn nên làm ra.

"Có Xuân Son là khách quen, quán ngày càng "son" hơn", chủ quán nói vui.

Dự kiến vào cuối tháng 3 tới, tiệm bánh chuối sẽ mở thêm một chi nhánh thứ 2. Khác với mô hình xe bán hàng trước đây, cơ sở mới sẽ là cửa hàng cố định và phục vụ khách cả ngày.

Anh Đạt cũng lấy luôn tên của cầu thủ Xuân Son để đặt biển hiệu cho cửa hàng như một cách bày tỏ lòng tri ân. Chủ quán tiết lộ đã chia sẻ niềm vui này tới nam cầu thủ và được anh gửi lời chúc may mắn.

Món bánh chuối mà nam cầu thủ Xuân Son thích ăn có giá khoảng 10.000 đồng/chiếc (Nhân vật cung cấp).

Quán chỉ phục vụ 2 món gồm bánh chuối và bánh khoai lang sữa dừa với giá 10.000 đồng/chiếc.

Bánh chuối chiên dùng bột gạo, bột chiên giòn cùng một số nguyên phụ liệu pha chế thành bột tổng hợp. Mỗi tháng 2-3 lần, anh Vũ lại đánh xe tải về tận vườn ở Vụ Bản để thu mua chuối, mỗi lần lấy 3 tạ mới đủ dùng. Trong khi đó, khoai lang loại ruột vàng củ to, được mua sỉ ở chợ đêm mỗi lần 50kg.

Để có được công việc kinh doanh như ngày nay, anh Đạt cho rằng mọi thứ không hề đơn giản.

Năm 2022, khi đang làm ngành nghề khác nhưng không thành công, anh Đạt quyết định vào TPHCM tới nhà người quen để học nghề. Tại đây, anh được học cách pha chế bột và công thức làm bánh chuối, bánh khoai.

Trở về quê nhà, anh cùng vợ mở tiệm bánh chuối ở gần khu vực trường học. Gọi là cửa tiệm, nhưng thực chất đó chỉ là xe đẩy hàng giản dị với những vật dụng cần thiết.

Thời điểm đầu, mỗi ngày quán chỉ bán được hơn 100 chiếc. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh cầu thủ Xuân Son đứng chờ mua bánh chuối được lan tỏa, lượng khách bỗng tăng đột biến.

Hiện xe bánh chuối mỗi ngày bán 400-500 chiếc. Hai vợ chồng phải thuê thêm người phụ mới bán kịp. Có thời điểm, khách phải đứng đợi 20-30 phút nhưng vẫn sẵn lòng chờ.

Khách xếp hàng chờ mua bánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chủ quán tiết lộ, hiện cầu thủ Xuân Son vẫn là khách quen. Vào thời điểm không có giải đấu, nam cầu thủ vẫn ghé quán sau 16h. Mỗi lần mua, anh thường lấy 10 chiếc. Thậm chí có hôm, nam cầu thủ mua 50 cái về cho cả đội bóng cùng ăn.

Chị Minh Thu trú tại phường Nam Định cho biết, thỉnh thoảng vẫn ghé thăm quán để mua cho gia đình vào thời điểm cuối giờ chiều cho trẻ nhỏ ăn bữa xế. Tuy nhiên vào những ngày thời tiết lạnh, lượng khách thường đông hơn nên thời gian chờ có thể khá lâu.

"Bánh giòn bên ngoài còn bên trong đậm mùi chuối, không bị ngấy dầu. Vì nhà gần, hôm nào có thời gian, tôi vẫn ghé mua", vị khách nói.