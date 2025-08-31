Sụt hơn 4kg, người đàn ông chạy bộ xuyên Việt vẫn bền bỉ tiến về Hà Nội

Những ngày cuối cùng trong hành trình chạy bộ từ TPHCM ra Hà Nội mừng Quốc khánh 2/9, anh Nguyễn Văn Long có chút đuối sức, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp, phân bổ sức lực hợp lý để hoàn thành hành trình.

Tính đến trưa 30/8 - ngày thứ 17 trong hành trình chạy bộ - anh Long đã chạy đến Nghệ An. Thời tiết ở đây có mưa lất phất, anh Long vừa mặc áo mưa vừa chạy. Anh cũng cho biết vì thời tiết nắng gắt, sau đó là mưa, nên sức khỏe của anh cũng có chút ảnh hưởng.

Anh Nguyễn Văn Long sắp hoàn thành hành trình (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Những ngày cuối cùng, cuối ngày tôi cũng rất "đuối". Những ngày qua, tôi điều chỉnh lại mục tiêu là 85km/ngày, để tôi đến Hà Nội vào đúng trưa 2/9. Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng vượt chỉ tiêu để kéo lại những ngày trước chạy ít. Sau 14 ngày chạy, tôi đã sụt 4,2kg rồi", anh chia sẻ.

Anh Long cũng cho biết, thành viên các câu lạc bộ chạy trên dọc đường anh chạy đã sắp xếp thời gian, ra đường để đón anh, chạy cùng anh một đoạn. Cũng chính vì thế mà không khí trên đường anh đi lúc nào cũng nhộn nhịp.

Anh Long đã theo đuổi bộ môn chạy bộ nhiều năm. Đây cũng là lần thứ 3 anh thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt. Song, khác với hai lần trước có đội hậu cần đi kèm, chuyến đi lần này anh Long quyết định chạy một mình.

Với anh, chuyến đi này là một dấu mốc, một thử thách mà anh muốn vượt qua, thể hiện ý chí và niềm tự hào trong dịp đại lễ. Xuất phát từ TPHCM, hành trang anh mang theo chỉ có vài món đồ thiết yếu như quần áo, áo mưa, giày dép, bình nước, đồng hồ thể thao, đèn đội đầu...

Bắt đầu hành trình, anh Long đặt mục tiêu chạy trung bình 82km/ngày, hoàn thành chuyến xuyên Việt trong 20 ngày. So với nhịp chạy gần 100km/ngày ở hai hành trình trước, lần này anh chọn quãng đường ngắn hơn để phù hợp với việc đi một mình.

Mỗi ngày, anh thường xuất phát lúc 4h, chạy đến gần trưa rồi nghỉ, chiều tiếp tục từ 13h đến khoảng 17h30. Buổi tối, anh tìm khách sạn để lưu trú, viết nhật ký và cập nhật hành trình lên mạng xã hội để những người yêu mến anh tiện theo dõi trước khi đi ngủ.

Từ ngày khởi hành đến nay, hành trình của anh Long đã thu hút nhiều sự quan tâm của bạn bè và những người yêu thích chạy bộ ở các tỉnh thành. Trong suốt quá trình chạy bộ, anh Long cũng liên tục phát trực tiếp trên mạng xã hội, nhận về hàng trăm bình luận động viên từ dân mạng.

Trong chuyến đi này, anh Long đối mặt với điều kiện thời tiết thay đổi liên tục (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên dọc đường xuyên Việt, anh Nguyễn Văn Long thường xuyên gặp những tình huống vừa bất ngờ vừa xúc động. Có người dừng xe hỏi chuyện, có người đứng trước cửa nhà nhìn theo rồi vẫy tay chào.

Khi biết anh đang thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt để mừng Quốc khánh 2/9, nhiều người tỏ ra thích thú, không ít người động viên và chúc anh có nhiều sức khỏe.

"Một số quán nước ven đường, khi thấy tôi ghé vào, họ cũng tạo điều kiện để tôi nghỉ, phục hồi sức lực. Đi một mình, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô đơn. Trên từng cung đường, tôi luôn cảm nhận rõ tình cảm của mọi người dành cho mình và điều đó quý giá hơn bất kỳ sự hỗ trợ vật chất nào", anh Long chia sẻ.