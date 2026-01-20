Sáng 20/1, tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, đông đảo người dân cùng ban cán sự xóm, xã đã có mặt từ sớm để treo cờ, băng rôn, dựng sân khấu, lắp đặt màn hình Led cỡ lớn, sẵn sàng cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Trung Quốc vào lúc 22h30 cùng ngày.

Ngoài việc "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam, buổi cổ vũ còn mang ý nghĩa đặc biệt khi người dân quê nhà dõi theo Đình Bắc, người con của xã Yên Trung đang khoác áo đội tuyển.

Sẵn sàng nơi "chảo lửa” quê nhà Đình Bắc trước trận bán kết U23 châu Á (Video: Nguyễn Phê).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ sáng sớm, không khí tại sân làng Hưng Yên Bắc 2 đã rộn ràng.

Từ đầu làng đến các ngõ xóm, những dòng chữ như “Đình Bắc - niềm tự hào đất ló (lúa) Yên Trung”; “Tiếp lửa Đình Bắc - tỏa sáng Việt Nam”, “Việt Nam chiến thắng”… khiến không gian sân làng như được tiếp thêm nhiệt huyết trước giờ bóng lăn.

Sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đinh Văn Hiên, cán bộ Phòng Văn hóa xã Yên Trung, cho biết không khí chờ đón trận bán kết của người dân địa phương vô cùng phấn khởi.

Theo ông Hiên, sau những nỗ lực của Đình Bắc nói riêng, tập thể U23 Việt Nam nói chung tại các giải đấu gần đây, việc đội tuyển góp mặt ở bán kết giải châu Á đã mang lại niềm tự hào cho bà con quê nhà.

“Được sự thống nhất của chính quyền địa phương, bà con đều tự nguyện chung tay tổ chức một đêm cổ vũ thật sôi động. Đây không chỉ là tình cảm dành cho U23 Việt Nam mà còn là sự động viên đặc biệt với Đình Bắc, người con của quê hương Hưng Yên Bắc 2”, ông Hiên nói.

Ông Đinh Văn Hiên, cán bộ Phòng Văn hóa xã Yên Trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cổ vũ trận đấu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Nguyễn Văn Chiến, người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 cho biết, Đình Bắc là niềm tự hào lớn của bà con quê nhà.

Người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 phấn khởi treo băng rôn cổ vũ U23 Việt Nam và cầu thủ Đình Bắc (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Từ một cậu bé lớn lên ở làng quê Yên Trung, nay được khoác áo U23 Việt Nam, Đình Bắc khiến ai cũng phấn khởi, tự hào.

Bà con chúng tôi tối nay đến đây không chỉ để cổ vũ U23 Việt Nam mà còn để tiếp thêm tinh thần cho Bắc thi đấu tự tin, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”, anh Chiến nói.

Sân làng Hưng Yên Bắc 2 dự kiến sẽ thành một “chảo lửa”, tiếp thêm tinh thần cho U23 Việt Nam.