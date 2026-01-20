Sẵn sàng nơi "chảo lửa” quê nhà Đình Bắc trước trận bán kết U23 châu Á
(Dân trí) - Sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An rực đỏ cờ hoa, băng rôn, màn hình Led được lắp đặt, biến sân làng thành “chảo lửa” cổ vũ U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc.
Sáng 20/1, tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, đông đảo người dân cùng ban cán sự xóm, xã đã có mặt từ sớm để treo cờ, băng rôn, dựng sân khấu, lắp đặt màn hình Led cỡ lớn, sẵn sàng cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Trung Quốc vào lúc 22h30 cùng ngày.
Ngoài việc "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam, buổi cổ vũ còn mang ý nghĩa đặc biệt khi người dân quê nhà dõi theo Đình Bắc, người con của xã Yên Trung đang khoác áo đội tuyển.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ sáng sớm, không khí tại sân làng Hưng Yên Bắc 2 đã rộn ràng.
Từ đầu làng đến các ngõ xóm, những dòng chữ như “Đình Bắc - niềm tự hào đất ló (lúa) Yên Trung”; “Tiếp lửa Đình Bắc - tỏa sáng Việt Nam”, “Việt Nam chiến thắng”… khiến không gian sân làng như được tiếp thêm nhiệt huyết trước giờ bóng lăn.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đinh Văn Hiên, cán bộ Phòng Văn hóa xã Yên Trung, cho biết không khí chờ đón trận bán kết của người dân địa phương vô cùng phấn khởi.
Theo ông Hiên, sau những nỗ lực của Đình Bắc nói riêng, tập thể U23 Việt Nam nói chung tại các giải đấu gần đây, việc đội tuyển góp mặt ở bán kết giải châu Á đã mang lại niềm tự hào cho bà con quê nhà.
“Được sự thống nhất của chính quyền địa phương, bà con đều tự nguyện chung tay tổ chức một đêm cổ vũ thật sôi động. Đây không chỉ là tình cảm dành cho U23 Việt Nam mà còn là sự động viên đặc biệt với Đình Bắc, người con của quê hương Hưng Yên Bắc 2”, ông Hiên nói.
Anh Nguyễn Văn Chiến, người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 cho biết, Đình Bắc là niềm tự hào lớn của bà con quê nhà.
“Từ một cậu bé lớn lên ở làng quê Yên Trung, nay được khoác áo U23 Việt Nam, Đình Bắc khiến ai cũng phấn khởi, tự hào.
Bà con chúng tôi tối nay đến đây không chỉ để cổ vũ U23 Việt Nam mà còn để tiếp thêm tinh thần cho Bắc thi đấu tự tin, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”, anh Chiến nói.
Sân làng Hưng Yên Bắc 2 dự kiến sẽ thành một “chảo lửa”, tiếp thêm tinh thần cho U23 Việt Nam.
Nguyễn Đình Bắc (SN 2004), xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An, trong gia đình thuần nông. Tuổi thơ của Bắc gắn với những buổi đá bóng trên sân làng.
Bắc sớm bộc lộ năng khiếu và được tuyển chọn vào đội bóng thiếu niên, sau đó trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng, khi học hết lớp 8, vì thể hình nhỏ bé, Bắc bị loại khỏi trung tâm đào tạo, khiến giấc mơ bóng đá tưởng chừng phải khép lại.
Gia đình không giấu được nỗi buồn, song vẫn động viên con trai tiếp tục theo đuổi đam mê. Với quyết tâm không từ bỏ, Đình Bắc xin phép bố mẹ rời quê, vào Huế rồi Quảng Nam tìm cơ hội tập luyện, thi đấu trong môi trường mới.
Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày nỗ lực không ngừng. Từ cú vấp ngã ở tuổi thiếu niên, Đình Bắc từng bước hoàn thiện bản thân, khẳng định năng lực trong thi đấu chuyên nghiệp và dần lọt vào "tầm ngắm" của các huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia.