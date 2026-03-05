Tiếng nổ rung chuyển cửa kính bên ngoài căn hộ người Việt ở Trung Đông
(Dân trí) - Những vệt sáng xé ngang bầu trời, tiếng nổ rung chuyển cửa kính và những cảnh báo "nóng" trên điện thoại khiến chị H. không khỏi căng thẳng.
“Điện thoại vừa rung cảnh báo được khoảng 1 phút thì tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cửa sổ rung bần bật như động đất. Tôi đứng sững, không nghĩ có ngày mình lại nghe tiếng các loại vũ khí phát nổ thật sự như vậy”, chị H., một người Việt đang có chuyến công tác tại Doha (Qatar) kể lại.
Những ngày qua, an ninh tại Qatar có những diễn biến căng thẳng sau khi Iran tiến hành các đợt đáp trả bằng tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này. Tình hình xung đột ảnh hưởng lớn đến chuyến công tác của chị H. cùng nhiều người Việt tại Qatar.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị H. cho biết, chị sinh sống ở TPHCM, làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Chị H. sang Qatar từ ngày 12/2 và dự định làm việc khoảng gần 1 tháng. Trước khi đi, chị đã tìm hiểu tin tức về tình hình ở Trung Đông nhưng không nghĩ xung đột lại leo thang trong khoảng thời gian này.
Ngày 28/2, khi đang ở trong căn hộ (vị trí này cách một căn cứ quân sự khoảng 5km), chị và những người Việt sống cùng nhà bất ngờ nhận được cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại, yêu cầu ở trong nhà, hạn chế ra ngoài. Chưa đầy 1 phút sau, những tiếng nổ lớn dội tới.
“Cửa kính rung mạnh lắm, cảm giác như động đất. Tôi hoang mang thực sự”, chị kể.
Trong 2 ngày tiếp theo, các đợt tấn công diễn ra dồn dập, mỗi ngày 3-4 lần. Từ ban công tầng hai, chị H. có thể nhìn thấy những vệt sáng xé ngang bầu trời cả ngày lẫn đêm.
“Tên lửa bay rất nhanh và sáng như trong phim, rồi chúng va chạm trên không, lóe sáng và nổ tung giữa trời”, chị H. mô tả.
Theo chị H., các tên lửa thường bị cản phá trên không, chị chỉ nghe thấy những tiếng nổ. Tuy nhiên, cũng có khi, mảnh vỡ rơi xuống gây ra âm thanh rền vang và cháy nổ.
Chị H. kể, ngày 1/3, chị có việc bắt buộc phải đi ra ngoài. Trên đường di chuyển, chị đi qua một bãi xe bị cháy do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống mà chân tay run lên. Người phụ nữ nín thở, chỉ mong về nhà thật nhanh vì sợ ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công.
Lần đầu đặt chân đến Qatar, lại phải sống trong bối cảnh chiến sự Trung Đông diễn ra căng thẳng, người phụ nữ TPHCM không khỏi lo lắng, mất ngủ.
Chị H. cho biết: "Ba ngày liền tôi gần như không ngủ được. Giờ chỉ cần hàng xóm kéo ghế mạnh hay đóng cửa lớn là tôi giật mình, tưởng có tiếng nổ hay tên lửa tấn công".
Theo chị H., theo dõi tin tức, chị được biết chính quyền Qatar yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, tạm ngưng các hoạt động công sở, làm việc từ xa, tránh xa cửa sổ và khu vực thoáng đãng, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết cho đến khi tình hình ổn định. Nhờ hệ thống phòng không tại đây hoạt động hiệu quả, nhiều tên lửa bị đánh chặn trên không.
“Các đợt bắn tới giờ đều được xử lý trên bầu trời. Điều đó cũng giúp mọi người bớt hoang mang hơn”, chị nói.
Gia đình ở Việt Nam liên tục gọi điện hỏi thăm và mong muốn chị sớm về nước để đảm bảo an toàn. Để gia đình bớt lo lắng, chị thường xuyên cập nhật tình hình là mình vẫn bình an.
Theo chị, nhiều bạn bè của chị là người Việt tại Qatar làm việc theo diện hợp đồng lao động, được công ty hỗ trợ nên thu nhập chưa bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là tác động về tâm lý.
Chị H. dự kiến sẽ trở về Việt Nam ngay khi các đường bay mở lại. “Công việc vẫn có thể kết nối, nhưng trong hoàn cảnh này, thật sự không còn tâm trí để làm gì. Chỉ mong xung đột sớm chấm dứt để mọi thứ bình yên trở lại”, chị nói.
Thông báo ngày 2/3 của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar cho biết, Iran tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. Hệ thống phòng không của Qatar đã đánh chặn thành công các đợt tấn công này. Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn diễn biến phức tạp. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Qatar, một số đợt tấn công đã hướng vào các cơ sở hạ tầng dân sự.
Trước diễn biến trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã và đang duy trì liên lạc thường xuyên, trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng sở tại nhằm nắm bắt tình hình, đồng thời đề xuất và triển khai các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp.
Đại sứ quán khuyến nghị cộng đồng:
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các thông báo từ chính quyền Qatar và Đại sứ quán liên quan đến tình hình an ninh và công tác bảo hộ công dân.
- Thực hiện nghiêm các hướng dẫn bảo đảm an ninh của chính quyền sở tại, tránh tụ tập tại các khu vực đông người, khu vực trọng điểm về an ninh, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.
- Tuân thủ các khuyến cáo trước đó của Đại sứ quán về việc đảm bảo an toàn cá nhân và theo dõi thường xuyên các trang thông tin chính thức từ chính quyền sở tại, không lan truyền tin tức chưa được kiểm chứng.