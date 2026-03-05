Tiếng nổ rung chuyển cửa kính bên ngoài căn hộ người Việt ở Trung Đông

“Điện thoại vừa rung cảnh báo được khoảng 1 phút thì tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cửa sổ rung bần bật như động đất. Tôi đứng sững, không nghĩ có ngày mình lại nghe tiếng các loại vũ khí phát nổ thật sự như vậy”, chị H., một người Việt đang có chuyến công tác tại Doha (Qatar) kể lại.

Những ngày qua, an ninh tại Qatar có những diễn biến căng thẳng sau khi Iran tiến hành các đợt đáp trả bằng tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này. Tình hình xung đột ảnh hưởng lớn đến chuyến công tác của chị H. cùng nhiều người Việt tại Qatar.

Người Việt ở Trung Đông: Nín thở nhìn tên lửa lóe sáng trời, mất ngủ 3 ngày (Video: Nhân vật cung cấp; Biên dựng: Hồng Hạnh - Cẩm Tiên).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị H. cho biết, chị sinh sống ở TPHCM, làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Chị H. sang Qatar từ ngày 12/2 và dự định làm việc khoảng gần 1 tháng. Trước khi đi, chị đã tìm hiểu tin tức về tình hình ở Trung Đông nhưng không nghĩ xung đột lại leo thang trong khoảng thời gian này.

Ngày 28/2, khi đang ở trong căn hộ (vị trí này cách một căn cứ quân sự khoảng 5km), chị và những người Việt sống cùng nhà bất ngờ nhận được cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại, yêu cầu ở trong nhà, hạn chế ra ngoài. Chưa đầy 1 phút sau, những tiếng nổ lớn dội tới.

Khói bốc lên từ khu vực hướng về Căn cứ Không quân Al Udeid, nơi đóng quân của Không quân Hoàng gia Qatar và các lực lượng nước ngoài, bao gồm cả Mỹ, ở Doha (Ảnh: Reuters).

“Cửa kính rung mạnh lắm, cảm giác như động đất. Tôi hoang mang thực sự”, chị kể.

Trong 2 ngày tiếp theo, các đợt tấn công diễn ra dồn dập, mỗi ngày 3-4 lần. Từ ban công tầng hai, chị H. có thể nhìn thấy những vệt sáng xé ngang bầu trời cả ngày lẫn đêm.

“Tên lửa bay rất nhanh và sáng như trong phim, rồi chúng va chạm trên không, lóe sáng và nổ tung giữa trời”, chị H. mô tả.

Theo chị H., các tên lửa thường bị cản phá trên không, chị chỉ nghe thấy những tiếng nổ. Tuy nhiên, cũng có khi, mảnh vỡ rơi xuống gây ra âm thanh rền vang và cháy nổ.

Chị H. kể, ngày 1/3, chị có việc bắt buộc phải đi ra ngoài. Trên đường di chuyển, chị đi qua một bãi xe bị cháy do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống mà chân tay run lên. Người phụ nữ nín thở, chỉ mong về nhà thật nhanh vì sợ ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công.

Hình ảnh ban ngày và ban đêm tại Qatar (Ảnh: Cắt từ clip nhân vật cung cấp).

Lần đầu đặt chân đến Qatar, lại phải sống trong bối cảnh chiến sự Trung Đông diễn ra căng thẳng, người phụ nữ TPHCM không khỏi lo lắng, mất ngủ.

Chị H. cho biết: "Ba ngày liền tôi gần như không ngủ được. Giờ chỉ cần hàng xóm kéo ghế mạnh hay đóng cửa lớn là tôi giật mình, tưởng có tiếng nổ hay tên lửa tấn công".

Theo chị H., theo dõi tin tức, chị được biết chính quyền Qatar yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, tạm ngưng các hoạt động công sở, làm việc từ xa, tránh xa cửa sổ và khu vực thoáng đãng, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết cho đến khi tình hình ổn định. Nhờ hệ thống phòng không tại đây hoạt động hiệu quả, nhiều tên lửa bị đánh chặn trên không.

“Các đợt bắn tới giờ đều được xử lý trên bầu trời. Điều đó cũng giúp mọi người bớt hoang mang hơn”, chị nói.

Gia đình ở Việt Nam liên tục gọi điện hỏi thăm và mong muốn chị sớm về nước để đảm bảo an toàn. Để gia đình bớt lo lắng, chị thường xuyên cập nhật tình hình là mình vẫn bình an.

Theo chị, nhiều bạn bè của chị là người Việt tại Qatar làm việc theo diện hợp đồng lao động, được công ty hỗ trợ nên thu nhập chưa bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là tác động về tâm lý.

Chị H. dự kiến sẽ trở về Việt Nam ngay khi các đường bay mở lại. “Công việc vẫn có thể kết nối, nhưng trong hoàn cảnh này, thật sự không còn tâm trí để làm gì. Chỉ mong xung đột sớm chấm dứt để mọi thứ bình yên trở lại”, chị nói.