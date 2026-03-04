Thương khách Việt mắc kẹt ở Trung Đông, tài xế taxi có hành động đẹp

Chiến sự Trung Đông leo thang khiến hành trình đi công tác của anh Đức (sống tại Hà Nội) bị đảo lộn hoàn toàn.

Chuyến bay xuất phát từ Việt Nam, dự kiến quá cảnh tại Doha (Qatar) để đi Tây Ban Nha, bất ngờ phải chuyển hướng, hạ cánh xuống Oman.

Sân bay quá tải, hành lý chưa được hoàn trả, trên người anh Đức chỉ còn một bộ quần áo và vài món đồ cá nhân.

"Thời gian chờ đợi chuyến bay rời khỏi Oman có thể kéo dài nhiều ngày nên tôi và một số đồng hương quyết định đi mua quần áo để mặc", anh Đức cho biết.

Tài xế nhận tờ tiền 10.000 đồng từ nhóm khách Việt để làm kỷ niệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 2/3, tìm được địa điểm bán quần áo giá rẻ tại Muscat (Oman), nhóm của anh Đức gồm 4 người chọn taxi để di chuyển.

Trao đổi bằng vốn ngoại ngữ ít ỏi, nam tài xế biết cả nhóm phải nhập cảnh vào Oman vì căng thẳng ở Trung Đông leo thang.

Không chuẩn bị được tiền tệ Oman, anh Đức mong muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng nhưng tài xế lắc đầu từ chối. 10 giây sau, lái xe bất ngờ vẫy tay qua cửa sổ, vui vẻ mời toàn bộ nhóm khách người Việt đi taxi miễn phí.

Trong suốt chặng đường dài 4km, do bất đồng ngôn ngữ, hành khách và lái xe không nói chuyện nhiều. Tuy nhiên, qua cử chỉ và ánh mắt, anh Đức cảm nhận được tài xế là người tốt bụng.

Trước khi chia tay, anh Đức gửi tặng người đàn ông Oman tờ 10.000 đồng Việt Nam như một món quà kỷ niệm, thay lời cảm ơn.

"Đây là chuyến taxi đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Mọi người không nghĩ tài xế sẵn lòng giúp đỡ, vì họ đang phải mưu sinh vất vả để nuôi sống gia đình", anh Đức bày tỏ.

Trong cuốc xe quay lại khách sạn, một tài xế người Oman khác biết hoàn cảnh của nhóm du khách Việt, sẵn sàng chở mà không bận tâm chuyện tiền nong.

“Về đến khách sạn, cả nhóm dự định nhờ lễ tân thanh toán giúp tiền xe. Tài xế nói có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Một thành viên của nhóm còn tờ 5 Euro (150.000 đồng) trong túi nên trao tận tay cho ông ấy. Mọi người xuống xe với tâm trạng vui vẻ”, anh kể.

Nhóm của anh Đức mua quần áo để mặc tạm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong vài ngày qua, chàng trai đến từ Việt Nam cảm nhận rõ sự hiếu khách của người dân Oman. Gặp nhau trên đường, họ vẫy tay chào, nở nụ cười thân thiện. Trong lúc mua sắm, nhân viên siêu thị hỗ trợ khách tận tình, xin chụp ảnh lưu niệm cùng.

Chi phí ăn ở hàng chục triệu đồng mỗi ngày

Anh Đức và nhiều người Việt được hãng Qatar Airways bố trí ở tại khách sạn InterContinental Muscat by IHG. Đây là khách sạn hạng sang 5 sao, toạ lạc ở trung tâm thủ đô Muscat.

Theo anh Đức, một số hành khách trên chuyến bay lưu trú tại nhiều khách sạn khác như: Hilton, Wynham, Hayatt, Novotel, The St.Regis. Đây đều là những địa điểm hạng sang, cao cấp bậc nhất ở Oman.

"Phòng khách sạn nơi tôi ở có giá khoảng 10 triệu đồng/đêm, tiền ăn mỗi ngày 3-4 triệu đồng/khách. Toàn bộ chi phí do hãng bay chi trả", anh cho biết.

Nhà cửa ở Oman sơn màu trắng đồng loạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lịch trình chuyến bay thay đổi khiến anh Đức bất ngờ có cơ hội tham quan Oman. Điều ấn tượng nhất là đô thị ở nước này được quy hoạch đẹp mắt, đường sá rộng rãi, nhà cửa sơn màu trắng đồng bộ.

Ngoài thời gian nghỉ ngơi, chàng trai tranh thủ làm việc online. Cả nhóm thường đi chơi trong bán kính 1km, xung quanh khách sạn sau bữa trưa.

Đồ ăn đa dạng nhưng không hợp khẩu vị với anh Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với tình hình mắc kẹt hiện tại, anh Đức phải huỷ bỏ hoàn toàn chuyến công tác tại Barcelona, Tây Ban Nha. Dự kiến, ngày 6/3, anh đáp chuyến bay từ Oman đi Thái Lan rồi tiếp tục bay về Việt Nam, do không còn chuyến bay thẳng từ Trung Đông đến Hà Nội.