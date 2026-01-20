Người phụ nữ suýt mất 140 triệu đồng vì "món quà từ nước ngoài"

Ngày 20/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thiệu Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công vụ việc người dân chuẩn bị chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”.

Trước đó, sáng 19/1, chị L.T.H. (SN 1992), trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thiệu Hóa để chuyển tiền.

Đại diện công an xã và ngân hàng tuyên truyền, giải thích cho chị H. về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong quá trình giao dịch, khi được nhân viên ngân hàng hỏi thông tin chuyển tiền, chị L.T.H. tỏ ra lúng túng và có nhiều biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã điện báo Công an xã Thiệu Hóa để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, chị L.T.H. cho biết khoảng một tuần trước, thông qua mạng xã hội Facebook, chị có quen biết với đối tượng tên "Mech Lio", tự xưng là Việt kiều Anh.

Sau một thời gian nói chuyện qua lại, đối tượng đặt vấn đề muốn gửi tài sản từ nước ngoài về và nhờ chị đứng ra nhận. Do nhẹ dạ nên chị H. đã tin tưởng và đồng ý chuyển 140 triệu đồng tiền bảo lãnh để nhận “quà” từ nước ngoài về.

Sau khi được công an xã làm việc, nắm bắt cụ thể tình hình, tuyên truyền, giải thích việc “chuyển tiền - nhận quà” từ nước ngoài là một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, chị H. đã nhận thức và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng.