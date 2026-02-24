Bất ngờ với đặc sản sau Tết ở Hưng Yên: Bàn thờ chất đầy đường, mỳ chính

Ngày 23/2 khi lau dọn bàn thờ, chị Phạm Thị Yến ở Thụy Thanh, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ (nay là Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) thu gom các gói mỳ chính, đường, bột ngọt và xếp gọn gàng vào thùng chứa ở một góc bếp.

Cũng như mọi năm, dịp Tết năm nay gia đình chị Yến được anh em họ hàng tới nhà chơi và tặng rất nhiều các gói đồ gia vị. Ước tính, nhà chị nhận về khoảng 25kg đường và 25kg mỳ chính. Tất cả đều là hàng mới nguyên.

Hàng chục cân đường, bột ngọt là quà biếu mà gia đình chị Yến nhận được dịp Tết vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Yến chia sẻ lại khoảnh khắc bàn thờ chất đầy các gói gia vị lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ hình ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng với lượng tương tác cao.

Trong đó, không ít ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên và không hiểu vì sao người dân Thái Bình cũ lại có phong tục tặng nhau nhiều đường, mỳ chính như vậy.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Yến cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, chị đã theo chân ông bà, bố mẹ tới nhà họ hàng, bạn bè thân quen chúc Tết. Các gói quà biếu Tết của người dân địa phương không bao giờ thiếu cân đường, cân mỳ chính. Sau này một số hộ còn cho thêm gói hạt nêm, lọ dầu ăn hay chai nước mắm.

Gìn giữ phong tục của địa phương, đến nay khi đã lấy chồng, chị Yến cũng như nhiều gia đình khác vẫn theo thói quen này. Vào những ngày giáp Tết, chị lại đặt mua vài thùng mỳ chính và đường để chia dần thành các gói quà, làm đồ biếu.

Họ hàng nội ngoại của gia đình chị gồm 6 họ, nên năm nay chị đặt khoảng 50kg đường và 50kg mỳ chính, sắp xếp thành nhiều gói và mang đi tặng dần. Vào ngày đầu năm mới khi tới nhà chúc Tết, có những nhà cũng mang theo món quà này để lì xì đầu năm cho gia chủ.

"Tôi cũng bất ngờ vì câu chuyện của mình nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người như vậy. Ở quê tôi, thói quen tặng nhau đường, mỳ chính đã thành thông lệ. Vậy người dân ở các tỉnh thành khác vào dịp Tết mọi người thường biếu nhau món đồ nào", chị Yến đặt câu hỏi.

Giống như nhà chị Yến, gia đình anh Phạm Xuân Phước ở xã Vũ Chính, Thái Bình cũ (nay thuộc phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) sau dịp Tết lại nhận về hàng chục cân đường, hạt nêm, bột ngọt.

Năm nay, gia đình anh được biếu khoảng 20kg đường, 15kg mỳ chính và rất nhiều gói hạt nêm. Những năm trước, số lượng các gói đồ gia vị ước tính gần 70kg.

"Số gia vị nhận về có thể giúp gia đình tôi ăn cả năm không hết", anh Phước nói vui.

Theo anh Phước, từ nhiều năm nay gia đình anh đã giữ thói quen này và cũng được anh em họ hàng mừng tuổi bằng đường, mỳ chính. Khi đi chúc Tết, một số nhà còn cho thêm thẻ hương thơm, giấy tiền vàng vào gói quà của ngày đầu Xuân.

Anh Phước cho rằng, việc người dân quê mình biếu nhau những gói đồ gia vị thay vì những giỏ quà cầu kỳ bởi đây đều là thứ thiết thực, hữu dụng trong căn bếp.

Khác với bánh kẹo đôi khi không dùng hết, đường và bột ngọt, hạt nêm là nguyên liệu cơ bản, không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Món quà này tuy giản dị, nhưng thể hiện sự quan tâm chân thành giữa họ hàng, làng xóm.

Nhiều gia đình ở Thái Bình chia sẻ lại khoảnh khắc nhận được quà Tết là những gói gia vị (Ảnh: Thanh Nhài).

"Có lẽ đường, mỳ chính mang ý nghĩa cầu chúc năm mới ngọt ngào, đậm đà và ấm êm cho gia đình người nhận. Chính vì điều này đã trở thành thông lệ tồn tại từ lâu ở Thái Bình", anh Phước nhận định.

Được biết, không chỉ ở Thái Bình cũ, người dân tại một số địa phương như Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), Hải Phòng cũng có tập tục này vào những ngày đầu năm.

Một số cụ cao niên cho biết, tập tục này xuất phát một phần do cuộc sống ngày trước thiếu thốn, khó khăn, các nguyên liệu, gia vị không sẵn có như bây giờ. Nhiều gia đình chỉ vào lễ, Tết mới có điều kiện mua đường, mì chính... để nấu ăn, sinh hoạt. Vì thế, đây cũng trở thành món quà quý biếu nhau dịp năm mới. Lâu dần, thành thói quen và được nhiều gia đình duy trì đến ngày nay.