Phát hiện vàng trong đồ cứu trợ ở Lào Cai: Tìm được chủ nhân nhờ nhãn vở

Như Dân trí đã thông tin, trong khi phân loại quần áo cứu trợ bà con miền Bắc được chuyển từ Đà Nẵng ra, nhóm từ thiện ở Bảo Thắng, Lào Cai đã phát hiện một túi bên trong có nhẫn, dây chuyền vàng.

Lần tìm chủ nhân từ nhãn vở học sinh

Chia sẻ với Dân trí, Đại úy Trần Thị Thanh Thảo (bút danh Viên Sa) đang công tác tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cho biết, ngày 16/9, một thành viên trong nhóm thiện nguyện Bắc Ngầm (Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) thông báo về việc phát hiện vàng khi đang phân loại hàng cứu trợ.

"Số vàng được tìm thấy trong thùng carton có dán dòng chữ "Tân Khang Group ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Bắc cố lên nhé. Bên trong thùng, ngoài số vàng còn có sách vở đề nhãn Công Minh 6/12, Xuân Nam 3/12... trường THCS Lê Lợi (Hải Châu, Đà Nẵng)", chị Thảo kể.

Số vàng được tìm thấy trong thùng carton (Ảnh: Viên Sa).

Ngay sau đó, chị Thảo đã kết nối với một đồng nghiệp tại Đà Nẵng để nhờ tìm chủ nhân của số vàng.

Hành trình tìm kiếm bắt đầu từ thông tin trên nhãn vở. Đồng nghiệp của chị Thảo liên hệ với Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng. Trường THCS Lê Lợi xác nhận có 2 học sinh Công Minh, Xuân Nam.

"Hai em học sinh này là người thân của chị Phan Thị Đào - vợ chủ tịch Tân Khang Group ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Chị Đào đã mô tả lại chính xác các thông tin, đặc điểm về số vàng mà nhóm thiện nguyện tìm được", Đại úy Trần Thị Thanh Thảo thông tin.

Theo chị Thảo, các thông tin chị Đào mô tả đã được chuyển cho công an xã để làm căn cứ.

Hiện, số vàng này được một người phụ nữ trong nhóm thiện nguyện Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tạm thời nắm giữ.

Số vàng nhiều kỷ niệm với gia đình

Trả lời phỏng vấn Dân trí, chị Phan Thị Đào cho biết đã hoàn thành giấy ủy quyền theo quy định, để người cháu tại Hà Nội lên Lào Cai nhận lại số vàng từ nhóm thiện nguyện.

Theo dự kiến, sáng 19/9, người được ủy quyền sẽ nhận số vàng tại Xuân Quang, Lào Cai.

Chị Đào bày tỏ: "Khi nhận được cuộc gọi thông báo về số vàng, tôi bất ngờ, không tin nổi. Mọi chuyện đều ngoài sức tưởng tượng".

Trước đó, gia đình chị Đào thu gom các món đồ để cứu trợ bà con miền Bắc. Trong quá trình tập hợp, con gái cầm túi có vàng để vào trong hộp carton mà không ai hay biết.

"Trong số trang sức đó, có đôi hoa tai do mẹ chồng tôi truyền lại, vòng tay, dây chuyền và nhẫn cưới của hai vợ chồng từ năm 2002 đến nay", chị Đào tâm sự.

Tối 18/9, trả lời phỏng vấn báo Dân trí, Trung tá Phạm Đình Tuân (Trưởng Công an xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết: "Cơ quan công an đã làm việc với người đang tạm giữ số vàng sau khi tìm thấy. Tuy nhiên, người phụ nữ đó nói không bàn giao lại cho công an mà sẽ giao trực tiếp cho chủ nhân số vàng".

Ông Tuân nói thêm, theo thông tin nắm được, dự kiến sáng 19/9, nhóm từ thiện sẽ trao lại số vàng cho chủ nhân.

Trước đó, tại xã Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ, trong khi phân loại quần áo để chuyển đi cứu trợ cho bà con vùng lũ lụt, người dân cũng phát hiện một hộp chứa nhẫn vàng.

Chị Đặng Thị Yến (xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) - là người tìm thấy nhẫn vàng cho biết: "Sự việc xảy ra ngày 13/9. Sau khi đi gom quần áo của người dân ủng hộ bà con vùng lũ, các chị em tiến hành phân loại thành từng nhóm. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi tìm thấy một chiếc nhẫn vàng trong túi áo. Cả nhóm quyết định thông báo trên mạng xã hội với hy vọng sẽ tìm được chủ nhân".

Sau đó, chị Yến và trưởng thôn đã giao lại chiếc nhẫn cho công an xã Ca Đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, công an xã đã tiến hành xác minh và trao lại chiếc nhẫn cho đúng chủ nhân.

Được biết, đó là nhẫn cưới của một người dân sống ở xã lân cận. Hành động tốt đẹp của chị Yến và người dân Ca Đình đã nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.