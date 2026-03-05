Người dân TPHCM “đút” thịt sống cho Ông Hổ cầu bình an

Ngày vía Ông Hổ (Bạch Hổ), một trong những nghi lễ dân gian quan trọng của cộng đồng người Hoa tại TPHCM, đã diễn ra sôi nổi vào tiết Kinh Trập, khoảng ngày 5 và 6/3 dương lịch (tương ứng ngày 17 tháng Giêng âm lịch). Hàng nghìn người dân đã đổ về các hội quán để cầu bình an, hóa giải tai ương và xua đi những điều không may trong năm mới.

Tiết Kinh Trập, tiết khí thứ ba trong 24 tiết khí của lịch Á Đông, đánh dấu sự trở lại của sấm xuân, thời tiết ấm dần lên và vạn vật bắt đầu sinh trưởng sau mùa đông. Theo quan niệm dân gian, đây cũng là thời điểm sâu bọ, tà khí và những điều không may dễ phát sinh. Vì vậy, việc dâng lễ vật cho Bạch Hổ - linh vật tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo hộ - được xem là cách để trấn áp điều dữ, cầu mong bình an và thuận lợi trong cuộc sống.

Vào lúc 9h, các hội quán người Hoa nổi tiếng như Hội quán Nhị Phủ (chùa Ông Bổn) và Hội quán Ôn Lăng (chùa Quan Âm) tại phường Chợ Lớn, TPHCM, đã chật kín người. Dòng người xếp hàng dài, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt dâng lễ cúng Ông Hổ.

Lễ vật dâng cúng thường bao gồm thịt heo sống, trứng sống, gạo, muối và rượu trắng, được bày biện trang trọng trên đĩa. Sau khi tiếp nhận lễ vật, nhân viên chùa sẽ lần lượt đặt miếng thịt trước tượng, ngay miệng hổ đá, để thực hiện nghi thức cúng Ông Hổ.

Bà Huỳnh Thiên (phường An Đông) chia sẻ, đây là năm thứ năm bà đến cúng Ông Hổ. Bà cho biết, nghi thức này không chỉ để cầu bình an mà còn là cách gửi gắm mong ước xua đi điều xui rủi, mong mọi việc trong năm thuận buồm xuôi gió. "Mỗi năm tới đây cúng, lòng thấy nhẹ nhõm hơn, như được ông Hổ che chở", bà Thiên bày tỏ.

Ông Quý Thành (người Tiều), làm việc tại hội quán, cho biết sau khi hoàn tất phần lễ, nhiều người còn mang theo chiếc áo mình thường mặc để "lấy vía". Họ dùng áo vuốt lên mặt 12 lần, với mong muốn xua đi điều xui rủi, cầu một năm bình an, thuận lợi.

Sau phần lễ dâng Ông Hổ, người dân tiếp tục mang quần áo đến đóng dấu đỏ của hội quán. Dấu ấn này được tin là sẽ mang lại bình an trong năm mới. "Năm nào tôi cũng đến vía Ông Hổ. Làm lễ xong tôi mang áo đi đóng dấu cầu bình an. Mỗi người được đóng một món đồ. Hôm nay con cháu bận không đến được nên tôi mang theo tất cả áo của tụi nhỏ đi giúp”, ông Mai Phú (phường Chợ Lớn) chia sẻ.

Không chỉ đóng dấu lên áo, nhiều người còn xin được đóng dấu đỏ lên đầu và vai mình, tin rằng dấu ấn ấy sẽ mang lại bình an và may mắn suốt năm.

Theo quan niệm người Hoa, Bạch Hổ là khắc tinh của “tiểu nhân”. Vì vậy, nhiều người thực hiện nghi thức “đánh tiểu nhân” trước tượng thần, quỳ khấn rồi dùng dép đập vào hình nhân giấy tượng trưng cho kẻ gây rối, với mong muốn xua đi điều xấu và tránh bị hãm hại.

Trong văn hóa dân gian, hình tượng hổ được thờ phụng ở nhiều nơi. Đối với tâm thức của người Hoa cũng như nhiều tộc người khác ở Việt Nam, hổ là loài vật linh thiêng và thường được thờ cúng trong các đình, chùa, tương tự như tập tục thờ hổ của người Việt.

Dù trong tín ngưỡng của người Hoa hay người Việt, hổ vẫn được xem là linh vật quyền uy, biểu tượng của sức mạnh và sự bảo hộ. Các nghi thức cúng bái, dâng lễ trong ngày vía Ông Hổ vì thế không chỉ là tập tục tín ngưỡng lâu đời, mà còn gửi gắm mong ước giản dị của con người được che chở trước những bất trắc, xua đi điều xấu và cầu mong một năm bình an, may mắn.