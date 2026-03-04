Hàng nghìn người "vay lộc" Quan Công, cầu mong tài lộc đầu năm ở TPHCM

Tối 3/3 (tức Rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách tại TPHCM đã đổ về chùa Ông - Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn) để tham gia nghi thức "vay lộc" đầu năm và hoàn trả khoản đã vay từ năm trước, cầu mong một năm mới làm ăn thuận lợi, phát đạt.

Theo quan niệm dân gian, Quan Công (Quan Thánh Đế Quân), vị thần được thờ chính tại Hội quán, là biểu tượng của trung nghĩa, khí tiết và được xem là thần bảo trợ cho hoạt động kinh doanh, buôn bán. Do đó, từ nhiều thế hệ, người dân tin rằng việc "vay tiền lấy lộc" từ Ông vào dịp Rằm tháng Giêng sẽ mang lại may mắn, thuận lợi trong công việc.

Điểm đặc biệt của chùa Ông so với nhiều ngôi chùa khác là ngoài việc xin lộc, khách hành hương còn có thể "vay mượn lộc" từ Ông và hoàn trả vào năm sau. Tục lệ này đã tồn tại hàng trăm năm, trở thành một phong tục truyền thống độc đáo của cộng đồng người Hoa tại TPHCM.

Bên ngoài Hội quán Nghĩa An, nhiều quầy hàng bày sẵn các phần lộc để người dân mua, mang vào thực hiện nghi thức hoàn trả trước khi "vay" phần mới. Mỗi phần lộc cho vay bao gồm một cặp quýt, một cặp phong bao lì xì và một tờ giấy quý nhân - loại giấy tiền dùng trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa. Theo quan niệm "có vay thì có trả", người đến vay sẽ hoàn lại gấp đôi số lộc đã nhận vào đúng dịp Rằm tháng Giêng năm sau.

Quy trình "vay - trả lộc" diễn ra nhanh gọn giữa dòng người đông đúc. Khách hành hương chỉ cần chờ đến lượt và giơ ngón tay để ra hiệu cho tình nguyện viên số phần lộc muốn hoàn trả và số phần muốn vay cho năm nay.

Cách sử dụng phần lộc vay cũng có những quy ước riêng. Sau khi thỉnh lộc về, gia chủ đặt trái quýt và tờ giấy quý nhân lên bàn thờ. Ba ngày sau, quýt được hạ xuống để dùng, với quan niệm hưởng lộc đầu năm; còn tờ giấy quý nhân được giữ lại, đặt phía sau tượng Thần Tài và Thổ Địa quanh năm. Đến cuối năm âm lịch, tờ giấy này mới được mang đi hóa vàng, khép lại một chu kỳ "vay - trả".

Vào 20h, lượng người đổ về Hội quán đông đúc khiến lối vào chính điện ken đặc người. Ai cũng muốn được Ông "cho vay", gửi gắm vào đó kỳ vọng về một năm làm ăn thuận lợi và hanh thông.

Bà Trang Niên (phường Chợ Lớn) chia sẻ: "Tôi đã giữ thói quen đến vay và trả lộc hơn 10 năm nay. Dù bận rộn thế nào cũng cố gắng sắp xếp đến đúng hẹn để hoàn lễ. Tôi quan niệm, ngoài sự nỗ lực của bản thân trong làm ăn, tài lộc còn nhờ ơn các vị thần linh phù hộ, nên việc quay lại trả lộc cũng là cách bày tỏ lòng biết ơn".

Trước khi dâng trả lễ, người vay thắp nhang, mang phần lộc gấp đôi năm trước lên bàn thờ Ông để xưng tên tuổi, bày tỏ lời cầu nguyện và cảm ơn vì một năm qua công việc diễn ra tương đối thuận lợi.

Lần đầu tiên "vay lộc" từ Ông, chị Phương Uyên (phường An Lạc) cho biết mong công việc cá nhân trong năm mới sẽ có thêm những bước tiến tích cực. "Theo tôi, tục vay lộc này rất ý nghĩa, vì không chỉ là cầu may mà còn nhắc mình về trách nhiệm. Khi đã vay thì phải nhớ ngày quay lại trả, giống như một lời hứa đầu năm với bản thân phải làm ăn nghiêm túc, giữ chữ tín", chị Uyên chia sẻ.

Sau khi vay, người dân và du khách còn thực hiện nhiều nghi thức khác như chạm hoặc rung chuông trên tượng ngựa Xích Thố của Quan Công, vái lạy và vuốt tay vào tượng Mã Thầu Tướng Quân, hoặc đưa phần lộc hơ qua ngọn lửa đặt trước tượng với quan niệm tăng thêm may mắn đầu năm.

Hơn 22h, dòng người xếp hàng "vay lộc" trước chính điện vẫn chưa có dấu hiệu thưa bớt, từng tốp người nối nhau chờ đến lượt được Ông "cho vay".

Tục "vay tiền lấy lộc" không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng Giêng tại chùa Ông, mà còn phản ánh quan niệm đề cao chữ tín, sự công bằng và lòng biết ơn. Việc tiếp nhận rồi hoàn trả lộc được xem như cách nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm, sự sòng phẳng trong làm ăn và tinh thần "có vay có trả", góp phần gìn giữ nét văn hóa mang tính nhân văn đã tồn tại qua nhiều thế hệ.