Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 1/8/2021 tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), cơ quan công an đã chặn chiếc ô tô chở Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi) trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra nghi vấn vận chuyển động vật hoang dã. Kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện 7 cá thể hổ Đông Dương con nặng hơn 35 kg đựng trong những giỏ nhựa. Các đối tượng khai nhận, số hổ này được vận chuyển từ khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) qua Nghệ An tiêu thụ. Xác định đây là động vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nên công an tiến hành bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, nuôi dưỡng.