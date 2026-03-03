Biển người tham gia Lễ hội Tết Nguyên tiêu rộn rã sắc màu ở TPHCM

Chiều 3/3 (rằm tháng Giêng), hơn 1.200 diễn viên đã tham gia đoàn diễu hành tại phường An Đông (TPHCM) trong Lễ hội Tết Nguyên tiêu. Người dân đứng chật kín 2 bên đường để hòa chung vào không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội.

Chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố bắt đầu vào lúc 16h40, với lộ trình đi các tuyến đường, phố: Đường Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Tết Nguyên tiêu (còn gọi là Tiết Thượng Nguyên, tiết Hoa đăng…) là một trong những lễ hội cổ truyền đã có từ lâu đời. Vào dịp Tết Nguyên tiêu, đồng bào người Việt gốc Hoa tại TPHCM thường đi chùa, miếu, để cầu cho một năm mạnh khỏe, bình an, phát tài phát lộc.

Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TPHCM, hình thành từ khoảng thế kỷ XVII. Năm 2020, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa (TPHCM) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

"Đây là năm thứ 5 mình tham gia đoàn diễu hành Tết Nguyên tiêu. Lễ hội như một nét văn hóa đặc trưng của người Hoa, đây cũng là dịp để mọi người cầu mong cho một năm mới bình an, may mắn", Trần Gia Hồng (20 tuổi), hoá trang thành Thần tài đi đầu đoàn diễu hành, chia sẻ.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cờ Tổ quốc được rước trang trọng giữa đoàn diễu hành.

Các em nhỏ với áo cờ đỏ sao vàng cùng những ngôi sao vàng 5 cánh trên tay, hò reo khắp các tuyến đường đoàn rước đi qua.

Các hoạt động chính của ngày lễ được diễn ra trong phạm vi gia đình và cộng đồng tại các Hội quán người Hoa.

Bên cạnh nghi lễ, các hoạt động trong ngày Tết Nguyên tiêu thể hiện tính cộng đồng đặc trưng của đồng bào dân tộc Hoa như: Biểu diễn ca kịch truyền thống, lân sư rồng, đấu đèn, đố đèn, thưởng thức ẩm thực truyền thống, diễu hành nghệ thuật đường phố…

Tại các giao lộ, khu dân cư, chùa, hội quán... đoàn lân sư rồng dừng lại để biểu diễn phục vụ người dân và du khách. Những tràng pháo tay, hò reo vang dội của người dân hai bên đường đã tạo nên một bầu không khí vô cùng rộn ràng, vui nhộn.

Hai bên đường, nhiều người còn chạm tay vào các đoàn lân, ngựa để cầu mong một năm mới nhiều tài lộc, sức khỏe và may mắn.

Người dân đứng chật kín hai bên đường để theo dõi đoàn diễu hành đi ngang qua.

"Năm nào tôi cũng đưa con gái đến đây để xem đoàn diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu. Năm nay, một số nhân vật như Bát Tiên, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không... đã bị cắt giảm nhưng không khí rộn ràng, đặc sắc vẫn không kém những năm trước", Bà Vương Thuỵ Loan (46 tuổi) nói.

Một số người sống hai bên đường trèo lên giàn giáo của công trình bên đường để theo dõi đoàn diễu hành .

Nhiều du khách nước ngoài hào hứng, hoà cùng đoàn diễu hành trên phố.

Đến khoảng 18h30, đoàn diễu hành kết thúc biểu diễn tại điểm cuối cùng là Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông. Tại đây, người dân còn được thưởng thức đêm hội Nguyên tiêu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tết Nguyên tiêu là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TPHCM tổ chức hằng năm. Ngoài các hoạt động vui chơi truyền thống, lễ hội là dịp để người dân đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm, cầu mong mưa thuận gió hoà, may mắn, phát tài.