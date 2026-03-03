Cảnh chen lấn vào bốc tro trong lư hương chùa Bà Thiên Hậu để lấy may

Tối 2/3 (14 tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về chùa Bà Thiên Hậu ở TPHCM để làm lễ và xin tro cầu tài lộc, may mắn trong năm mới.

Lúc 23h, nhiều người phải đứng phía ngoài chánh điện để thắp nhang, không thể tiến vào bên trong vì quá đông.

Bên trong chánh điện gần như không còn chỗ trống, ai cũng cố gắng vươn tay tới lư hương để cắm được cây nhang, bốc được chút ít tro bên trong lư hương.

Để di chuyển đến vị trí lư hương trong chánh điện chùa Bà, nhiều người phải chen lấn vất vả, thậm chí phải đùn đẩy nhau mới tiếp cận được khu vực này.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ bế, cõng trên vai để len qua dòng người đông đúc tiến vào chánh điện làm lễ.

Theo quan niệm của nhiều người, đi lễ chùa Bà vào ngày rằm tháng Giêng sẽ cầu được ước thấy. Đó là lý do nhiều khách thập phương hành hương về chùa trong hai ngày 14 và 15 tháng Giêng hàng năm.

Tro trong lư hương được người dân bốc ra gói vào tờ tiền, vào túi.. mang về nhà với hy vọng mang theo nhiều may mắn về nhà.

"Dù chen nhau mệt mỏi nhưng tôi cũng cố gắng xin tro mang về nhà, xem như lộc may mắn đầu năm, cầu cho mọi việc bình an, suôn sẻ", chị Bửu Nghi (phường Minh Phụng) nói.

Ngoài các loại trái cây, hoa, người dân còn hành lễ với nhu yếu phẩm hàng ngày như dầu ăn, gạo, gia vị... để mong cầu một năm no đủ, đậm đà, sung túc.

"Hàng năm cứ đến dịp này tôi đều mang theo lễ vật để dâng hương tại chùa Bà với hy vọng xin được nhiều may mắn, cầu bình an cho gia đình", chị Lệ Chi cho biết.

Theo quy định chung ở chùa Bà, mỗi người chỉ được mang một cây nhang vào chánh điện nhằm hạn chế nguy cơ hỏa hoạn. Nhân viên nhà chùa liên tục túc trực, thu dọn nhang tại các lư hương để đảm bảo an toàn.

Bước sang ngày 3/3, lượng khách đổ về càng lúc càng đông, buộc lực lượng an ninh phải chốt chặn từ cổng, kiểm soát và cho người dân, du khách vào theo từng tốp nhỏ để tránh quá tải.

Sau khi làm lễ tại khu vực chánh điện, dòng người đổ ra khu vực lấy lộc với mong muốn được Bà Thiên Hậu ban phúc, tài lộc cho một năm mới nhiều thuận lợi.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu hàng năm được tổ chức với nhiều lễ nghi và tục lệ độc đáo theo tín ngưỡng của người gốc Hoa. Lễ cúng vía Bà được tiến hành vào lúc nửa đêm 14 đến sáng 15 tháng Giêng. Sau đó, lễ rước kiệu Bà được tổ chức chiều ngày cuối cùng.

Kiệu Bà sẽ được rước xung quanh trung tâm phường Thủ Dầu Một (TPHCM) cùng đội múa lân. Người dân làm lễ cúng, lễ cầu phúc, cầu lộc cho năm mới tại chùa và trước nhà mình nơi đoàn rước kiệu Bà đi qua.