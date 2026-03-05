Cô gái gửi xe nhờ 10 ngày không quay lại lấy, chủ nhà nóng ruột đi tìm

10 ngày sau khi một cô gái gửi lại chiếc xe máy hỏng tại quán tạp hóa của gia đình rồi bắt xe khách rời đi, chị Hoàng Thị Thi (48 tuổi, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) vẫn chưa thấy chủ nhân quay lại nhận.

Chị Thi cho biết, chiều mùng 4 Tết (20/2), khi đang bán hàng tại quán tạp hóa của gia đình ở khu vực ngã tư Tân Quang (nay thuộc xã Bắc Quang), chị thấy một cô gái khoảng 19-20 tuổi dắt xe máy đi qua với dáng vẻ khá mệt mỏi. Hỏi thăm, chị được biết xe của cô bị hỏng nặng, không thể tiếp tục di chuyển về hướng thành phố Hà Giang (cũ).

Chiếc xe được cô gái gửi ở nhà chị Thi từ mùng 4 Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thấy cô gái loay hoay, tôi bảo cháu dắt xe vào nhà rồi cho mượn tạm chiếc xe đạp điện của con gái để xuống khu trung tâm xem có quán sửa xe nào mở cửa không. Một lúc sau cháu quay lại cho hay chưa có hàng sửa xe nào nhận khách", chị Thi kể.

Do các cửa hàng sửa xe nghỉ Tết, cô gái xin gửi lại chiếc xe máy, dự định sau 2-3 hôm quay lại lấy.

Cô gái sau đó bắt xe khách rời đi. Do vội vàng, đôi bên không kịp lưu số điện thoại của nhau.

“Tôi nghĩ chỉ vài hôm là cháu quay lại. Ai ngờ đợi mãi đến 10 ngày không thấy tin tức gì. Xe để ở nhà thì chật, tôi cũng lo không biết cháu có chuyện gì không nên mới đăng lên mạng nhờ mọi người chia sẻ tìm chủ nhân chiếc xe”, chị nói.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tối 2/3, chủ nhân chiếc xe đã gọi điện cho chị Thi sau khi thấy thông tin được lan truyền.

Chị Thi tìm chủ nhân chiếc xe khi không thấy cô gái quay trở lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chủ nhân chiếc xe là Mai Sinh (19 tuổi, học viên một trường dạy nghề). Sinh cho biết, chiều mùng 4 Tết, cô di chuyển bằng xe máy từ nhà ở xã Hồ Thầu tới khu vực trung tâm thành phố Hà Giang (cũ) thì xe xảy ra sự cố.

"Vài ngày trước đó, xe đã bị hỏng. Do khu vực tôi sinh sống khó kiếm phụ tùng thay thế nên thợ chỉ khắc phục tạm thời. Trên lộ trình di chuyển, xe tiếp tục xảy ra sự cố nên tôi buộc phải gửi lại ven đường", Sinh cho hay.

Cô gái cho biết rất xúc động trước sự nhiệt tình của chủ quán tạp hóa nên tin tưởng gửi lại chiếc xe rồi bắt xe khách để đi tiếp.

Khi lên xe khách, Sinh mới nhớ ra mình quên lưu lại số điện thoại của chủ quán. Cô chỉ kịp nhìn tấm biển quán tạp hóa và ghi nhớ dãy số điện thoại trên đó trong đầu.

Mấy ngày sau, cô gọi vào số điện thoại trên biển quán nhưng chỉ nghe thấy giọng một người đàn ông. Do đó, cô không thể kết nối được với chị Thi.

Thời gian này, cô đăng tin rao bán chiếc xe với hy vọng nếu có người ở gần xã Bắc Quang mua thì sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, không thấy ai liên hệ.

Cô gái đã liên hệ để nhận lại xe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đang không biết làm thế nào để kết nối với chủ quán thì Sinh đọc được bài đăng tìm chủ nhân chiếc xe "bỏ quên" 10 ngày không lấy của chị Thi.

Cô gái vui mừng gọi điện nhận lại xe và ngỏ ý muốn gửi món quà nhỏ cảm ơn nhưng chủ nhà nhất định từ chối. "Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình như vậy", cô gái cho hay.

Chị Thi chia sẻ, chiều 3/3, cô gái đã nhờ một nhà xe vận chuyển chiếc xe tới nơi cô đang học.

“Tôi nghĩ đơn giản là giúp người lúc khó khăn. Nhà tôi không kiêng kỵ chuyện gửi xe hỏng đầu năm. Thấy người ta khó khăn thì mình giúp thôi”, chị Thi bộc bạch.

Gia đình Thi chị sống ngay mặt đường lớn, thỉnh thoảng vẫn nhận đồ giúp khách đi xe qua đường. Tuy nhiên, việc gửi cả xe máy nhiều ngày không quay lại lấy là lần đầu xảy ra. Sau sự việc, chị cũng cảm thấy thở phào khi chiếc xe được trở về với chủ nhân.