Nhà trường mua hơn 2.000 vé xem "Mưa đỏ" tặng học sinh

Chiều 16/9, một lãnh đạo Trường THCS và THPT Đông Du, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có kế hoạch cho hơn 2.000 học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 của trường đến rạp xem phim Mưa đỏ.

"Đây là hoạt động ngoại khoá của nhà trường để các học sinh không chỉ trải nghiệm về lịch sử, nghệ thuật, đó còn là cơ hội để các em bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, qua đó hun đúc tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến", lãnh đạo Trường THCS và THPT Đông Du cho hay.

Hơn 2.000 học sinh Trường THCS và THPT Đông Du sẽ được nhà trường dẫn ra rạp xem phim Mưa đỏ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngoài các học sinh trong độ tuổi cho phép được xem phim Mưa đỏ, Trường THCS và THPT Đông Du còn phối hợp với đơn vị tổ chức, chiếu các bộ phim lịch sử về các nhân vật anh hùng ưu tú của Tây Nguyên.

Dự kiến ngày 22/9 Trường THCS và THPT Đông Du sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa đặc biệt này.

Việc học sinh được nhà trường tặng suất xem Mưa đỏ miễn phí, nhiều phụ huynh rất phấn khởi, đồng tình.

"Tôi thấy việc giáo dục cho con trẻ không chỉ qua sách vở mà qua trực quan sẽ rất hiệu quả. Các cháu khi được xem bộ phim lịch sử ý nghĩa như Mưa đỏ, giúp hiểu rõ hơn về giá trị của nền hoà bình. Chúng tôi rất vui mừng khi nhà trường có hoạt động đầy nhân văn như vậy", chị Mỹ Hạnh (45 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) - phụ huynh có con học lớp 9 tại Trường THCS và THPT Đông Du chia sẻ.