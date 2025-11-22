Khung cảnh khác thường ở chợ Hội An, thương lái nặng nỗi lo sau lũ

Sau những ngày chìm trong biển nước, chợ Hội An (nay thuộc thành phố Đà Nẵng) đang phải đối mặt với cảnh đìu hiu hiếm thấy. Hàng chục sạp hàng vẫn đóng cửa im lìm, trong khi những tiểu thương may mắn mở cửa trở lại cũng mang nặng nỗi lo âu về thiệt hại và vắng khách.

Ghi nhận tại chợ, nhiều tiểu thương đang tất bật dọn dẹp, sắp xếp lại hàng hóa sau nhiều ngày bị ngâm nước. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Không chỉ mất khách, họ còn đối mặt với thiệt hại nặng nề khi nhiều mặt hàng bị hư hỏng hoàn toàn, buộc phải bỏ đi.

Tiểu thương gấp rút dọn đồ để mở bán trở lại (Ảnh: Huyền My).

Bà Nga, một tiểu thương bán đồ khô, không giấu được sự xót xa: “Khi lụt, tôi đã kê cao đồ rồi, vậy mà nước vẫn nhấn chìm hết. Muối, xì dầu, tép khô, các loại đồ khô khác ướt hết, phải bỏ toàn bộ”.

Tương tự, nhiều chủ sạp ở khu vực bán thủ công mỹ nghệ, quần áo cũng cho biết họ vẫn phải kê cao hàng hóa dù nước đã rút, bởi sàn chợ còn ẩm ướt và bùn đất chưa được dọn sạch.

Chị Trương Thị Khánh Ninh, một tiểu thương khác cho biết đây là năm khó khăn nhất mà chị từng trải qua. “Khách du lịch ít, người dân địa phương cũng lo sửa nhà sau lũ nên chẳng ai có tâm trạng mua sắm”, chị Ninh nói.

Nhiều sạp hàng ở chợ Hội An vẫn chưa mở trở lại (Ảnh: Huyền My).

Theo Ban quản lý chợ Hội An, tính đến ngày 21/11, chỉ khoảng 60% số gian hàng mở cửa trở lại. Nhiều khu vực vẫn còn ngập bùn non, đang chờ đơn vị vệ sinh xử lý.

Ban quản lý cũng thừa nhận lượng khách đến chợ đã giảm mạnh so với thời điểm trước lũ. Ban quản lý đang huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh, đồng thời hỗ trợ tiểu thương ổn định lại các sạp hàng, hy vọng chợ sẽ sớm hồi sinh.

Huyền My