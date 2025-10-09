Chủ tiệm điện tử ở Hà Nội "vét sạch" kho, góp 10.000 đèn pin cho vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc, bài đăng của anh Phạm Tuấn Anh (SN 1985, Hà Nội) về việc quyên góp hàng nghìn thiết bị điện tử nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mà còn khiến nhiều người cảm kích bởi những vật phẩm như đèn pin, sạc dự phòng và máy hút chân không, rất thiết thực trong những ngày người dân chịu cảnh mất điện, ngập sâu.

Các đoàn từ thiện đến kho của anh Phạm Tuấn Anh để lấy thiết bị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tuấn Anh cho biết hiện đã gửi 10.000 đèn pin, hơn 1.000 sạc dự phòng và hơn 100 máy hút chân không đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng…

"Các đoàn thiện nguyện đã liên hệ với tôi để nhận vật phẩm, chuyển đến bà con ngay trong chiều qua và sáng nay", anh nói.

Theo anh Tuấn Anh, quyết định này đến rất nhanh, gần như trong tích tắc, sau khi anh đọc tin tức người dân vùng lũ kêu gọi sự hỗ trợ trên nhiều hội nhóm.

"Tôi thấy nhiều khu vực mất điện, bà con không có đèn pin hay nguồn điện để xoay xở. Nhà tôi kinh doanh đồ điện tử, nên nghĩ đơn giản có sẵn trong kho thì cứ lấy ra, đóng gói và gửi đi thôi", anh kể.

Công tác đóng gói và vận chuyển tại kho hàng của anh Phạm Tuấn Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhắc lại lý do khiến mình đồng cảm sâu sắc với bà con, anh Tuấn Anh chia sẻ: "Năm ngoái, bão Yagi làm kho hàng nhà tôi ngập hết, thiệt hại nặng nề. Tôi hiểu rất rõ cảnh khổ của người dân khi lũ về, mất hết tài sản. Năm nay thấy bão lớn hơn, tôi chỉ nghĩ mình có thể giúp chút gì đó thì cứ làm, không do dự".

Những vật phẩm mà anh gửi đi đều được lựa chọn cẩn thận theo nhu cầu thực tế của người dân vùng ngập.

"Đèn pin giúp các hộ mất điện có ánh sáng để sinh hoạt trong đêm. Sạc dự phòng giúp mọi người duy trì pin điện thoại liên lạc với nhau, tránh bị cô lập. Còn máy hút chân không hỗ trợ các đoàn cứu trợ đóng gói thực phẩm như bánh chưng, cơm nắm... giúp bảo quản tốt hơn và chuyển đến người dân kịp thời", anh nói.

Anh Phạm Tuấn Anh và bà xã (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù được nhiều người khen ngợi, anh Tuấn Anh khiêm tốn cho rằng việc làm của mình không có gì lớn lao.

Anh nói thêm: "Tôi chỉ giúp trong khả năng của mình, có điều kiện tới đâu thì hỗ trợ tới đó. Tôi mong hành động nhỏ này có thể được lan tỏa, để nhiều người cùng chung tay giúp bà con vùng lũ. Càng nhiều người giúp, hy vọng họ càng sớm vượt qua khó khăn".