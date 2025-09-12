Người đàn ông đeo mặt nạ quái dị, hạ cửa kính khiến nhiều người hoang mang

Người đàn ông này được xác định tên Hugo (42 tuổi), là giáo viên tại một trường ở quận Tiêu Sơn (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Quốc tịch của người đàn ông không được tiết lộ.

Theo video được ghi lại, ông đã hạ cửa kính và nhìn ra ngoài khi xe đang chạy trên tuyến cao tốc gần Hàng Châu.

Người quay lại sự việc - một hành khách ngồi trên chiếc xe đi cùng chiều ở làn đường bên cạnh - cho biết: "Chúng tôi không quen ông ta. Ông ta hạ cửa kính xuống và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi nghĩ đó là hành động có chủ ý. Một cô gái ngồi cùng xe với tôi đã bị giật mình, cảm giác rất buồn nôn".

Hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ được ghi lại (Ảnh: South China Morning Post).

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cảnh sát giao thông phải vào cuộc điều tra. Theo thông tin của cảnh sát, Hugo đã mua chiếc mặt nạ này từ một cửa hàng trực tuyến hồi tháng 11/2024.

Khi ngồi trong xe vào ngày 24/8, ông lục tìm đồ ăn vặt trong túi và tình cờ thấy chiếc mặt nạ, sau đó ông đã đeo thử "cho vui". Hành động này đã bị ghi hình lại và chia sẻ lên mạng.

Phía cảnh sát cho biết, hai chiếc xe chạy song song trong khoảng 9 giây. Trong khoảng thời gian đó, Hugo và người quay phim không giao tiếp bằng lời nói hay trao đổi bất cứ điều gì.

Cảnh sát nhận định trò đùa của Hugo có thể gây nguy hiểm cho an toàn giao thông trên tuyến đường đông xe cộ. Ông đã bị cảnh sát cảnh cáo, đồng thời phải bày tỏ sự hối hận, gửi lời xin lỗi và mong được tha thứ từ người đã quay video.

Sự việc đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít ý kiến lên án hành vi của người đàn ông này, cho rằng đó là việc gây nguy hiểm cho xã hội. Một cư dân mạng bình luận: "Hành vi này cần bị cấm trên đường cao tốc".

Một người khác viết: "Quá nguy hiểm. Nếu một người vốn căng thẳng hay lo lắng khi lái xe trên cao tốc thấy hình ảnh đó, họ có thể bị hoảng sợ và mất kiểm soát tay lái".