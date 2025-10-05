Khách thò đầu khỏi tàu hỏa, bị cây quật tử vong: Phạt nặng hãng đường sắt

Theo truyền thông Anh ngày 4/10, hãng đường sắt đã bị tòa án tuyên phạt 1 triệu bảng (hơn 30 tỷ đồng) và phải chi trả thêm hơn 78.000 bảng (khoảng 2,7 tỷ đồng) án phí, sau cái chết của hành khách Bethan Roper.

Sự việc xảy ra vào ngày 1/12/2018, khi Bethan Roper (28 tuổi) trên đường trở về sau chuyến mua sắm Giáng sinh cùng bạn bè. Trên tàu hỏa chạy với vận tốc khoảng 120km/h gần Twerton (thành phố Bath, Anh), cô thò đầu ra ngoài cửa sổ và bị một cành cây ven đường quật trúng, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Bethan Roper đã thiệt mạng khi đang di chuyển bằng tàu hỏa vào ngày 1/12/2018 (Ảnh: Mirror).

Tuyến tàu khi đó di chuyển từ London Paddington đến Exeter, sử dụng loại toa có cửa sổ vốn cho phép hành khách hạ kính.

Thanh tra trưởng Cơ quan Giám sát Đường sắt và Đường bộ Anh (ORR) nhận định, đây là "một bi kịch hoàn toàn có thể phòng ngừa được". Sau quá trình điều tra, ORR khởi tố và tòa đã đưa ra mức phạt nghiêm khắc đối với Great Western Railway (GWR) - hãng đường sắt trong vụ tai nạn.

Trước đó, vào năm 2016 cũng từng xảy ra một vụ tai nạn tương tự tại Balham (Anh) khiến một hành khách tử vong. Tháng 5/2017, Cơ quan Điều tra Tai nạn Đường sắt Anh (RAIB) đã ban hành các khuyến nghị an toàn liên quan đến loại cửa sổ này.

Dù đã ghi nhận nhiều sự cố, mãi đến tháng 9/2017, GWR mới lập đánh giá rủi ro đối với cửa sổ hạ kính. Báo cáo này xác định đây là rủi ro nghiêm trọng về an toàn, nhưng lại bị ORR cho là "không đầy đủ và không phù hợp".

Những biện pháp khắc phục mà GWR đề ra cũng không được triển khai trước khi tai nạn của Roper xảy ra.

Cuộc điều tra đã phát hiện ra biển báo cảnh báo trên tàu không đủ tiêu chuẩn (Ảnh: Mirror).

Sau thảm kịch, ngành đường sắt Anh đã đưa ra thêm nhiều khuyến cáo và quy định an toàn mới. Tất cả đoàn tàu có cửa sổ hạ kính sau đó hoặc bị rút khỏi khai thác hoặc được lắp đặt cơ chế kỹ thuật để ngăn việc mở cửa khi tàu đang di chuyển.

Ông Richard Hines - Thanh tra trưởng ORR - chia sẻ: "Chúng tôi luôn nghĩ đến gia đình và bạn bè của Bethan Roper. Cái chết của cô ấy là một bi kịch có thể tránh được, nhắc nhở các hãng vận hành đường sắt phải chủ động quản lý rủi ro và nhanh chóng thực hiện khuyến nghị an toàn để bảo vệ hành khách.

Kết quả điều tra cho thấy GWR đã không làm tròn trách nhiệm và bản án này phản ánh hậu quả nghiêm trọng của sự thiếu sót đó. Chúng tôi hoan nghênh những bước đi cải thiện của GWR và toàn ngành kể từ sau vụ việc. An toàn phải luôn là ưu tiên số một trên mọi tuyến đường sắt ở Anh".