Hoàng Hường từng tung tiền như mưa, khoe nhà đắt tiền trước khi bị khởi tố

Như Dân trí đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường (SN 1987 tại Phú Thọ) nổi tiếng từ năm 2022 qua livestream trên Facebook, TikTok, YouTube bán hàng trực tiếp với doanh thu lớn. Để thu hút người xem, Hoàng Hường thường xuyên khoe nhà, tiền bạc, sự giàu có của bản thân. Cô cũng không ngại thực hiện nhiều tình huống gây tranh cãi để nhận về sự chú ý, chia sẻ của người dùng mạng.

Trước khi bị bắt, Hoàng Hường cũng từng bị cộng đồng lên án, khi quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng: "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này", "tất cả bệnh về xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết", “thay đổi cuộc đời chỉ nhờ nước súc miệng”...

Rải tiền khắp nhà, giẫm chân lên gây phản cảm

Nắm bắt tâm lý của nhiều người thường bị thu hút trước vẻ hào nhoáng, giàu sang, Hoàng Hường đã tận dụng hàng loạt trang cá nhân của mình để đăng tải hình ảnh, video bên cạnh "núi tiền".

Thậm chí, nữ doanh nhân sẵn sàng quay những video tung tiền gây lố trên mạng xã hội.

Trong một video đăng tải hồi năm 2024, cô ôm rất nhiều tờ tiền, đứng ở tầng cao thả xuống bên dưới tạo nên "cơn mưa" tiền. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục ôm một xấp khác, chạy theo bậc cầu thang, rải tiền ra tứ phía rồi giẫm đạp lên.

Hành động của Hoàng Hường gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng, đây là cách thể hiện sự giàu có quá lố, phản cảm, thậm chí xúc phạm giá trị của đồng tiền.

Dịp Tết năm 2024, cô quay video đập 2 con lợn đất kích thước lớn, bên trong chứa rất nhiều tờ tiền 500.000 đồng để mừng tuổi cho người hâm mộ. Số tiền nhiều đến mức phải huy động 5-6 nhân viên gom lại, dùng máy để kiểm đếm.

Khi đã có số lượng người theo dõi khổng lồ, Hoàng Hường tổ chức buổi hội thảo có 4.000 người tham gia. Thậm chí, công ty còn ví sức hút của cô như "sao hạng A".

Hoàng Hường từng đăng nhiều ảnh chụp với các cọc tiền (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hàng năm, Hoàng Hường tổ chức các buổi bốc thăm trúng thưởng ô tô, xe máy, tiền mặt với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong các chương trình, người này kêu gọi mọi người mua các sản phẩm thực phẩm chức năng và liên tục quảng cáo về công dụng của chúng.

Khoe sở hữu những toà nhà lớn, khách sạn cao tầng

Ngoài tiền, cuộc sống của vợ chồng cô và các con cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Trong nhiều đoạn video, cô cho thấy khung cảnh nhà cửa lộng lẫy, nội thất đắt tiền.

Cách đây không lâu, Hoàng Hường quay video, khoe với cộng đồng mạng về toà nhà với hai mặt tiền bề thế, phủ kính nằm trên một con đường ở Hà Nội được dùng để làm văn phòng công ty.

Nội thất tầng 1 của toà nhà được ốp gạch sáng loáng, thang máy kiểu lồng kính nhìn được khung cảnh bên ngoài. Diện tích mỗi sàn lên đến hàng trăm mét vuông.

Toà nhà được Hoàng Hường cho biết, có 2 mặt tiền được dùng làm trụ sở công ty (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2023, người phụ nữ này tiết lộ, bản thân sở hữu một toà nhà 8 tầng ở Hà Nội. Cô cho biết, công trình gồm 4 toà nhà được đập thông nhau nằm trên đường Nguyễn Hoàng.

"Căn nhà này được tôi mua lúc 29 tuổi. Tôi sửa mất 25 tỷ đồng, dùng đá nhập khẩu để ốp. Các vật dụng trong nhà là loại đắt tiền nhất", Hoàng Hường chia sẻ trong video.

Hồi tháng 8, Hoàng Hường giới thiệu với mọi người một căn biệt thự của gia đình ở Hà Nội. Căn nhà có 2 cổng, bên trong nội thất xa hoa với đèn chùm thả từ trên cao xuống bóng loáng.

Ngoài ra, người này cho biết còn sở hữu một toà nhà khách sạn trên đường Nguyễn Hoàng, Hà Nội. Công trình có 3 mặt tiền, đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa được đưa vào hoạt động.

Hoàng Hường đứng ở phòng khách tại căn biệt thự của gia đình (Ảnh: Chụp màn hình).

Cô nhiều lần chi tiền mua đồ ăn kể cả cua hoàng đế, giới thiệu nhà, quay cuộc sống gia đình... với mục đích làm nội dung trên hàng loạt Fanpage như: Hoàng Hường (1,3 triệu lượt theo dõi), gia đình Hoàng Hường (1,4 triệu lượt theo dõi), nha khoa quốc tế Hoàng Hường (2,4 triệu lượt theo dõi)...

Các buổi phát trực tiếp thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó chịu do nhìn thấy người phụ nữ nói với tốc độ nhanh và không ngừng nghỉ, ra rả quảng cáo về công dụng sản phẩm.

Sau khi bị khởi tố, các trang Facebook liên quan đến Hoàng Hường liên tiếp cập nhật các hình ảnh người phụ nữ này đi làm từ thiện ở vùng lũ. Theo tìm hiểu, đây là các video đã được quay từ trước đó.