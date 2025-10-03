Hai làng hòa giải mâu thuẫn sau gần 100 năm "không kết hôn, không giao lưu"

Làng Shenxi và Xianmencheng nằm cạnh nhau ở TP Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Thế nhưng, gần 100 năm qua, hai bên không giao lưu, qua lại do xuất phát từ bất đồng trong quá khứ.

Cuối thời nhà Thanh, do hạn hán kéo dài, làng Shenxi và làng Xianmencheng xảy ra tranh chấp về nguồn nước, khiến mối quan hệ ngày càng xa cách. Người dân hai bên vẫn ghi nhớ lời dặn của tổ tiên: “Không kết hôn, không qua lại với nhau”.

Người dân hai làng giao lưu, gặp gỡ sau nhiều năm mâu thuẫn (Ảnh: YCW).

Ông Liu, Bí thư Chi bộ làng Shenxi, cho rằng, quan niệm lạc hậu từ xưa đã gây khó khăn trong việc kết hôn, giao lưu tình cảm, dẫn đến cản trở hợp tác kinh tế, văn hóa.

Những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực của hai bên, lãnh đạo làng Shenxi và Xianmencheng đã bàn bạc nhằm xóa bỏ những bất đồng trong lịch sử, thúc đẩy sự phát triển.

Lãnh đạo hai làng trong buổi gặp mặt (Ảnh: HK).

Cách đây không lâu, lãnh đạo hai làng đã gặp nhau trong một buổi lễ nhằm chấm dứt những hiềm khích từ xưa, mở ra hợp tác, giao lưu qua lại giữa hai bên.

Hôm 29/9, người dân làng Shenxi và Xianmencheng tổ chức buổi giao lưu cộng đồng trong bầu không khí sôi động và vui vẻ với tiếng cồng và pháo rộn ràng cùng cờ hoa rực rỡ.

Ông Zhao, Bí thư Chi bộ làng Xianmencheng cho rằng: "Mâu thuẫn giữa hai làng đã được xóa bỏ. Dân làng có thể kết hôn, giao lưu và các doanh nhân có cơ hội hợp tác làm ăn".

Khu du lịch đang được hai làng đầu tư, phát triển (Ảnh: HK).

Một người dân ở làng Shenxi tin tưởng, hai làng từ nay sẽ sống hòa thuận, cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Đến nay, hai làng đã đầu tư xây dựng môi trường sống xanh, đường sá tạo sự kết nối, cải tạo hệ thống chiếu sáng, làm mương dẫn nước. Đặc biệt, hai làng đang hợp tác xây dựng, phát triển khu thắng cảnh Thúy Hồ ngày càng ấn tượng, thu hút du khách.