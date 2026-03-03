Người dân nườm nượp đi lễ Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc ngày rằm tháng Giêng

Trưa 3/3 (rằm tháng Giêng), dòng người từ khắp nơi đổ về các đền, chùa ở Hà Nội để dâng hương, cầu bình an năm mới.

11h30, hàng nghìn người di chuyển chậm rãi dọc lối vào Phủ Tây Hồ - nơi thờ vị thánh mẫu linh thiêng trong tín ngưỡng dân gian, đồng thời thuộc Tứ bất tử trong văn hóa tâm linh của người Việt.

Hàng quán dọc đường vào phủ bày kín các mâm lễ được chuẩn bị sẵn, phục vụ nhu cầu người đi lễ rằm tháng Giêng. Mỗi mâm lễ thường có hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, sớ và vàng mã, giá khoảng 200.000-300.000 đồng, tùy vào cách sắp lễ.

Các quầy viết sớ, bán chữ ngoài cổng phủ tấp nập khách ra vào.

Không ít người tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ, khiến dòng người đổ về phủ tăng nhanh trong khung giờ trưa.

Theo quan niệm của người Việt, đầu năm đi lễ để cầu lộc, cầu bình an và may mắn cho cả năm. Vì vậy, ngay trong những ngày rằm đầu năm, nhiều người từ khắp nơi tìm về các đền, chùa, phủ để dâng hương, gửi gắm ước nguyện cho một năm thuận lợi.

Tại sân chính, đám đông đứng vái vọng từ xa, chen kín khu vực chờ vào dâng lễ.

Các giá sắp lễ nhiều tầng được lấp đầy, nhiều mâm tiếp tục được người dân bày la liệt xuống nền điện Sơn Trang.

Do lượng người quá đông, một số người đứng bên ngoài cửa sổ hoặc từ xa, chắp tay khấn vọng.

Anh Nguyễn Văn Trương (44 tuổi) cùng nhóm bạn năm nào cũng đi từ Hòa Lạc xuống Phủ Tây Hồ lễ đầu năm.

Sau khi dâng hương, anh Trương mua chim để phóng sinh ven hồ và chia sẻ rằng đó là việc làm mang ý nghĩa cầu bình an, mong gia đình một năm thuận lợi, làm ăn hanh thông.

Cùng thời điểm tại chùa Trấn Quốc, người dân, du khách cũng đổ về đông đúc.

Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của Hà Nội. Vào mỗi dịp lễ, Tết, nơi đây là địa điểm quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách thập phương ghé tới tham quan và đi lễ.