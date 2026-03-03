Xếp hàng dài trên phố cổ Hà Nội để mua đĩa xôi về cúng rằm tháng Giêng

Đối với nhiều gia đình, theo truyền thống, rằm tháng Giêng thường có 2 lễ, cúng Phật và cúng gia tiên. Lễ cúng gia tiên có hương hoa, đèn nến, trầu cau, một ít vàng mã, rượu. Xôi, chè, bánh chay luôn là một trong những lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng rằm tháng Giêng.

Từ sáng sớm, nhiều cửa hàng chuyên bán các loại xôi, chè ở các chợ truyền thống tại Hà Nội đã bắt đầu đông nghịt khách.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm, một cửa hàng bán xôi, chè có tiếng trên phố Hàng Hòm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đông nghịt khách, chủ cửa hàng và người nhà bán không nghỉ tay từ tờ mờ sáng.

Người dân xếp hàng dài trên vỉa hè, nhiều thời điểm tràn cả xuống lòng đường để chờ tới lượt vào mua xôi, chè về cúng rằm tháng Giêng.

Một người dân đứng xếp hàng gần nửa giờ đồng hồ đã mang sẵn hộp, tiền trên tay để chờ tới lượt mua.

Nhiều người cầm sẵn tiền trên tay, đứng chờ gần nửa giờ đồng hồ chỉ để mua gói xôi giá 10.000 đồng.

Bà Nguyễn Bích Hợp cho biết, sau khi đứng chờ khoảng 20 phút mới tới lượt mua. Các loại xôi gấc, xôi đậu xanh được bán với giá 75.000 đồng/kg.

"Rằm năm nào cũng ra đây mua xôi về để làm lễ cúng, ngày thường ở đây cũng rất đông người mua, nhưng không tới mức xếp hàng dài như thế này. Hôm nay rằm nên chắc mọi người đi mua nhiều hơn, tôi cũng mua 2kg để trưa về làm lễ cúng", bà Hợp nói.

Đến 8h sáng, người dân vẫn xếp hàng dài dọc vỉa hè trên phố Hàng Hòm chờ mua xôi, khu vực này nhiều phương tiện lưu thông bị ùn tắc cục bộ vì lượng người tới chờ mua xôi đông đúc.

Bà Lâm Thị Hà (phường Hoàn Kiếm) sau khi chờ đợi hơn 20 phút thì cũng mua được một phần xôi gấc và 2 cốc chè để về đặt lên mâm cúng ngày rằm tháng Giêng.

"Nhà tôi cúng đồ chay, nên phải mua xôi, chè, bánh chưng, hoa quả. Năm nào tôi cũng ra đây mua xôi về cúng vì ở đây bán rẻ mà ngon, sạch sẽ nữa. Chờ hơi lâu tí nhưng mà mua được đồ mình ưng ý", bà Hà chia sẻ.

Trong khi đó, khu vực chợ Hàng Bè - khu chợ chuyên bán các mặt hàng đồ cúng như gà, chim quay, xôi, trái cây, hoa cúng - cũng ùn tắc cục bộ từ sớm vì người dân đổ về chợ đông đúc.

Bên trong chợ Hàng Bè, người mua bán nhộn nhịp, đông đúc. Đặc biệt là khu vực bán gà lễ, xôi, chè.

Gà lễ ngậm hoa hồng được bán với mức giá khoảng 450.000 đồng/con.

Anh Tuấn Anh, nhân viên giao hàng của cửa hàng gà lễ tại chợ Hàng Bè phải dậy từ 2h sáng đi giao cho khách đặt trước.

"Từ sáng đến giờ em đã giao khoảng 20 đơn cho khách, đa số là khách đặt từ trước. Như mọi năm thì dịp này cửa hàng bán ra ít nhất khoảng hơn 200 suất gà lễ. Năm nào cũng chạy giao hàng liên tục không nghỉ", anh Tuấn Anh nói.

Chị Nguyễn Thị Hợp, tiểu thương ở chợ Hàng Bè cho hay, những năm gần đây, mâm hoa cúng được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là dịp rằm tháng Giêng, mâm hoa bưởi được người dân đặt mua rất nhiều.