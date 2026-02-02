Người dân nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày rằm tháng Chạp

Với quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” đã trở thành nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt, ngày rằm cuối cùng trong năm âm lịch là thời điểm đặc biệt để người dân từ khắp mọi nơi tìm về các đền, chùa, phủ làm lễ tạ ơn.

Tại Hà Nội, Phủ Tây Hồ là điểm đến quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới dâng hương, lễ tạ.

Ghi nhận tại buổi trưa ngày 2/1 (tức 15/12 Ất Tỵ), đông đảo người dân và du khách đã tìm về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ trong ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch.

Dòng người trên tay mang theo lễ vật giản dị như hương hoa, trầu cau, hoa quả, bánh trái… nhưng ai nấy đều giữ vẻ trang nghiêm, thành kính.

Rằm cuối năm không chỉ là dịp tạ lễ mà còn là thời khắc để người dân nhìn lại một năm đã qua, bày tỏ lòng biết ơn với những điều tốt lành đã nhận được, đồng thời xin được “trả lễ” sau một năm cầu tài, cầu lộc, cầu bình an.

Bởi vậy, nhiều người dù bận rộn công việc đầu tuần, tất bật chuẩn bị Tết, vẫn cố gắng thu xếp thời gian tới Phủ Tây Hồ dâng hương.

Bàn lễ phía trước phủ chính chật kín các mâm lễ do người dân dâng lên. Các mâm lễ tạ cuối năm thường được chuẩn bị đơn giản với hoa quả, bánh trái, sớ và vàng mã.

Phía bên trong, điện Sơn Trang chật kín người dân và du khách thập phương vào dâng hương, làm lễ. Ngày rằm cuối cùng của năm tại Phủ Tây Hồ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là một lát cắt sinh động của đời sống văn hóa người Việt.

Ngô Thanh Huyền (Hà Nội) chắp tay thành kính dâng lễ tại Phủ Tây Hồ. Huyền cho biết, chị thường xuyên tới đây đi lễ và vào dịp cuối năm lại trở về Phủ Tây Hồ để tạ lễ, cầu mong bình an, sức khỏe cho gia đình trong năm mới.

Giữa nhịp sống hiện đại, những nghi lễ truyền thống vẫn được gìn giữ như một cách để con người tìm về sự cân bằng, lắng lại trước thềm năm mới.

Minh Trí (Hà Nội) chia sẻ, anh vẫn giữ thói quen tới Phủ Tây Hồ vào những ngày cuối năm để dâng hương, làm lễ tạ.

Trong ngày rằm cuối cùng của năm, nhiều người lựa chọn thả chim phóng sinh như một cách gửi gắm ước nguyện về sự bình an, hóa giải điều không may và cầu mong những điều tốt lành cho năm mới sắp đến.

Càng về trưa, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông, khiến không khí đi lễ trở nên nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm, thành kính của chốn tâm linh.

Khi những nén hương được thắp lên, khói hương bảng lảng hòa cùng mặt nước hồ Tây lặng gió, nhiều người tin rằng đó cũng là lúc những lo toan, bộn bề của năm cũ dần được gác lại. Một năm mới đang đến gần, mang theo niềm hy vọng về bình an, đủ đầy và những khởi đầu tốt đẹp.