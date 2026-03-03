Rằm tháng Giêng ở TPHCM: Đi đâu để cầu an, vãn cảnh đầu năm?

Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) từ lâu được xem là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người dân và Phật tử. Tại TPHCM, nhiều ngôi chùa lớn luôn chật kín người đến dâng hương, cầu an, cầu duyên, cầu tài lộc dịp này.

Dưới đây là top 5 ngôi chùa nổi tiếng ở TPHCM bạn có thể tham khảo cúng viếng, vãn cảnh dịp rằm.

Chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự)

Chùa Ngọc Hoàng là một trong những công trình tín ngưỡng đặc sắc bậc nhất TPHCM, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Trải qua hơn 100 năm tồn tại giữa lòng đô thị, ngôi chùa vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ cổ kính, trầm mặc và kiến trúc đặc sắc.

Không chỉ nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu con, cầu duyên, cầu bình an, chùa còn được đông đảo người dân và du khách quốc tế biết đến sau sự kiện cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé thăm vào tháng 5/2016 trong chuyến công du Việt Nam.

Sự kiện này càng khiến chùa Ngọc Hoàng trở thành điểm đến mang tính biểu tượng của thành phố.

Chùa Ngọc Hoàng là nơi cầu con, cầu duyên nổi tiếng ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Hằng năm, dịp rằm tháng Giêng, dòng người tìm về đây từ sáng sớm. Không khí những ngày này luôn nghi ngút khói hương, người dân thành tâm dâng lễ, khấn nguyện một năm mới thuận lợi. Nhiều người trẻ cũng chọn nơi đây để cầu duyên, mong sớm gặp được nhân duyên tốt đẹp.

Tuy nhiên, không gian bên trong chùa khá hạn chế, nên vào cao điểm rằm thường đông, đặc biệt tại khu vực cầu con và cầu duyên. Người dân nên chủ động đi sớm để việc dâng hương thuận tiện và tránh phải chờ đợi lâu.

Địa chỉ: 73 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TPHCM Giờ mở cửa: 7h-17h30 (ngày rằm thường mở sớm hơn và đóng muộn hơn)

Chùa Diệu Pháp

Nằm nép mình trong khu dân cư yên tĩnh ven sông Sài Gòn, chùa Diệu Pháp là điểm đến quen thuộc của nhiều Phật tử tại quận Bình Thạnh cũ và các khu vực lân cận.

Chính nhờ vị trí ven sông và tách khỏi khu trung tâm, nơi đây mang lại cảm giác thư thái rõ rệt hơn so với nhiều ngôi chùa nằm trên các tuyến đường lớn của thành phố.

Điểm đặc trưng của chùa là hệ thống tượng Phật được bài trí cả trong và ngoài trời, xen kẽ giữa vườn cây, lối đi lát đá sạch sẽ. Nhờ đó, tổng thể không gian mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, phù hợp cho việc tĩnh tâm, thiền định hay vãn cảnh đầu năm.

Chùa Diệu Pháp thường đón đông đảo Phật tử đến dâng hương dịp rằm tháng Giêng hằng năm (Ảnh: Nam Anh).

Vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm, chùa tổ chức nhiều thời kinh cầu an, tụng niệm và lễ Phật xuyên suốt trong ngày. Đông đảo Phật tử địa phương tìm đến dâng hương, ghi danh cầu an cho gia đình. Dù lượng người tăng cao so với ngày thường, không khí nơi đây vẫn giữ được nét trang nghiêm và trật tự.

Theo ghi nhận của phóng viên, không gian mở, nhiều cây xanh tại chùa tạo cảm giác thoáng đãng ngay cả vào những ngày đông người. Cũng chính vì thế, đây là lựa chọn phù hợp với những ai muốn đi lễ trong không khí nhẹ nhàng, ít áp lực về thời gian.

Địa chỉ: Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM Giờ mở cửa: 6h-21h

Chùa Vĩnh Nghiêm

Là một trong những ngôi chùa lớn và nổi bật bậc nhất TPHCM, chùa Vĩnh Nghiêm từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân thành phố. Tọa lạc trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sầm uất, ngôi chùa vẫn giữ được vẻ uy nghi, tĩnh lặng nhờ kiến trúc bề thế và khuôn viên rộng rãi.

Chùa có kiến trúc ấn tượng với mái cong nhiều tầng, cột gỗ lớn và chính điện trang nghiêm. Bên trong, các pho tượng được bài trí trang trọng, tạo nên không khí linh thiêng.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều gia đình khi đến đây, thường lựa chọn dâng lễ nhanh gọn rồi dành thời gian dạo quanh khuôn viên thay vì tập trung quá lâu trong chính điện.

Chùa Vĩnh Nghiêm có khoảng sân rộng, thuận tiện đón đông đảo Phật tử và người dân (Ảnh: Nam Anh).

Vào dịp rằm tháng Giêng, dòng người đổ về chùa từ sáng sớm để dâng hương, lễ Phật và ghi danh cầu an cho gia đình trong năm mới. Những ngày này, khu vực chính điện và sân chùa luôn tấp nập.

Tuy nhiên, nhờ khuôn viên rộng và cách tổ chức hợp lý, việc di chuyển và dâng lễ tại chùa Vĩnh Nghiêm tương đối thuận tiện dù lượng người tăng cao dịp rằm. Tuy nhiên, khu vực trước cổng chùa có thể đông vào giờ cao điểm.

Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM Giờ mở cửa: 6h-20h (ngày lễ có thể kéo dài hơn)

Việt Nam Quốc Tự

Việt Nam Quốc Tự được xem là một trong những trung tâm Phật giáo lớn và có vị thế đặc biệt tại TPHCM. Ngôi chùa nổi bật với quần thể kiến trúc quy mô và bảo tháp 13 tầng cao vút, dễ dàng nhận diện từ xa giữa khu vực đô thị đông đúc.

Bảo tháp đồ sộ cùng khuôn viên rộng rãi tạo nên tổng thể bề thế, trang nghiêm. Bên trong chính điện, không gian được thiết kế rộng, phù hợp cho các đại lễ và những khóa tụng kinh đông người. Nhờ đó, Việt Nam Quốc Tự thường được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hoạt động Phật sự quan trọng của thành phố.

Việt Nam Quốc Tự nổi tiếng với tòa tháp 13 tầng (Ảnh: Nam Anh).

Không gian rộng và bảo tháp nổi bật giúp nơi đây phù hợp với các gia đình đông người hoặc những ai muốn tham gia đầy đủ thời kinh cầu an trong ngày rằm.

Vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm, nơi đây thường tổ chức đại lễ cầu an quy mô lớn, thu hút hàng nghìn Phật tử và người dân đến tham dự. Không khí những ngày này trang trọng nhưng vẫn giữ được trật tự nhờ không gian rộng và sự điều phối của ban tổ chức.

Lưu ý, người dân, Phật tử khi tham dự dịp này chú ý di chuyển theo hướng dẫn để đảm bảo sự trang nghiêm chung.

Địa chỉ: 244 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TPHCM Giờ mở cửa: 7h30-11h và 15h-19h30 (ngày lễ có thể mở rộng thời gian)

Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa là một trong những ngôi chùa có cảnh quan đặc biệt tại TPHCM. Không gian mở hướng ra mặt nước giúp nơi đây luôn thoáng đãng, dễ chịu. Điểm nhấn dễ nhận thấy của chùa là dãy đèn lồng treo cao trước cổng và dọc khuôn viên.

Khi đêm xuống, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh, ấm áp. Chính vẻ đẹp này khiến chùa Pháp Hoa không chỉ là nơi hành lễ mà còn là điểm vãn cảnh được nhiều người tìm đến, đặc biệt vào các dịp lễ lớn.

Chùa Pháp Hoa rực rỡ về đêm (Ảnh: Nam Anh).

Vào rằm tháng Giêng, chùa thu hút đông đảo người dân đến dâng hương, cầu an và tham dự các thời kinh đầu năm. Nhiều người cũng chọn tham gia hoạt động thả hoa đăng, gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn theo dòng nước.

Lưu ý, buổi tối là thời điểm chùa Pháp Hoa thu hút đông người hơn nhờ khung cảnh đèn lồng và mặt nước lung linh. Vào giờ cao điểm, người dân nên chủ động giữ gìn tư trang cá nhân khi tham gia các hoạt động như thả hoa đăng để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.