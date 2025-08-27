Đoàn diễu binh hát "Nơi này có anh" của Sơn Tùng M-TP, dân mạng thích thú (Video: Đỗ Thị Phương).

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh đoàn diễu binh vừa nhịp bước nghiêm trang, vừa hát vang ca khúc Nơi này có anh của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Đỗ Thị Phương (27 tuổi, Giảng Võ), người quay video cho biết, màn trình diễn nói trên diễn ra tại khu vực phố Kim Mã, Hà Nội.

Chị Phương cho biết: "Khi nghe được các chiến sĩ hát Nơi này có anh, tôi và các bạn cùng xem diễu binh đều cảm thấy bất ngờ và phấn khích. Sau đó, mọi người xung quanh đều hát theo. Mặc dù không phải người hâm mộ Sơn Tùng M-TP nhưng hầu hết bài hát của ca sĩ này tôi đều biết vì khá hay và nổi tiếng".

Khán giả này cho rằng, việc các chiến sĩ học thuộc và hát vang ca khúc nhạc trẻ này là một điểm nhấn thú vị của những buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2/9.

"Các chiến sĩ đều là những người trẻ, hát nhạc trẻ vừa giảm bớt áp lực công việc, lại giao lưu tốt với người dân", chị Phương nhận xét.

Theo chị Phương, các chiến sĩ đã cân đối lúc nào cần nghiêm túc, lúc nào cần mang lại vui cho nhân dân.

"Điểm bắt đầu từ trên lăng Bác đến các tuyến phố gần lăng thì các anh sẽ trình diễn đội hình một cách nghiêm trang nhất. Còn khi diễu binh đến các tuyến phố gần cuối để đến điểm tập kết, các anh có thể có một chút giao lưu, một chút sáng tạo nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến đội hình, tác phong", chị Phương cho hay.

Các chiến sĩ vừa đi vừa hát "Nơi này có anh" (Ảnh: Cắt từ clip).

Ra mắt vào tháng 2/2017, Nơi này có anh là một bản pop ballad của Sơn Tùng M-TP. Ca khúc đã tạo nên một cơn sốt, đạt kỷ lục về lượt xem trên YouTube và trở thành bài hát "quốc dân" được giới trẻ yêu thích vào thời điểm đó.

Việc bài hát được các chiến sĩ học thuộc và biểu diễn cho thấy sức ảnh hưởng lớn của âm nhạc Sơn Tùng đối với nhiều tầng lớp, lứa tuổi.

Màn biểu diễn bất ngờ này đã thu hút hàng loạt bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu mến đối với sự thân thiện, hòa đồng của các chiến sĩ.

Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Thật ấm áp và gần gũi. Các anh vừa nghiêm túc làm nhiệm vụ, vừa mang lại niềm vui cho người dân".

Đây không phải là lần đầu tiên các chiến sĩ diễu binh gây "bão mạng" với âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Trước đó, một đoạn video khác cũng từng được chia sẻ rầm rộ, ghi lại hình ảnh các chiến sĩ vừa đi đều vừa hát vang ca khúc Như ngày hôm qua . Ca khúc này cũng là một bản hit của nam ca sĩ, từng được cộng đồng mạng hưởng ứng nồng nhiệt.

Một ca khúc nhạc trẻ khác cũng được các chiến sĩ ưu ái, thể hiện trong màn diễn tập diễu binh là Tái sinh của Tăng Duy Tân. Ca khúc Tái sinh được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Tăng Duy Tân và được thể hiện bởi chính nhạc sĩ này.

Ngoài ra, phiên bản Tái sinh do ca sĩ Tùng Dương thể hiện cũng rất được yêu thích. Từ khi ra mắt, Tái sinh đã gây sốt trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt xem.

Những khoảnh khắc các chiến sĩ vừa trình diễn đội hình, vừa hát những ca khúc được giới trẻ yêu thích không chỉ cho thấy sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ trẻ như Sơn Tùng M-TP, Tăng Duy Tân, mà còn cho thấy một khía cạnh đầy sống động của những người lính.

Sự giao thoa giữa tính kỷ luật, nghiêm minh của lực lượng vũ trang với sự gần gũi, vui tươi của âm nhạc hiện đại đã tạo nên một hình ảnh đẹp và thân thiện hơn trong mắt công chúng.