Người dân đi bộ 15km, vượt núi để mua nhu yếu phẩm vào vùng cô lập

Ngày 4/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã AVương, cho biết tiến độ khắc phục sạt lở tại km 420+500, đường Hồ Chí Minh chậm, nhân dân 2 thôn Atếêp và Đang phải rất vất vả khi đi bộ 10-15km để mua nhu yếu phẩm.

Chủ tịch UBND xã AVương kiến nghị thành phố chỉ đạo sớm thông tuyến đường trên để 2 thôn không còn bị cô lập.

Người dân ở khu vực bị cô lập phải vất vả đi bộ 10-15km để mua nhu yếu phẩm (Ảnh: Briu Quân).

Ông Briu Quân cho biết, trên địa bàn xã từ chiều qua đến sáng 4/11 mưa tạnh nhưng nguy cơ sạt lở vẫn rất cao.

Khu dân cư Atếêp là địa phương đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Bùn đất trượt từ trên núi xuống vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân. Khu dân cư này có 10 hộ, với 40 nhân khẩu.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với các xã phường về công tác ứng phó bão Kalmaegi, khắc phục hậu quả thiên tai vào chiều 3/11, ông Briu Quân cho biết địa bàn xã có 8 thôn có nguy cơ sạt lở, 8 thôn có nguy cơ ngập.

Ông Briu Quân cũng nêu thực trạng trên địa bàn xã AVương có tình trạng khan hiếm lương thực vì đường xá vẫn chưa lưu thông thuận lợi.

Địa phương đề xuất thành phố hỗ trợ cho 16 thôn, tổng 54 tấn lương thực, thực phẩm. Ngoài ra hỗ trợ nhiên liệu xăng dầu để xã ứng phó mưa lũ và bão sắp tới.

Nhà cửa của người dân bị sập, hư hỏng do sạt lở tại xã AVương (Ảnh: Briu Quân).

Theo ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố đã hỗ trợ khẩn cấp cho 72 xã, phường trên cơ sở rà soát ban đầu và sẽ khẩn trương hỗ trợ thêm cho các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ.

“Với nguồn hỗ trợ này, trước hết đề nghị các địa phương tập trung vào chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Sau đó mới đến hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, đường sá”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lưu ý.

Còn ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, trong đợt mưa lũ vừa qua, các xã, phường, bộ đội, công an đã làm tốt các công tác ứng phó, hỗ trợ người dân như di dời, sơ tán, cung ứng lương thực, thực phẩm.

Ông cũng yêu cầu trong những ngày tới, toàn hệ thống chính trị thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm như đợt ứng phó mưa lũ vừa qua để vừa khắc phục hậu quả, vừa triển khai biện pháp ứng phó với bão số 13.

Trong đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý địa phương phải đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập do sạt lở, mưa lũ chia cắt.

Lãnh đạo xã AVương kiểm tra hiện trường sạt lở tại thôn Atếêp (Ảnh: Briu Quân).

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hiện có nhiều người dân phụ thuộc vào việc hỗ trợ lương thực, nhiều nơi không có điện, không nấu nướng được nên phải đặc biệt quan tâm đến việc đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm như xăng dầu về các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

Về cung ứng gạo, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thông tin, sẽ rà soát để báo cáo cấp có thẩm quyền cao hơn việc mở kho cấp phát.

Đồng tình với kiến nghị về hỗ trợ thực phẩm, như cá khô, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp, hoặc có phương án mua để hỗ trợ cho người dân.