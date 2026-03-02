Nam thanh niên bị lầm là giọng nữ tại ngôi đền thiêng

Những ngày đầu xuân, đền Phủ Na (xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) đón hàng vạn du khách thập phương đến chiêm bái, cầu tài lộc và bình an. Giữa không khí nhộn nhịp nơi cửa đền chính, một giọng đọc nhẹ nhàng vang lên từ khu vực ghi công đức khiến nhiều người tò mò.

Không ít du khách quả quyết đó là giọng một cô gái. Thế nhưng, khi lại gần, họ không khỏi ngỡ ngàng bởi người cầm micro là một nam thanh niên.

Nam thanh niên bị lầm tưởng là nữ vì giọng đọc ngọt ngào trước cửa đền (Video: Thanh Tùng).

Chủ nhân của giọng đọc đặc biệt là anh Bùi Văn Long (23 tuổi, trú tại thôn 6, xã Xuân Du). Với chất giọng mềm mại, truyền cảm, Long đảm nhiệm việc đọc lời cảm tạ và xướng danh những người đến công đức tại đền.

“Tôi cứ nghĩ là con gái đọc vì giọng rất cao và nhẹ. Đến khi nhìn thấy mới biết là một bạn nam”, chị Duyên, du khách đến từ Sầm Sơn, chia sẻ.

Đông đảo du khách tham quan đền Phủ Na dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh Long cho biết giọng nói của mình là bẩm sinh. Từ nhỏ, anh đã có chất giọng cao và thanh hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. “Người quen thì không bất ngờ, nhưng khi tôi đọc công đức, nhiều người lầm tưởng là nữ. Có người còn quay lại nhìn cho chắc”, anh Long nói.

Nam thanh niên cho biết đã tham gia hỗ trợ công việc tại đền được 5 năm. Hiện anh làm phụ bếp tại tỉnh Hưng Yên. Mỗi dịp Tết đến, anh lại thu xếp công việc về quê hỗ trợ ban quản lý đền ghi công đức và đọc lời tri ân du khách.

Anh Bùi Văn Long (Ảnh: Thanh Tùng).

"Tôi thấy vui vì được góp một phần nhỏ công sức phục vụ bà con. Nhiều người nghe giọng rồi cười vui, hỏi chuyện, không khí cũng vì thế mà gần gũi hơn”, anh Long chia sẻ.

Theo đại diện UBND xã Xuân Du, dịp đầu xuân năm nay, đền Phủ Na đón hơn 50.000 lượt khách. Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, tình trạng ăn xin, chèo kéo như những năm trước đã cơ bản được chấn chỉnh, khu vực ghi công đức được bố trí gọn gàng, thuận tiện.