Khung cảnh khác thường ở huyệt đạo thiêng ngày "mở cổng trời" (Video: Thanh Tùng).

Sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, tỉnh Thanh Hóa để dự lễ "mở cổng trời".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời tiết trong ngày "mở cổng trời" có mưa, sương mù bao phủ, đỉnh ngàn Nưa chìm trong cảnh mờ ảo.

Theo ghi nhận, năm nay thời tiết sương mù dày đặc kèm mưa phùn, tuy nhiên tại khu di tích vẫn đón đông đảo du khách ghé thăm để chiêm bái, cầu may mắn trong năm mới.

Khác với mọi năm, tại khu di tích không còn cảnh chen lấn, tắc đường, do dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường di tích, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ nhân dân, du khách dịp đầu năm. Trong khuôn viên di tích, người dân đến vãn cảnh, du xuân với tâm thế thoải mái, không chật chội, chen chúc như trước.

Tại đền Am Tiên, nhiều du khách xếp hàng lần lượt để dâng lễ, chiêm bái, cầu may mắn, không xô đẩy, chen lấn nhau.

Nhờ việc xử lý dứt điểm các vi phạm, tháo dỡ các ki ốt kinh doanh không phép trước cổng đền Am Tiên, năm nay du khách đến tham quan có nhiều không gian nghỉ ngơi thoáng đãng.

Đáng chú ý, tại khu vực huyệt đạo thiêng, Ban quản lý đã chỉnh trang, tháo dỡ các hạng mục vi phạm, trả lại cảnh quan thông thoáng. Nhờ đó mà du khách đến đây có cảm giác thoải mái, không còn cảnh chen chúc như trước.

Ông Lê Văn Thành (64 tuổi, du khách trú tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cho biết năm nào cũng đi dự lễ "mở cổng trời" tại đỉnh ngàn Nưa. Nhưng năm nay ông thấy không gian tại di tích thoáng đãng, có nhiều điểm mới và thuận lợi hơn cho du khách đến đây tham quan, đi lễ.

Trong ảnh là khung cảnh lộn xộn với nhiều du khách chiêm bái hòn đá được dựng sai phép thời điểm cách đây 2 năm.

Sau khi chiêm bái tại huyệt đạo thiêng, nhiều du khách không quên ghé thăm khu vực giếng Tiên để lấy nước với mong muốn nhận được nhiều may mắn trong năm mới.

Các bàn viết sớ được ban quản lý di tích sắp xếp hợp lý, thay vì lộn xộn, tranh nhau như thời điểm các năm trước.

Năm nay, Ban quản lý di tích cấm các bãi trông giữ xe trên đỉnh núi, tất cả phương tiện đều tập kết dưới chân núi để đi xe trung chuyển lên đỉnh ngàn Nưa. Nhờ đó mà giao thông thuận tiện, không bị tắc đường như mọi năm. Để đi từ bãi giữ xe lên đền Am Tiên, Ban quản lý bố trí hàng chục xe trung chuyển để phục vụ du khách.

Theo đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, năm nay an ninh tại di tích được thắt chặt. Bên cạnh việc bố trí các điểm trông giữ xe dưới chân núi, đơn vị còn lắp đặt thêm các camera an ninh để kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách.

Dù là ngày "mở cổng trời", nhưng theo ghi nhận đường lên di tích không bị ùn tắc.

Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu - có diện tích gần 530ha, nằm trên dãy Ngàn Nưa, thuộc địa bàn các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa). Quần thể di tích này bao gồm “Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên".

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu đón gần 2 vạn khách du lịch.

Vị trí Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (Ảnh: Google Maps).